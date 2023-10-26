https://ria.ru/20231026/migranty-nelegaly-1905411513.html

В СПЧ предложили снять ограничения на проверки производств с мигрантами

В СПЧ предложили снять ограничения на проверки производств с мигрантами - РИА Новости, 26.10.2023

В СПЧ предложили снять ограничения на проверки производств с мигрантами

Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов предложил снять ограничения на проверки правоохранителями рабочих мест на предмет незаконной... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T15:10

2023-10-26T15:10

2023-10-26T16:25

общество

кирилл кабанов

россия

совет по правам человека при президенте рф (спч)

мигранты

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов предложил снять ограничения на проверки правоохранителями рабочих мест на предмет незаконной миграции, говорится в официальном Telegram-канале СПЧ. Кабанов рассказал, что с представителями руководства МВД прошло обсуждение проблемы усиления и расширения проверочных мероприятий в отношении мигрантов и их работодателей. Он напомнил, что в настоящее время правоохранители серьезно ограничены в своих возможностях: согласно введенному мораторию, полиция не имеет права оперативно проверить, к примеру, строительную компанию, даже если у нее есть информация о том, что на стройке трудятся мигранты-нелегалы. "Приходится идти на различные ухищрения, дабы пресечь эту противоправную деятельность", - отметил правозащитник. "Поэтому предлагаю снять все ограничения на подобного рода проверки для миграционной службы и других силовых структур", - приводит СПЧ слова Кабанова.

https://ria.ru/20231025/perestroyka-1905030244.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, кирилл кабанов, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч), мигранты