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На участке "фиолетовой" ветки метро остановили движение поездов
На участке "фиолетовой" ветки метро остановили движение поездов - РИА Новости, 26.10.2023
На участке "фиолетовой" ветки метро остановили движение поездов
Поезда в московском метро не ходят на Таганско-Краснопресненской линии от станции "Спартак" до "Улицы 1905 года" из-за человека на пути, сообщается в... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T06:41
2023-10-26T06:41
2023-10-26T10:34
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Поезда в московском метро не ходят на Таганско-Краснопресненской линии от станции "Спартак" до "Улицы 1905 года" из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."На Таганско-Краснопресненской линии (7) нет движения поездов от "Спартака" до "Улицы 1905 года" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", — говорится в сообщении.Позднее в ведомстве заявили, что движение восстановлено и вводится в график.
https://radiosputnik.ria.ru/20231011/pechatniki-1901950854.html
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департамент транспорта г. москвы
Департамент транспорта г. Москвы
На участке "фиолетовой" ветки метро остановили движение поездов
На участке "фиолетовой" ветки метро остановили движение из-за человека на пути