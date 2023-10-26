https://ria.ru/20231026/moskva-1905365130.html

Алтайские продукты представят на выставке "Россия" на ВДНХ в Москве

Алтайские продукты представят на выставке "Россия" на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 26.10.2023

Алтайские продукты представят на выставке "Россия" на ВДНХ в Москве

Алтайские ягодные пряники, сырные трюфели, мёд и колбасу представят на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве, сообщает пресс-служба правительства края. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T13:23

2023-10-26T13:23

2023-10-26T13:23

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алтайский край

москва

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БАРНАУЛ, 26 окт - РИА Новости. Алтайские ягодные пряники, сырные трюфели, мёд и колбасу представят на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве, сообщает пресс-служба правительства края. "Презентация продукции Алтайского края состоится в рамках продуктовой ярмарки международной выставки-форума "Россия". Алтайский край славится натуральными и полезными продуктами. Ежегодно регион оставляет за собой лидирующие места по производству целого ряда категорий продуктов питания, и несомненная заслуга в этом более тысячи предприятий пищевой промышленности", - говорится в сообщении. Так, на выставке можно будет попробовать знаменитый алтайский мед. "Семейная группа компаний "Медоводье" и "Мед Алтая" представит богатое разнообразие свежего ароматного меда из различных климатических зон, мед с кедровой живицей, мед с мумие и с прополисом. Кроме того, "Мед Алтая" привезет на выставку "Халвинку" - композицию из ядрышек подсолнечника, отжатых без масла в дубовом прессе, и цветочного меда с добавлением кедрового ореха, льняных и тыквенных семечек", - говорится в сообщении. Также у гостей алтайского стенда на ярмарке будет возможность попробовать нежнейший алтайский медовый пряник. Этот продукт является туристическим сувениром региона, его привозят как гостинец из путешествий. При производстве пряника используются популярные продукты региона: алтайский мед, ароматные специи, сливочное масло, алтайская мука и свежая алтайская ягода. "Сыродельный Алтайский край не мог не представить и здесь этот ценнейший продукт. Первым "послом" сыродельного региона на ярмарке станет "Логовская сыроварня". В ноябре она представит полный ассортимент своих крафтовых сыров… Кроме сыров "Логовская сыроварня" представляет изысканное лакомство и фаворит продаж - шоколадные трюфели с сыром, в составе которых сыр, шоколад высочайшего качества и 33-процентные сливки", - отмечает пресс-служба. Уточняется, что в феврале к участию в выставке присоединятся еще несколько компаний - с сырами марок "Киприно" и "Зимаречье", а также Барнаульская халвичная фабрика со сладостями и "АлтайЭкоПроект" с натуральными травяными и ягодными чаями, медом и орехами. Алтай славится и крафтовыми колбасами, их представит компания "Дочь мясника". Компания имеет большой опыт сотрудничества с лучшими ресторанами Сибирского федерального округа и Москвы, добавляют в правительстве. Масштабная международная выставка-форум "Россия" откроется на ВДНХ 4 ноября, на ней представят достижения в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах 89 регионов страны. Экспозиция Алтайского края разместится в павильоне №75. Посмотреть на достижения регионов можно будет в течение полугода.

https://ria.ru/20231025/vystavka-1905257023.html

https://ria.ru/20231025/malkov-1905111336.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, алтайский край, москва