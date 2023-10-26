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Российский МиГ-31 сопроводил норвежский самолет над Баренцевым морем - РИА Новости, 26.10.2023
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14:46 26.10.2023 (обновлено: 15:59 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/mig-31-1905399672.html
Российский МиГ-31 сопроводил норвежский самолет над Баренцевым морем
Российский МиГ-31 сопроводил норвежский самолет над Баренцевым морем - РИА Новости, 26.10.2023
Российский МиГ-31 сопроводил норвежский самолет над Баренцевым морем
Истребитель МиГ-31 поднялся на перехват норвежского патрульного самолета "Посейдон" над Баренцевым морем, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T14:46
2023-10-26T15:59
норвегия
россия
миг-31
баренцево море
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Истребитель МиГ-31 поднялся на перехват норвежского патрульного самолета "Посейдон" над Баренцевым морем, сообщили в Минобороны.Уточняется, что средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией воздушную цель, приближавшуюся к границе. Для ее опознавания и недопущения нарушения российских рубежей в воздух подняли истребитель МиГ-31."Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии. При приближении российского истребителя иностранный самолет выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации", — отметили в ведомстве.МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования, не допустив нарушения границы.Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами и с соблюдением мер безопасности, заключили в Минобороны.
https://ria.ru/20231024/su-27-1905032795.html
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норвегия, россия, миг-31, баренцево море, воздушно-космические силы россии
Норвегия, Россия, МиГ-31, Баренцево море, Воздушно-космические силы России
Российский МиГ-31 сопроводил норвежский самолет над Баренцевым морем

МО: МиГ-31 сопроводил патрульный самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов | Перейти в медиабанкИстребитель-перехватчик МиГ-31
Истребитель-перехватчик МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
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Истребитель-перехватчик МиГ-31. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Истребитель МиГ-31 поднялся на перехват норвежского патрульного самолета "Посейдон" над Баренцевым морем, сообщили в Минобороны.
Уточняется, что средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией воздушную цель, приближавшуюся к границе. Для ее опознавания и недопущения нарушения российских рубежей в воздух подняли истребитель МиГ-31.
«
"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВВС Норвегии. При приближении российского истребителя иностранный самолет выполнил разворот от государственной границы Российской Федерации", — отметили в ведомстве.
МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования, не допустив нарушения границы.
Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами и с соблюдением мер безопасности, заключили в Минобороны.
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НорвегияРоссияМиГ-31Баренцево мореВоздушно-космические силы России
 
 
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