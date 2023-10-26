https://ria.ru/20231026/minzdrav-1905324014.html

Минздрав назвал волнения об утечках данных цифрового профиля беспочвенными

Минздрав назвал волнения об утечках данных цифрового профиля беспочвенными - РИА Новости, 26.10.2023

Минздрав назвал волнения об утечках данных цифрового профиля беспочвенными

Волнение россиян о возможных утечках персональных данных планируемого к массовому внедрению индивидуального цифрового медицинского профиля беспочвенны, заявил в РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T11:04

2023-10-26T11:04

2023-10-26T11:04

общество

россия

новосибирск

павел пугачев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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НОВОСИБИРСК, 26 окт – РИА Новости. Волнение россиян о возможных утечках персональных данных планируемого к массовому внедрению индивидуального цифрового медицинского профиля беспочвенны, заявил в четверг замглавы Минздрава РФ Павел Пугачев журналистам на Всероссийском форуме региональной информатизации "ПРОФ-IT" в Новосибирске. "Сфера здравоохранения отнесена к объектам критической информационной инфраструктуры, причем вне зависимости от того, федеральные это сервисы или региональные, и должна защищаться должным образом на всех уровнях с разграничением доступа. Волнения беспочвенны, поскольку тем, кому они не должны быть предоставлены, они точно предоставлены не будут", - сказал он. Пугачев отметил, что медицинский профиль человека будет защищен в соответствии со всеми требованиями, которые предъявляют к соответствующему классу информации ФСБ и ФСТЭК России. "Даже с точки зрения одной медицинской организации не каждому врачу ваши медицинские данные будут доступны. Только если вы пришли на прием и в рамках оказания медицинской помощи эта информация врачу предоставляется. С точки зрения цифрового профиля там не будет собираться вся история болезни, а будут собираться только основные критические значения, которые требуются для определения профиля риска пациента и его правильной маршрутизации и соблюдения контроля качества лечения", - рассказал замминистра. При этом он признал, что в настоящее время на региональном уровне иногда возникают случаи утечек персональной медицинской информации. "Мы постоянно эту историю мониторируем, в случае, если они (утечки – ред.) возникают, то соответствующие меры реагирования происходят. На региональном уровне, безусловно, возникают такие истории, но чаще это связано не с техническими вопросами, а с организационными. Самый страшный нарушитель – внутренний", - сказал Пугачев.

https://ria.ru/20231002/utechki-1899818461.html

https://ria.ru/20230727/dannye-1886628985.html

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общество, россия, новосибирск, павел пугачев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)