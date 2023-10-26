https://ria.ru/20231026/migrant-1905492228.html

Мигранта, сжигавшего Кораны в Швеции, депортируют с запретом на въезд

Мигранта, сжигавшего Кораны в Швеции, депортируют с запретом на въезд - РИА Новости, 26.10.2023

Мигранта, сжигавшего Кораны в Швеции, депортируют с запретом на въезд

Иракскому иммигранту Салвану Момике, устроившему в Швеции несколько акций с сожжением Корана, не продлили вид на жительство, его депортируют с запретом... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T19:57

2023-10-26T19:57

2023-10-26T19:57

в мире

швеция

ирак

стокгольм (город)

организация исламского сотрудничества

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Иракскому иммигранту Салвану Момике, устроившему в Швеции несколько акций с сожжением Корана, не продлили вид на жительство, его депортируют с запретом повторного въезда на пять лет, сообщил шведский телеканал TV4 с ссылкой на службу миграции. "Служба миграции постановила выслать этого человека из Швеции. По причине препятствий к исполнению дается согласие на ограниченное по времени разрешение на пребывание на период с 25 октября 2023 года по 16 апреля 2024 года, проездной документ предоставляется в этот же период", - приводит телеканал сообщение службы. Телеканал уточняет также, что после депортации Момике будет запрещено возвращаться в Швецию в течение пяти лет. Как сообщает радио Sveriges radio, мужчина собирается обжаловать решение. Шведский телеканал SVT добавляет, что уроженец Ирака зарегистрировался в Швеции в качестве иммигранта в апреле 2021 года и получил вид на жительство сроком на три года. SVT ранее сообщал, что Момика был вызван в службу миграции, многочасовая встреча состоялась еще в августе. По данным шведского телеканала SVT, мигранта допрашивали о нескольких фото из Ирака, на которых его якобы можно было увидеть "с оружием в военной обстановке", что противоречит утверждению иракца о том, что он был лишь политиком. Момика провел несколько акций по сожжению Корана, в том числе в первый день празднования главного мусульманского праздника Курбан-байрам у главной мечети в Стокгольме. Скандальная акция прошла с разрешения полиции 28 июня. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, устроившего акцию, для суда. Десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства Швеции в Багдаде. Акцию, которая проходила 3 сентября в Мальмё, попытался сорвать неизвестный, однако он был задержан полицией, сообщал SVT. телеканал также информировал о том, что за акцией последовали протесты, на улице собралось толпа, протестующие устанавливали плакаты с призывами остановить сожжения Корана. Полиция отмечала, что неизвестные поджигали автомобили, правоохранителей забрасывали камнями. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением сожжения Корана. Власти Швеции сообщали, что начнут пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает подобные акции.

https://ria.ru/20231020/koran-1904252977.html

https://ria.ru/20230806/evropeyskoe-1888269512.html

швеция

ирак

стокгольм (город)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, швеция, ирак, стокгольм (город), организация исламского сотрудничества