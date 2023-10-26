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В Совфеде предложили дать Цифровому кодексу новое название - РИА Новости, 26.10.2023
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18:05 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/nazvanie-1905464019.html
В Совфеде предложили дать Цифровому кодексу новое название
В Совфеде предложили дать Цифровому кодексу новое название - РИА Новости, 26.10.2023
В Совфеде предложили дать Цифровому кодексу новое название
"Цифровой кодекс" следовало бы назвать "Информационным кодексом", поскольку цифра - это только оболочка, а информация подается в различных видах, считает первый РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T18:05
2023-10-26T18:05
общество
технологии
россия
ирина рукавишникова
госдума рф
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. "Цифровой кодекс" следовало бы назвать "Информационным кодексом", поскольку цифра - это только оболочка, а информация подается в различных видах, считает первый замглавы Конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова. "Цифровой кодекс" - это условное название нового документа, который разрабатывает Минцифры. Нам кажется, что надо изменить наименование на "Информационный кодекс", поскольку цифра – это только оболочка, а информация подается в различных видах", - сказала сенатор на заседании комиссии СФ по информполитике. Она отметила, что накануне в министерстве прошло первое рабочее совещание, касающееся обсуждения концепции кодекса. "Мы с коллегами вышли на понимание, что в состав структуры этого нового документа обязательно должен войти раздел, посвященный регулированию технологий искусственного интеллекта", - сказала Рукавишникова. Ранее заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артём Шейкин сообщил РИА Новости, что "Цифровой кодекс" России, упорядочивающий свод существующих отношений, связанных с цифровизацией в государстве, внесут в Госдуму в 2024-2025 году. Сенатор рассказал, что основными целями создания "Цифрового кодекса" является "упорядочение существующих общественных отношений, связанных с цифровизацией". Кроме того, кодекс унифицирует правовые нормы информационных технологий и связи, а также образует прозрачную и эффективную систему, способствующую развитию цифровой экономики. По его словам, в "Цифровой кодекс" предлагается внести "основные принципы функционирования цифрового профиля граждан", а также механизмы для возможности субъекта контролировать, где он оставил согласия на обработку персональных данных.
https://ria.ru/20231026/shadaev-1905333357.html
https://ria.ru/20231019/kodeks-1903875697.html
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общество, технологии, россия, ирина рукавишникова , госдума рф
Общество, Технологии, Россия, Ирина Рукавишникова , Госдума РФ
В Совфеде предложили дать Цифровому кодексу новое название

В Совфеде предложили сменить название Цифрового кодекса на Информационный

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. "Цифровой кодекс" следовало бы назвать "Информационным кодексом", поскольку цифра - это только оболочка, а информация подается в различных видах, считает первый замглавы Конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова.
"Цифровой кодекс" - это условное название нового документа, который разрабатывает Минцифры. Нам кажется, что надо изменить наименование на "Информационный кодекс", поскольку цифра – это только оболочка, а информация подается в различных видах", - сказала сенатор на заседании комиссии СФ по информполитике.
Она отметила, что накануне в министерстве прошло первое рабочее совещание, касающееся обсуждения концепции кодекса.
"Мы с коллегами вышли на понимание, что в состав структуры этого нового документа обязательно должен войти раздел, посвященный регулированию технологий искусственного интеллекта", - сказала Рукавишникова.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Шадаев назвал главные тренды цифровизации в России до 2030 года
26 октября, 11:46
Ранее заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артём Шейкин сообщил РИА Новости, что "Цифровой кодекс" России, упорядочивающий свод существующих отношений, связанных с цифровизацией в государстве, внесут в Госдуму в 2024-2025 году.
Сенатор рассказал, что основными целями создания "Цифрового кодекса" является "упорядочение существующих общественных отношений, связанных с цифровизацией". Кроме того, кодекс унифицирует правовые нормы информационных технологий и связи, а также образует прозрачную и эффективную систему, способствующую развитию цифровой экономики.
По его словам, в "Цифровой кодекс" предлагается внести "основные принципы функционирования цифрового профиля граждан", а также механизмы для возможности субъекта контролировать, где он оставил согласия на обработку персональных данных.
Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Минцифры подготовило проект "Цифрового кодекса"
19 октября, 15:43
 
ОбществоТехнологииРоссияИрина РукавишниковаГосдума РФ
 
 
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