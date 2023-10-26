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Украинские власти потребовали от УПЦ освободить Елецкий женский монастырь - РИА Новости, 26.10.2023
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Религия
 
18:30 26.10.2023 (обновлено: 18:54 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/monastyr-1905469417.html
Украинские власти потребовали от УПЦ освободить Елецкий женский монастырь
Украинские власти потребовали от УПЦ освободить Елецкий женский монастырь - РИА Новости, 26.10.2023
Украинские власти потребовали от УПЦ освободить Елецкий женский монастырь
Хозяйственный суд Черниговской области обязал представителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) освободить помещения Елецкого женского монастыря, РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T18:30
2023-10-26T18:54
религия
украина
черниговская область
россия
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Хозяйственный суд Черниговской области обязал представителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) освободить помещения Елецкого женского монастыря, сообщает украинское министерство культуры и информационной политики. "Сегодня, 26 октября 2023 года, хозяйственный суд Черниговской области принял решение по делу по иску управления Черниговской епархии Украинской православной церкви в Национальный архитектурно-исторический заповедник "Чернигов Древний" и отказал в удовлетворении исковым требованиям по признанию договора восстановленным", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства. Таким образом, суд отклонил иск Черниговской епархии УПЦ, юристы которой настаивали на признании договора о бесплатном пользовании монастырем. "Управление Черниговской епархии Украинской православной церкви с 15 сентября 2021 года по настоящее время незаконно, без какого-либо правового основания пользуется государственным имуществом – помещением памятника архитектуры национального значения – Елецким монастырем", - добавили в ведомстве. В минкультуры отметили, что на территории монастыря находятся Успенский Собор, Северные кельи, Восточные кельи, Юго-западные кельи и стены с воротами. Как сообщает Союз православных журналистов, секретарь Черниговской епархии отец Игорь ранее заявлял, что власти предлагали УПЦ заключить новые договоры о пользовании Елецким монастырем. Однако, по его словам, новые условия предусматривали очень высокую стоимость аренды, которую епархия заплатить не смогла. В Елецком монастыре проживает более 40 сестер, часть из которых – лежачие, а две трети – люди, которым за 80 лет. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20231023/lavra-1904679242.html
https://ria.ru/20231020/upts-1904180479.html
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украина, черниговская область, россия, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Черниговская область, Россия, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
Украинские власти потребовали от УПЦ освободить Елецкий женский монастырь

Суд в Чернигове потребовал от УПЦ освободить помещения Елецкого монастыря

CC BY 4.0 / Nomad0212 (cropped) / Успенський собор ЧернігівСоборный храм Елецкого монастыря в Чернигове
Соборный храм Елецкого монастыря в Чернигове - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
CC BY 4.0 / Nomad0212 (cropped) / Успенський собор Чернігів
Соборный храм Елецкого монастыря в Чернигове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Хозяйственный суд Черниговской области обязал представителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ) освободить помещения Елецкого женского монастыря, сообщает украинское министерство культуры и информационной политики.
«
"Сегодня, 26 октября 2023 года, хозяйственный суд Черниговской области принял решение по делу по иску управления Черниговской епархии Украинской православной церкви в Национальный архитектурно-исторический заповедник "Чернигов Древний" и отказал в удовлетворении исковым требованиям по признанию договора восстановленным", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
Таким образом, суд отклонил иск Черниговской епархии УПЦ, юристы которой настаивали на признании договора о бесплатном пользовании монастырем.
«
"Управление Черниговской епархии Украинской православной церкви с 15 сентября 2021 года по настоящее время незаконно, без какого-либо правового основания пользуется государственным имуществом – помещением памятника архитектуры национального значения – Елецким монастырем", - добавили в ведомстве.
Люди на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
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23 октября, 14:47
В минкультуры отметили, что на территории монастыря находятся Успенский Собор, Северные кельи, Восточные кельи, Юго-западные кельи и стены с воротами.
Как сообщает Союз православных журналистов, секретарь Черниговской епархии отец Игорь ранее заявлял, что власти предлагали УПЦ заключить новые договоры о пользовании Елецким монастырем. Однако, по его словам, новые условия предусматривали очень высокую стоимость аренды, которую епархия заплатить не смогла.
В Елецком монастыре проживает более 40 сестер, часть из которых – лежачие, а две трети – люди, которым за 80 лет.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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РелигияУкраинаЧерниговская областьРоссияУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
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