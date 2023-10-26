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Мигранта, сжигавшего Кораны в Швеции, депортируют с запретом на въезд - РИА Новости, 26.10.2023
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19:57 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/migrant-1905492228.html
Мигранта, сжигавшего Кораны в Швеции, депортируют с запретом на въезд
Мигранта, сжигавшего Кораны в Швеции, депортируют с запретом на въезд - РИА Новости, 26.10.2023
Мигранта, сжигавшего Кораны в Швеции, депортируют с запретом на въезд
Иракскому иммигранту Салвану Момике, устроившему в Швеции несколько акций с сожжением Корана, не продлили вид на жительство, его депортируют с запретом... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T19:57
2023-10-26T19:57
в мире
швеция
ирак
стокгольм (город)
организация исламского сотрудничества
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Иракскому иммигранту Салвану Момике, устроившему в Швеции несколько акций с сожжением Корана, не продлили вид на жительство, его депортируют с запретом повторного въезда на пять лет, сообщил шведский телеканал TV4 с ссылкой на службу миграции. "Служба миграции постановила выслать этого человека из Швеции. По причине препятствий к исполнению дается согласие на ограниченное по времени разрешение на пребывание на период с 25 октября 2023 года по 16 апреля 2024 года, проездной документ предоставляется в этот же период", - приводит телеканал сообщение службы. Телеканал уточняет также, что после депортации Момике будет запрещено возвращаться в Швецию в течение пяти лет. Как сообщает радио Sveriges radio, мужчина собирается обжаловать решение. Шведский телеканал SVT добавляет, что уроженец Ирака зарегистрировался в Швеции в качестве иммигранта в апреле 2021 года и получил вид на жительство сроком на три года. SVT ранее сообщал, что Момика был вызван в службу миграции, многочасовая встреча состоялась еще в августе. По данным шведского телеканала SVT, мигранта допрашивали о нескольких фото из Ирака, на которых его якобы можно было увидеть "с оружием в военной обстановке", что противоречит утверждению иракца о том, что он был лишь политиком. Момика провел несколько акций по сожжению Корана, в том числе в первый день празднования главного мусульманского праздника Курбан-байрам у главной мечети в Стокгольме. Скандальная акция прошла с разрешения полиции 28 июня. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, устроившего акцию, для суда. Десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства Швеции в Багдаде. Акцию, которая проходила 3 сентября в Мальмё, попытался сорвать неизвестный, однако он был задержан полицией, сообщал SVT. телеканал также информировал о том, что за акцией последовали протесты, на улице собралось толпа, протестующие устанавливали плакаты с призывами остановить сожжения Корана. Полиция отмечала, что неизвестные поджигали автомобили, правоохранителей забрасывали камнями. Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением сожжения Корана. Власти Швеции сообщали, что начнут пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает подобные акции.
https://ria.ru/20231020/koran-1904252977.html
https://ria.ru/20230806/evropeyskoe-1888269512.html
швеция
ирак
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в мире, швеция, ирак, стокгольм (город), организация исламского сотрудничества
В мире, Швеция, Ирак, Стокгольм (город), Организация исламского сотрудничества
Мигранта, сжигавшего Кораны в Швеции, депортируют с запретом на въезд

Швеция не продлила ВНЖ сжигавшему Кораны, его депортируют с запретом на въезд

© iStock.com / Alexander ShapovalovКоролевский дворец в Стокгольме
Королевский дворец в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© iStock.com / Alexander Shapovalov
Королевский дворец в Стокгольме . Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Иракскому иммигранту Салвану Момике, устроившему в Швеции несколько акций с сожжением Корана, не продлили вид на жительство, его депортируют с запретом повторного въезда на пять лет, сообщил шведский телеканал TV4 с ссылкой на службу миграции.
«
"Служба миграции постановила выслать этого человека из Швеции. По причине препятствий к исполнению дается согласие на ограниченное по времени разрешение на пребывание на период с 25 октября 2023 года по 16 апреля 2024 года, проездной документ предоставляется в этот же период", - приводит телеканал сообщение службы.
Телеканал уточняет также, что после депортации Момике будет запрещено возвращаться в Швецию в течение пяти лет.
Как сообщает радио Sveriges radio, мужчина собирается обжаловать решение.
Шведский телеканал SVT добавляет, что уроженец Ирака зарегистрировался в Швеции в качестве иммигранта в апреле 2021 года и получил вид на жительство сроком на три года.
Иракский иммигрант Салван Момика держит Коран и лист бумаги с изображением флага Ирака во время акции протеста возле посольства Ирака в Стокгольме - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
СМИ: сжигавший Коран в Швеции мигрант собирается провести новую акцию
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SVT ранее сообщал, что Момика был вызван в службу миграции, многочасовая встреча состоялась еще в августе. По данным шведского телеканала SVT, мигранта допрашивали о нескольких фото из Ирака, на которых его якобы можно было увидеть "с оружием в военной обстановке", что противоречит утверждению иракца о том, что он был лишь политиком.
Момика провел несколько акций по сожжению Корана, в том числе в первый день празднования главного мусульманского праздника Курбан-байрам у главной мечети в Стокгольме. Скандальная акция прошла с разрешения полиции 28 июня. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, устроившего акцию, для суда. Десятки иракцев собрались на акцию протеста возле посольства Швеции в Багдаде.
Акцию, которая проходила 3 сентября в Мальмё, попытался сорвать неизвестный, однако он был задержан полицией, сообщал SVT. телеканал также информировал о том, что за акцией последовали протесты, на улице собралось толпа, протестующие устанавливали плакаты с призывами остановить сожжения Корана. Полиция отмечала, что неизвестные поджигали автомобили, правоохранителей забрасывали камнями.
Участники акции против сожжения Корана в Ливане - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
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Организация исламского сотрудничества и многие ее члены выступили с резким осуждением сожжения Корана. Власти Швеции сообщали, что начнут пересмотр закона об общественном порядке, который разрешает подобные акции.
 
В миреШвецияИракСтокгольм (город)Организация исламского сотрудничества
 
 
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