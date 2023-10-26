https://ria.ru/20231026/migranty-nelegaly-1905411513.html
В СПЧ предложили снять ограничения на проверки производств с мигрантами
В СПЧ предложили снять ограничения на проверки производств с мигрантами - РИА Новости, 26.10.2023
В СПЧ предложили снять ограничения на проверки производств с мигрантами
Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов предложил снять ограничения на проверки правоохранителями рабочих мест на предмет незаконной... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T15:10
2023-10-26T15:10
2023-10-26T16:25
общество
кирилл кабанов
россия
совет по правам человека при президенте рф (спч)
мигранты
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов предложил снять ограничения на проверки правоохранителями рабочих мест на предмет незаконной миграции, говорится в официальном Telegram-канале СПЧ. Кабанов рассказал, что с представителями руководства МВД прошло обсуждение проблемы усиления и расширения проверочных мероприятий в отношении мигрантов и их работодателей. Он напомнил, что в настоящее время правоохранители серьезно ограничены в своих возможностях: согласно введенному мораторию, полиция не имеет права оперативно проверить, к примеру, строительную компанию, даже если у нее есть информация о том, что на стройке трудятся мигранты-нелегалы. "Приходится идти на различные ухищрения, дабы пресечь эту противоправную деятельность", - отметил правозащитник. "Поэтому предлагаю снять все ограничения на подобного рода проверки для миграционной службы и других силовых структур", - приводит СПЧ слова Кабанова.
https://ria.ru/20231025/perestroyka-1905030244.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, кирилл кабанов, россия, совет по правам человека при президенте рф (спч), мигранты
Общество, Кирилл Кабанов, Россия, Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ), Мигранты
В СПЧ предложили снять ограничения на проверки производств с мигрантами
В СПЧ призвали снять ограничения на проверки миграционной службой и силовиками