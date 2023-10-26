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Московский художественный академический театр (МХАТ)

Московский художественный академический театр (МХАТ) - РИА Новости, 26.10.2023

Московский художественный академический театр (МХАТ)

История создания Художественно-Общедоступного театра (с 1901 года – Московский Художественный театр (МХТ), ныне – МХТ имени А.П. Чехова) берет свое начало со... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T03:06

2023-10-26T03:06

2023-10-26T03:06

справки

москва

мхт имени а.п. чехова

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История создания Художественно-Общедоступного театра (с 1901 года – Московский Художественный театр (МХТ), ныне – МХТ имени А.П. Чехова) берет свое начало со встречи его основателей – выдающихся русских режиссеров и педагогов Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко в ресторане "Славянский базар" летом 1897 года, когда были сформулированы принципы и программа создания нового театра.Его открытие состоялось 26 октября (14 октября по старому стилю) 1898 года спектаклем "Царь Федор Иоаннович" Алексея Толстого в здании театра "Эрмитаж" на Каретном ряду. С 1902 года и поныне театр располагается в Камергерском переулке. Это здание стало даром театру от легендарного мецената Саввы Морозова. Основой творческого направления нового театра его создатели видели драматургию Антона Чехова. Именно в чеховских спектаклях произошло рождение театральной системы, определившей театр XX века, пришло новое понимание сценической правды, акцентирующее внимание актера и режиссера от внешнего реализма к внутреннему. Сложились новые принципы режиссуры, создания "настроения", общей атмосферы действия. МХТ впервые в истории мирового театра утвердил значение режиссера – автора спектакля, интерпретирующего пьесу согласно своему творческому видению. Здесь были заложены и впервые опробованы положения "системы Станиславского", ставшей основой обучения и воспитания актеров во всем мире. Чеховская чайка на занавесе театра стала эмблемой свободы и вечного полета искусства. Ядро труппы составили воспитанники драматического отделения Музыкально-драматического училища Московского филармонического общества, где актерское мастерство преподавал Немирович-Данченко, – Ольга Книппер, Иван Москвин, Всеволод Мейерхольд, Маргарита Савицкая, Мария Германова, Мария Роксанова, Нина Литовцева, и участники спектаклей руководимого Станиславским Общества любителей искусства и литературы – Мария Лилина, Мария Андреева, Василий Лужский, Александр Артем. В 1900 году в труппу был принят Василий Качалов, в 1903 году – Леонид Леонидов.В работе над спектаклями по пьесам Чехова ("Чайка", 1898; "Дядя Ваня", 1899; "Три сестры", 1901; "Вишневый сад", 1904) и Максима Горького ("Мещане" и "На дне", оба – 1902) сформировался новый тип актера, тонко передающего особенности психологии героя, сложились принципы режиссуры, добивающейся актерского ансамбля. МХТ стал первым в России театром, осуществившим реформу репертуара и создавшим собственный круг тем и живший их разработкой от спектакля к спектаклю. Среди лучших спектаклей МХТ того времени также были "Горе от ума" Александра Грибоедова (1906), "Синяя птица" Мориса Метерлинка (1908), "Месяц в деревне" Ивана Тургенева (1909), "Гамлет" Уильяма Шекспира (1911), "Мнимый больной" Мольера (1913) и другие.В 1901 году из названия было убрано слово "общедоступный", хотя ориентация на демократического зрителя оставалась одним из принципов МХТ.С 1912 года при МХТ для подготовки актеров в принципах мхатовской школы стали создаваться студии. Из них впоследствии в труппу вошли актеры Алла Тарасова, Марк Прудкин, Ольга Андровская, Ангелина Степанова, Николай Хмелев, Борис Ливанов, Михаил Яншин, Алексей Грибов, Николай Баталов, Михаил Кедрови другие, ставшие выдающимися мастерами сцены. Из студий вышли молодые режиссеры – Евгений Вахтангов, Николай Горчаков, Илья Судаков, Борис Вершилов.В тот период театр приступил к созданию современного репертуара ("Пугачевщина" Константина Тренева, 1925; "Дни Турбиных" Михаила Булгакова, 1926; пьесы Валентина Катаева, Леонида Леонова; "Бронепоезд 14-69" Всеволода Иванова, 1927). Яркое воплощение получили постановки классики: "Горячее сердце" Александра Островского (1926), "Безумный день, или Женитьба Фигаро" Пьера Бомарше (1927), "Мертвые души" Николая Гоголя (1932), "Враги" Максима Горького (1935), "Воскресение" (1930) и "Анна Каренина" (1937) Льва Толстого, "Тартюф" Мольера (1939), "Три сестры" Антона Чехова (1940), "Школа злословия" Ричарда Шеридана (1940).В 1919 году театр был удостоен звания академического и стал называться Московским Художественным академическим театром (МХАТ).В 1932 году театру было присвоено имя писателя Максима Горького.В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) были поставлены "Фронт" Александра Корнейчука, "Русские люди" Константина Симонова, "Офицер флота" Александра Крона. Среди спектаклей последующих лет – "Последняя жертва" Александра Островского (1944), "Плоды просвещения" Льва Толстого (1951), "Мария Стюарт" Фридриха Шиллера (1957), "Золотая карета" Леонида Леонова (1958), "Милый лжец" Джерома Килти (1962).В 1946 году к руководству театром пришел Михаил Кедровс его преданностью системе Станиславского. Впоследствии руководство театром взял в свои руки художественный совет, состоявший из ведущих актеров МХАТ.В 1960-х годах, несмотря на отдельные удачи, театр находился в кризисе. В репертуар все чаще включались пьесы-однодневки, трудно шла смена поколений. Положение усугублялось тем, что любая критика ставшего государственным театра не допускалась.В этой связи в 1970 году старейшие актеры МХАТа пригласили в театр в качестве главного режиссера воспитанника Школы-студии МХАТ, создателя "Современника" Олега Ефремова, сумевшего вдохнуть новую жизнь в театр. Им были поставлены "Последние" Максима Горького (1971), "Соло для часов с боем" Освальда Заградника (совместно с Анатолием Васильевым, 1973), "Иванов" (1976), "Чайка" (1980), "Дядя Ваня" (1985) Антона Чехова. Одновременно разрабатывалась и современные темы. Постоянными авторами театра стали Александр Гельман("Заседание парткома", 1975; "Мы, нижеподписавшиеся", 1979; "Скамейка", 1984, и др.) и Михаил Рощин("Валентин и Валентина", 1972; "Эшелон", 1975; "Перламутровая Зинаида", 1987, и др.), ставились пьесы Михаила Шатрова, Людмилы Петрушевской. В труппу вошли знаменитые актеры Иннокентий Смоктуновский, Александр Калягин, Татьяна Доронина, Андрей Попов, Андрей Мягков, Татьяна Лаврова, Евгений Евстигнеев, Олег Табаков, Анастасия Вертинская, Станислав Любшин, Юрий Богатырев, Ия Саввина, Сергей Юрскийи др.В 1980-х годах был поставлен ряд значительных спектаклей талантливыми режиссерами – Анатолием Эфросом ("Тартюф" Мольера, 1981), Львом Додиным ("Кроткая" по Федору Достоевскому, 1985), Марком Розовским ("Амадей" Питера Шеффера, 1983), Камой Гинкасом ("Тамада" Александра Галина, 1986) и др.Однако общей творческой программы не было. Большую труппу стало трудно объединять. Необходимость предоставления ролей актерам вела к компромиссам и в выборе пьес, и в назначении режиссеров, что приводило к появлению проходных работ.В 1987 году в результате творческого конфликта коллектив разделился на две самостоятельные труппы: под художественным руководством Олега Ефремова(с 1989 года – Московский Художественный академический театр имени А.П. Чехова в Камергерском переулке) и Татьяны Дорониной(Московский Художественный академический театр имени М. Горького на Тверском бульваре).В 1996 году указом президента России Московский Художественный академический театр имени А.П. Чехова был включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ. В 2000 году художественным руководителем театра стал Олег Табаков, взявший курс на обновление репертуара и активный поиск новых форм, имен и литературы. Ставки были сделаны как на классику – "Кабала святош", "Вишневый сад", "Белая гвардия", "Господа Головлевы", "Гамлет", "Король Лир", "Тартюф", "Трехгрошовая опера", "Мастер и Маргарита", "Зойкина квартира", "Карамазовы", "Три сестры", так и на современную отечественную и зарубежную драматургию. Значительно обновилась труппа: в нее пришли Ольга Яковлева, Авангард Леонтьев, Алла Покровская, Борис Плотников, Николай Чиндяйкин, Марина Голуб, Алексей Кравченко, Ирина Пегова, из Саратова были приглашены Владимир Краснов, Сергей Сосновский, из Петербурга – Константин Хабенский, Евгений Пореченков, Михаил Трухини др.Художественный театр активно сотрудничал с Театром-студией под руководством Олега Табакова (ныне Московский театр Олега Табакова), в мхатовских постановках участвовали многие артисты "подвального" театра (и наоборот), включая Евгения Миронова, Сергея Безрукова, Андрея Смолякова. К созданию спектаклей привлекались лучшие режиссеры – Адольф Шапиро, Сергей Женовач, Владимир Машков, Миндаугас Карбаускис, Юрий Бутусов, Константин Богомолов и др.В 2001 году открылась третья – Новая – сцена театра, предназначенная специально для экспериментальных постановок.В 2004 году театр вернулся к своему историческому названию – Московский Художественный театр (МХТ), исключив из наименования слово "академический".В 2018 году Художественный театр возглавил Сергей Женовач, режиссер, исповедующий принципы русского психологического театра, сформулированные основателями МХТ. 28 октября 2021 года в должность художественного руководителя МХТ вступил народный артист России Константин Хабенский. В настоящее время труппа театра представлена как признанными мастерами сцены (Юрий Стоянов, Евгений Киндинов, Ольга Яковлева, Игорь Верник, Марина Зудина, Филипп Янковский, Сергей Чонишвили и др.), так и молодыми, но уже известными актерами – это Павел Табаков, Паулина Андреева, Анна Чиповская, Катерина Шпица, Юлия Снегирь, Дарья Мороз и пр. Среди последних премьер театра – "Жизель Ботаническая" по прозе Эдуарда Кочергина, "Авлабар, или Новая Ханума" по водевилю Авксентия Цагарели "Ханума", "Тахир и Зухра" Зухры Яниковой, "9 ряд. 10, 11 место" Юлии Поспеловой, "Маскарад с закрытыми глазами" по драме Михаила Лермонтова "Маскарад", "Занавес" Андрея Стадникова, "Речи немых" по одноименной книге Виктора Бердинских (все 2023). С 1923 года открыт музей МХАТ. Его коллекция превышает 330 тысяч предметов, среди которых документы, связанные с работой театра, макеты, живопись, графика, костюмы, программы, вещи актеров и театральные реликвии – все то, что составляет многогранную жизнь театра. В 1943 году при Художественном театре был открыт театральный вуз – Школа-студия МХАТ имени Вл. И. Немировича-Данченко. Основой преподавания актерского мастерства в ней стала система Станиславского. Выпускники школы работают в России и в международных проектах театра.В 2023 году театр учредил Премию Художественного театра в области искусств, направленную на поддержку и популяризацию молодых деятелей искусств до 35 лет. Ее первыми лауреатами стали народный артист России Станислав Любшин (номинация "Без комментариев"), балерина Елизавета Кокорева (номинация "Балет"), певица Наталия Ляскова (номинация "Опера"), писательница Ася Володина (номинация "Литература"), актриса Елизавета Ищенко (номинация "Кино"), актриса Анастасия Белова (номинация "Театр"), концертмейстер группы арф Софья Кипрская (номинация "Классическая музыка"), композитор Роман Жауров (номинация "Современная академическая музыка"). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, мхт имени а.п. чехова