https://ria.ru/20231026/natsproekt-1905514356.html

Путин поручил разработать нацпроект, формирующий космические сервисы

Путин поручил разработать нацпроект, формирующий космические сервисы - РИА Новости, 26.10.2023

Путин поручил разработать нацпроект, формирующий космические сервисы

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2024 года разработать и утвердить национальный проект, нацеленный на формирование суверенной... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T22:18

2023-10-26T22:18

2023-10-26T22:47

владимир путин

россия

наука

экономика

технологии

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КОРОЛЕВ (Московская область), 26 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2024 года разработать и утвердить национальный проект, нацеленный на формирование суверенной отечественной индустрии космических сервисов, технологий и продуктов."Отмечу, что работу в сфере беспилотных авиасистем мы уже ведем в рамках соответствующего национального проекта. Такой комплексный механизм существенно повышает эффективность совместных усилий по формированию этого нового сектора отечественной экономики, обеспечивает межотраслевое рассмотрение вопросов его развития. И, безусловно, нацпроект позволяет собрать в единый кулак уникальные компетенции наших научных, инженерных школ, ресурсы государства и частного бизнеса, системы образования и подготовки кадров. Такие же подходы считаю необходимым использовать и в развитии космического сектора отечественной экономики. В этой связи прошу правительство до первого июля 2024 года разработать и утвердить соответствующий национальный проект, нацелить его на формирование мощной суверенной отечественной индустрии космических сервисов, технологий и продуктов", - сказал Путин на совещании по вопросам развития космической отрасли.

https://ria.ru/20231026/konkurntsiya-1905515178.html

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владимир путин, россия, экономика, технологии