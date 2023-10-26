https://ria.ru/20231026/metro-1905287251.html

На участке "фиолетовой" ветки метро остановили движение поездов

На участке "фиолетовой" ветки метро остановили движение поездов - РИА Новости, 26.10.2023

На участке "фиолетовой" ветки метро остановили движение поездов

Поезда в московском метро не ходят на Таганско-Краснопресненской линии от станции "Спартак" до "Улицы 1905 года" из-за человека на пути, сообщается в... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T06:41

2023-10-26T06:41

2023-10-26T10:34

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Поезда в московском метро не ходят на Таганско-Краснопресненской линии от станции "Спартак" до "Улицы 1905 года" из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."На Таганско-Краснопресненской линии (7) нет движения поездов от "Спартака" до "Улицы 1905 года" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", — говорится в сообщении.Позднее в ведомстве заявили, что движение восстановлено и вводится в график.

https://radiosputnik.ria.ru/20231011/pechatniki-1901950854.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

департамент транспорта г. москвы