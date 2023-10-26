https://ria.ru/20231026/mig-31-1905399672.html

Российский МиГ-31 сопроводил норвежский самолет над Баренцевым морем

Российский МиГ-31 сопроводил норвежский самолет над Баренцевым морем - РИА Новости, 26.10.2023

Российский МиГ-31 сопроводил норвежский самолет над Баренцевым морем

Истребитель МиГ-31 поднялся на перехват норвежского патрульного самолета "Посейдон" над Баренцевым морем, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T14:46

2023-10-26T14:46

2023-10-26T15:59

норвегия

россия

миг-31

баренцево море

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Истребитель МиГ-31 поднялся на перехват норвежского патрульного самолета "Посейдон" над Баренцевым морем, сообщили в Минобороны.Уточняется, что средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией воздушную цель, приближавшуюся к границе. Для ее опознавания и недопущения нарушения российских рубежей в воздух подняли истребитель МиГ-31."Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии. При приближении российского истребителя иностранный самолет выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации", — отметили в ведомстве.МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования, не допустив нарушения границы.Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами и с соблюдением мер безопасности, заключили в Минобороны.

https://ria.ru/20231024/su-27-1905032795.html

норвегия

россия

баренцево море

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норвегия, россия, миг-31, баренцево море, воздушно-космические силы россии