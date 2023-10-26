На базе в Эритрее на израильских военных совершили нападение
Al Mayadeen: на базе в Эритрее на израильских военных совершили нападение
© AP Photo / Petros GiannakourisИзраильские солдаты
© AP Photo / Petros Giannakouris
Израильские солдаты . Архивное фото
КАИР, 26 окт - РИА Новости. Нападение совершено на израильских военных на базе на архипелаге Дахлак в Эритрее, сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на эритрейские военные источники.
Дахлак - группа островов в Красном море неподалеку от материковой части Эритреи.
Согласно источникам, израильские военные, дислоцированные на базе Дахлак, подверглись вооруженному нападению. Источники отмечают, что целью атаки была вершина горы, на которой находится израильский наблюдательный пункт в Красном море.
Источники утверждают, что в результате нападения погиб высокопоставленный офицер. Как пишет телеканал, на архипелаге Дахлак находится крупнейшая база Израиля за рубежом.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.