https://ria.ru/20231026/nazvanie-1905464019.html

В Совфеде предложили дать Цифровому кодексу новое название

В Совфеде предложили дать Цифровому кодексу новое название - РИА Новости, 26.10.2023

В Совфеде предложили дать Цифровому кодексу новое название

"Цифровой кодекс" следовало бы назвать "Информационным кодексом", поскольку цифра - это только оболочка, а информация подается в различных видах, считает первый РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T18:05

2023-10-26T18:05

2023-10-26T18:05

общество

технологии

россия

ирина рукавишникова

госдума рф

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. "Цифровой кодекс" следовало бы назвать "Информационным кодексом", поскольку цифра - это только оболочка, а информация подается в различных видах, считает первый замглавы Конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова. "Цифровой кодекс" - это условное название нового документа, который разрабатывает Минцифры. Нам кажется, что надо изменить наименование на "Информационный кодекс", поскольку цифра – это только оболочка, а информация подается в различных видах", - сказала сенатор на заседании комиссии СФ по информполитике. Она отметила, что накануне в министерстве прошло первое рабочее совещание, касающееся обсуждения концепции кодекса. "Мы с коллегами вышли на понимание, что в состав структуры этого нового документа обязательно должен войти раздел, посвященный регулированию технологий искусственного интеллекта", - сказала Рукавишникова. Ранее заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артём Шейкин сообщил РИА Новости, что "Цифровой кодекс" России, упорядочивающий свод существующих отношений, связанных с цифровизацией в государстве, внесут в Госдуму в 2024-2025 году. Сенатор рассказал, что основными целями создания "Цифрового кодекса" является "упорядочение существующих общественных отношений, связанных с цифровизацией". Кроме того, кодекс унифицирует правовые нормы информационных технологий и связи, а также образует прозрачную и эффективную систему, способствующую развитию цифровой экономики. По его словам, в "Цифровой кодекс" предлагается внести "основные принципы функционирования цифрового профиля граждан", а также механизмы для возможности субъекта контролировать, где он оставил согласия на обработку персональных данных.

https://ria.ru/20231026/shadaev-1905333357.html

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Наталья Макарова

общество, технологии, россия, ирина рукавишникова , госдума рф