https://ria.ru/20231026/nagrazhdenie-1905366629.html

Госдума наградит пенсионера, задержавшего грабителя в Щелково

Госдума наградит пенсионера, задержавшего грабителя в Щелково - РИА Новости, 26.10.2023

Госдума наградит пенсионера, задержавшего грабителя в Щелково

Спикер ГД Вячеслава Володин поддержал инициативу о награждении почетной грамотой Государственной Думы пенсионера Михаила Макарова, задержавшего грабителя в... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T13:28

2023-10-26T13:28

2023-10-26T14:51

госдума рф

щелково

вячеслав володин

россия

ольга тимофеева (депутат гд)

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслава Володин поддержал инициативу о награждении почетной грамотой Государственной Думы пенсионера Михаила Макарова, задержавшего грабителя в подмосковном Щелково, сообщается на сайте ГД.Отмечается, что в начале пленарного заседания с таким предложением выступила председатель комитета по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева."Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поддержал инициативу", - сообщается на сайте ГД."Давайте поаплодируем настоящему гражданину нашей страны. Это поступок, и нам важно, чтобы таких было как можно больше. Но это зависит тоже от нас. Посмотрите: он услышал голос ребенка и пришел на помощь, задержал грабителя. А мимо в это время прошел другой гражданин, машина проехала равнодушно, как будто это их не касается", - сказал Володин.Также председатель ГД попросил главу комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева взять на контроль рассмотрение дела грабителя, задержать которого помог пенсионер."Это грабеж, тем более у несовершеннолетнего ребенка отобрал телефон, а затем еще и оказал сопротивление. Поэтому пускай отвечает по заслугам. Здесь надо, чтобы все это было неотвратимо", - отметил он.Ранее Володин отмечал, что ГД возьмет на контроль ситуацию с данным инцидентом.Ранее подмосковный главк СК РФ сообщил, что пенсионер в Щелково поймал грабителя, который у него на глазах отобрал у ребенка телефон и попытался убежать. По предварительным данным, все произошло у дома 4 на улице Комарова еще в понедельник, 23 октября: мальчик шел по улице один, когда к нему подбежал неизвестный и выхватил телефон. Нагнать преступника помог пожилой мужчина, чинивший автомобиль неподалеку: он быстро среагировал и поставил подножку злоумышленнику, а потом не дал ему уйти.Подмосковный главк МВД наградит пенсионера, который задержал грабителя, отобравшего у мальчика телефон, сообщила журналистам начальник пресс-службы ведомства Татьяна Петрова.

https://ria.ru/20231025/schelkovo-1905228524.html

https://ria.ru/20230901/mladenets-1893718094.html

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Инцидент в подмосковном Щелково. Видео с камеры наблюдения Инцидент в подмосковном Щелково. Видео с камеры наблюдения В подмосковном Щёлково пенсионер поймал грабителя, который у него на глазах отобрал у ребенка телефон. 2023-10-26T13:28 true PT0M59S

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госдума рф, щелково, вячеслав володин, россия, ольга тимофеева (депутат гд)