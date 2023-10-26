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Москалькова предложила ввести ряд оснований для увольнения с военной службы - РИА Новости, 26.10.2023
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14:24 26.10.2023 (обновлено: 14:25 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/moskalkova-1905380355.html
Москалькова предложила ввести ряд оснований для увольнения с военной службы
Москалькова предложила ввести ряд оснований для увольнения с военной службы - РИА Новости, 26.10.2023
Москалькова предложила ввести ряд оснований для увольнения с военной службы
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает важным выработать предложение о новых основаниях для увольнения с военной службы по семейным... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T14:24
2023-10-26T14:25
общество
россия
татьяна москалькова
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает важным выработать предложение о новых основаниях для увольнения с военной службы по семейным обстоятельствам - в частности, в связи с рождением четвертого ребенка или тяжелым состоянием супруги - и направить в адрес президента и органов власти."Большое количество обращений к нам поступают в связи с новыми обстоятельствами для увольнения с военной службы. Человек мобилизовался правильно, но за время его участия в СВО изменились семейные обстоятельства: появился четвертый ребенок, тяжело заболела жена, а он является единственным кормильцем, а оснований сегодня для увольнения с военной службы по семейным новым обстоятельствам, к сожалению, нет. Я думаю, правильно, если наша конференция выработает в адрес президента и органов власти такое предложение о внесении изменения в закон", - сказала Москалькова на межрегиональной инновационно-практической конференции "Современные подходы комплексной социальной поддержки и реабилитационной помощи участникам СВО и их семьям, направленные на защиту прав и повышение качества жизни".Кроме того, Москалькова добавила, что в ее аппарат приходило немало обращений, связанных с длительными выплатами за ранения. "И министерство обороны сегодня изменило систему этих выплат: достаточно справки о ранении, и выплаты эти могут быть осуществлены. По этому вопросу мы обращались и в министерство здравоохранения, и в министерство обороны, и получили соответствующий отклик", - подчеркнула омбудсмен РФ.
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общество, россия, татьяна москалькова
Общество, Россия, Татьяна Москалькова
Москалькова предложила ввести ряд оснований для увольнения с военной службы

Москалькова предложила ввести новые основания для увольнения с военной службы

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова . Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает важным выработать предложение о новых основаниях для увольнения с военной службы по семейным обстоятельствам - в частности, в связи с рождением четвертого ребенка или тяжелым состоянием супруги - и направить в адрес президента и органов власти.
"Большое количество обращений к нам поступают в связи с новыми обстоятельствами для увольнения с военной службы. Человек мобилизовался правильно, но за время его участия в СВО изменились семейные обстоятельства: появился четвертый ребенок, тяжело заболела жена, а он является единственным кормильцем, а оснований сегодня для увольнения с военной службы по семейным новым обстоятельствам, к сожалению, нет. Я думаю, правильно, если наша конференция выработает в адрес президента и органов власти такое предложение о внесении изменения в закон", - сказала Москалькова на межрегиональной инновационно-практической конференции "Современные подходы комплексной социальной поддержки и реабилитационной помощи участникам СВО и их семьям, направленные на защиту прав и повышение качества жизни".
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Кроме того, Москалькова добавила, что в ее аппарат приходило немало обращений, связанных с длительными выплатами за ранения. "И министерство обороны сегодня изменило систему этих выплат: достаточно справки о ранении, и выплаты эти могут быть осуществлены. По этому вопросу мы обращались и в министерство здравоохранения, и в министерство обороны, и получили соответствующий отклик", - подчеркнула омбудсмен РФ.
 
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