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Активная фаза строительства метротрама стартует в Челябинске в 2024 году - РИА Новости, 26.10.2023
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Челябинская область
 
13:09 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/metrotram-1905361489.html
Активная фаза строительства метротрама стартует в Челябинске в 2024 году
Активная фаза строительства метротрама стартует в Челябинске в 2024 году - РИА Новости, 26.10.2023
Активная фаза строительства метротрама стартует в Челябинске в 2024 году
Активная фаза строительства главного инфраструктурного объекта – метротрама – начнется в Челябинске в 2024 году, планируется, что строительство первой линии... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T13:09
2023-10-26T13:09
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марат хуснуллин
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 окт – РИА Новости. Активная фаза строительства главного инфраструктурного объекта – метротрама – начнется в Челябинске в 2024 году, планируется, что строительство первой линии метро завершится в 2026 году, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона. Челябинский губернатор Алексей Текслер и первый замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Александр Ломакин провели в Челябинске совещание по строительству метротрама. Также в нем приняла участие руководитель генподрядной организации ГК "Моспроект-3" Анна Меркулова. По данным правительства региона, проект метро предусматривает 2 ветки: "Север – Юг" и "Запад – Восток", так, к строительству ветки "Север – Юг" планируется приступить в текущем году. "Первоочередные планы у нас по линии "Север – Юг", которая предполагает наличие наземных площадок: ул. Овчинникова, пр. Победы, ул. Косарева и Каслинская. Это те порталы, через которые метротрамвай будет заходить в подземную часть. Конечно, и подземная составляющая, в первую очередь надо завершить работы по станции "Торговый центр", основные перегонные тоннели, которые уже формируют весь проект. В настоящий момент часть проектных работ завершена, часть завершается. Наша задача – уже в этом году выйти на первую стройплощадку, а в следующем году активно развернуться как по наземной, так и по подземной части", - цитирует пресс-служба слова Текслера. По словам главы региона, проект метротрама очень важен для региона. "Проект для нас знаковый и долгожданный, мы считаем его главным инфраструктурным объектом", - отметил он. Александр Ломакин отметил активную работу региона в использовании механизмов господдержки, предусмотренных инфраструктурным меню. "Сегодня мы большое внимание уделяется развитию инфраструктуры во всей стране. В Челябинской области активно используются все инструменты и меры поддержки: инфраструктурные бюджетные кредиты, в рамках которых в том числе строится метротрам, специальные казначейские кредиты, за счет которых идет обновление автобусов, модернизация инженерных сетей, программа модернизации коммунальной инфраструктуры, облигации Дом РФ, через которые доводится финансирование", - цитирует пресс-служба слова Ломакина. Он напомнил о том, что по поручению президента России Владимира Путина строительство первой линии челябинского метро должно быть завершено в 2026 году. "По поручению президента сейчас у нас активизируется работа, и нам необходимо в 2026 году завершить строительство линии "Север – Юг", параллельно сейчас вы разрабатываете экономическое обоснование ветки "Запад – Восток", есть определенные перспективы. Важно, что мы не просто заканчиваем уже начатое, для вас метротрамвай будет якорным проектом с точки зрения транспортного развития города, в увязке с развитием жилья, социальных объектов он выведет город и регион на новый уровень", - подчеркнул Ломакин. Гендиректор ГК "Моспроект-3" Анна Меркулова сообщила о статусе выполнения проектных и строительно-монтажных работ. "Проект очень важный как для города, так и страны, включает комплексные решения по развитию метротрама. Со всех точек зрения сегодня это один из уникальнейших проектов в области метростроения. Он сочетает в себе работы как горного способа строительства, так и строительство тоннелей при помощи тоннелепроходческих механизированных комплексов. Проектные работы по части этапов находятся в завершающей стадии, передаются заказчику и, как сказал Алексей Леонидович (Текслер), мы входим в фазу строительно-монтажных работ", - цитирует пресс-служба слова Меркуловой. Проектирование строительства метрополитена в Челябинске началось еще в 1976 году, а строительство стартовало в 1991 году, но остановилось из-за отсутствия финансирования. В конце мая 2021 года губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил о планах по завершению строительства метро, так, необходимо достроить 7,2 километра тоннелей и запустить метротрамвай, который будет передвигаться и внизу, в метро, и на поверхности. В январе 2022 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что в 2022 году благодаря бюджетным кредитам продолжится строительство инфраструктуры для запуска метротрамвая в Челябинске.
https://ria.ru/20231021/vystavka-1904355158.html
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экономика, челябинск, россия, челябинская область, алексей текслер, владимир путин, марат хуснуллин
Челябинская область, Экономика, Челябинск, Россия, Челябинская область, Алексей Текслер, Владимир Путин, Марат Хуснуллин
Активная фаза строительства метротрама стартует в Челябинске в 2024 году

Активная фаза строительства метротрама начнется в Челябинске в 2024 году

© РИА Новости / Андрей Попов | Перейти в медиабанкГорода России. Челябинск
Города России. Челябинск - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Андрей Попов
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 окт – РИА Новости. Активная фаза строительства главного инфраструктурного объекта – метротрама – начнется в Челябинске в 2024 году, планируется, что строительство первой линии метро завершится в 2026 году, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.
Челябинский губернатор Алексей Текслер и первый замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Александр Ломакин провели в Челябинске совещание по строительству метротрама. Также в нем приняла участие руководитель генподрядной организации ГК "Моспроект-3" Анна Меркулова.
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По данным правительства региона, проект метро предусматривает 2 ветки: "Север – Юг" и "Запад – Восток", так, к строительству ветки "Север – Юг" планируется приступить в текущем году.
"Первоочередные планы у нас по линии "Север – Юг", которая предполагает наличие наземных площадок: ул. Овчинникова, пр. Победы, ул. Косарева и Каслинская. Это те порталы, через которые метротрамвай будет заходить в подземную часть. Конечно, и подземная составляющая, в первую очередь надо завершить работы по станции "Торговый центр", основные перегонные тоннели, которые уже формируют весь проект. В настоящий момент часть проектных работ завершена, часть завершается. Наша задача – уже в этом году выйти на первую стройплощадку, а в следующем году активно развернуться как по наземной, так и по подземной части", - цитирует пресс-служба слова Текслера.
По словам главы региона, проект метротрама очень важен для региона. "Проект для нас знаковый и долгожданный, мы считаем его главным инфраструктурным объектом", - отметил он.
Александр Ломакин отметил активную работу региона в использовании механизмов господдержки, предусмотренных инфраструктурным меню. "Сегодня мы большое внимание уделяется развитию инфраструктуры во всей стране. В Челябинской области активно используются все инструменты и меры поддержки: инфраструктурные бюджетные кредиты, в рамках которых в том числе строится метротрам, специальные казначейские кредиты, за счет которых идет обновление автобусов, модернизация инженерных сетей, программа модернизации коммунальной инфраструктуры, облигации Дом РФ, через которые доводится финансирование", - цитирует пресс-служба слова Ломакина.
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Он напомнил о том, что по поручению президента России Владимира Путина строительство первой линии челябинского метро должно быть завершено в 2026 году. "По поручению президента сейчас у нас активизируется работа, и нам необходимо в 2026 году завершить строительство линии "Север – Юг", параллельно сейчас вы разрабатываете экономическое обоснование ветки "Запад – Восток", есть определенные перспективы. Важно, что мы не просто заканчиваем уже начатое, для вас метротрамвай будет якорным проектом с точки зрения транспортного развития города, в увязке с развитием жилья, социальных объектов он выведет город и регион на новый уровень", - подчеркнул Ломакин.
Гендиректор ГК "Моспроект-3" Анна Меркулова сообщила о статусе выполнения проектных и строительно-монтажных работ. "Проект очень важный как для города, так и страны, включает комплексные решения по развитию метротрама. Со всех точек зрения сегодня это один из уникальнейших проектов в области метростроения. Он сочетает в себе работы как горного способа строительства, так и строительство тоннелей при помощи тоннелепроходческих механизированных комплексов. Проектные работы по части этапов находятся в завершающей стадии, передаются заказчику и, как сказал Алексей Леонидович (Текслер), мы входим в фазу строительно-монтажных работ", - цитирует пресс-служба слова Меркуловой.
Проектирование строительства метрополитена в Челябинске началось еще в 1976 году, а строительство стартовало в 1991 году, но остановилось из-за отсутствия финансирования. В конце мая 2021 года губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил о планах по завершению строительства метро, так, необходимо достроить 7,2 километра тоннелей и запустить метротрамвай, который будет передвигаться и внизу, в метро, и на поверхности. В январе 2022 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что в 2022 году благодаря бюджетным кредитам продолжится строительство инфраструктуры для запуска метротрамвая в Челябинске.
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