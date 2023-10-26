Рейтинг@Mail.ru
На участке "фиолетовой" ветки метро остановили движение поездов - РИА Новости, 26.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:41 26.10.2023 (обновлено: 10:34 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/metro-1905287251.html
На участке "фиолетовой" ветки метро остановили движение поездов
На участке "фиолетовой" ветки метро остановили движение поездов - РИА Новости, 26.10.2023
На участке "фиолетовой" ветки метро остановили движение поездов
Поезда в московском метро не ходят на Таганско-Краснопресненской линии от станции "Спартак" до "Улицы 1905 года" из-за человека на пути, сообщается в... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T06:41
2023-10-26T10:34
департамент транспорта г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905299882_0:0:3300:1857_1920x0_80_0_0_46f8508bdd25d6ef6b2db74d99609763.jpg
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Поезда в московском метро не ходят на Таганско-Краснопресненской линии от станции "Спартак" до "Улицы 1905 года" из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."На Таганско-Краснопресненской линии (7) нет движения поездов от "Спартака" до "Улицы 1905 года" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", — говорится в сообщении.Позднее в ведомстве заявили, что движение восстановлено и вводится в график.
https://radiosputnik.ria.ru/20231011/pechatniki-1901950854.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905299882_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ad3aa642c12375b081b837dac28f5a25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
департамент транспорта г. москвы
Департамент транспорта г. Москвы
На участке "фиолетовой" ветки метро остановили движение поездов

На участке "фиолетовой" ветки метро остановили движение из-за человека на пути

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкИнформационная панель в вагоне поезда "Москва" во время запуска на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена
Информационная панель в вагоне поезда Москва во время запуска на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Информационная панель в вагоне поезда "Москва" во время запуска на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Поезда в московском метро не ходят на Таганско-Краснопресненской линии от станции "Спартак" до "Улицы 1905 года" из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
"На Таганско-Краснопресненской линии (7) нет движения поездов от "Спартака" до "Улицы 1905 года" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", — говорится в сообщении.
Столкновение поездов на станции метро Печатники
Два поезда столкнулись на станции "Печатники" московского метро
11 октября, 11:14
Позднее в ведомстве заявили, что движение восстановлено и вводится в график.
 
Департамент транспорта г. Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала