Путин поручил разработать нацпроект, формирующий космические сервисы
Путин поручил разработать нацпроект, формирующий космические сервисы и продукты
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин общается с молодыми учеными во время посещения ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королёва"
Президент РФ Владимир Путин общается с молодыми учеными во время посещения ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королёва"
КОРОЛЕВ (Московская область), 26 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2024 года разработать и утвердить национальный проект, нацеленный на формирование суверенной отечественной индустрии космических сервисов, технологий и продуктов.
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"Отмечу, что работу в сфере беспилотных авиасистем мы уже ведем в рамках соответствующего национального проекта. Такой комплексный механизм существенно повышает эффективность совместных усилий по формированию этого нового сектора отечественной экономики, обеспечивает межотраслевое рассмотрение вопросов его развития. И, безусловно, нацпроект позволяет собрать в единый кулак уникальные компетенции наших научных, инженерных школ, ресурсы государства и частного бизнеса, системы образования и подготовки кадров. Такие же подходы считаю необходимым использовать и в развитии космического сектора отечественной экономики. В этой связи прошу правительство до первого июля 2024 года разработать и утвердить соответствующий национальный проект, нацелить его на формирование мощной суверенной отечественной индустрии космических сервисов, технологий и продуктов", - сказал Путин на совещании по вопросам развития космической отрасли.