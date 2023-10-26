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Бочкарев: подготовлен проект первого этапа продления синей ветки метро - РИА Новости, 26.10.2023
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10:34 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/metro-1905315241.html
Бочкарев: подготовлен проект первого этапа продления синей ветки метро
Бочкарев: подготовлен проект первого этапа продления синей ветки метро - РИА Новости, 26.10.2023
Бочкарев: подготовлен проект первого этапа продления синей ветки метро
Проектная документация по сооружению стартового котлована для тоннелепроходки между станциями "Щелковская" и "Гольяново" Арбатско-Покровской линии московского... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T10:34
2023-10-26T10:34
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Проектная документация по сооружению стартового котлована для тоннелепроходки между станциями "Щелковская" и "Гольяново" Арбатско-Покровской линии московского метро подготовлена и проходит экспертизу, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. "Стартовый котлован будет расположен около действующей станции "Щелковская" синей ветки. Из него тоннелепроходческие механизированные комплексы диаметров шесть метров проложат два однопутных тоннеля до демонтажной камеры перед будущей станцией "Гольяново", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса. По словам заммэра, новую станцию возведут вдоль Уссурийской улицы, вблизи примыкания к ней Сахалинской улицы. "Гольяново" будет станцией неглубокого заложения. Ее планируется строить открытым способом в котловане глубиной около 17 метров. За станцией возведут оборотные тупики для ночного отстоя и оборота подвижных составов Арбатско-Покровской ветки. Длина участка продления синей линии метро составит 2,6 километра, указывается в сообщении. Кроме того, отмечается в нем, продолжается разработка проектной документации по всем этапам продления ветки метро, включая сооружение тоннелей, котлованов демонтажной камеры, станционного комплекса и оборотных тупиков. Ожидается, что станция "Гольяново" улучшит транспортную доступность одноименного района, позволит разгрузить Щелковское шоссе и станцию метро "Щелковская".
https://ria.ru/20231025/moskva-1905094627.html
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
Москва, Андрей Бочкарев, Стройкомплекс Москвы

Бочкарев: подготовлен проект первого этапа продления синей ветки метро

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Проектная документация по сооружению стартового котлована для тоннелепроходки между станциями "Щелковская" и "Гольяново" Арбатско-Покровской линии московского метро подготовлена и проходит экспертизу, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"Стартовый котлован будет расположен около действующей станции "Щелковская" синей ветки. Из него тоннелепроходческие механизированные комплексы диаметров шесть метров проложат два однопутных тоннеля до демонтажной камеры перед будущей станцией "Гольяново", – приводит его слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
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По словам заммэра, новую станцию возведут вдоль Уссурийской улицы, вблизи примыкания к ней Сахалинской улицы.
"Гольяново" будет станцией неглубокого заложения. Ее планируется строить открытым способом в котловане глубиной около 17 метров. За станцией возведут оборотные тупики для ночного отстоя и оборота подвижных составов Арбатско-Покровской ветки. Длина участка продления синей линии метро составит 2,6 километра, указывается в сообщении.
Кроме того, отмечается в нем, продолжается разработка проектной документации по всем этапам продления ветки метро, включая сооружение тоннелей, котлованов демонтажной камеры, станционного комплекса и оборотных тупиков.
Ожидается, что станция "Гольяново" улучшит транспортную доступность одноименного района, позволит разгрузить Щелковское шоссе и станцию метро "Щелковская".
 
МоскваАндрей БочкаревСтройкомплекс Москвы
 
 
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