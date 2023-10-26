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МЧС испытало новейший металлодетектор для обнаружения снарядов и мин - РИА Новости, 26.10.2023
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03:00 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/metallodetektor-1905279564.html
МЧС испытало новейший металлодетектор для обнаружения снарядов и мин
МЧС испытало новейший металлодетектор для обнаружения снарядов и мин - РИА Новости, 26.10.2023
МЧС испытало новейший металлодетектор для обнаружения снарядов и мин
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) завершили приемочные... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T03:00
2023-10-26T03:00
россия
балашиха
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
внии гочс
безопасность
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) завершили приемочные испытания новейшего металлодетектора, позволяющего обнаруживать различные боеприпасы, в том числе противотанковые мины на дне водоемов, комплекс рекомендован для принятия на снабжение МЧС России. "Успешно завершены приемочные испытания металлодетектора. Проверка способности и эффективности обнаружения прибором мин, установленных в разных типах грунта, проходила на двух площадках: на полигоне центрального научно-исследовательского испытательного института инженерных войск имени Д.М. Карбышева и Ногинского спасательного центра МЧС", - рассказали РИА Новости в ВНИИ ГОЧС. Там отметили, что оценка состава, комплектности и маркировки испытываемого образца, его прочность при транспортировке, а также стойкость к климатическим воздействиям проводились на испытательной базе ВНИИПО МЧС России в подмосковной Балашихе. "Одна из задач, которую отрабатывали спасатели – поиск с помощью прибора противотанковых мин на дне водоёма на участках брода глубиной не менее одного метра. Проверка прошла успешно – "опасности" были найдены", - отметил заместитель начальника ВНИИ ГОЧС Владимир Мошков, добавив, что металлодетектор рекомендован для принятия на снабжение МЧС России. По данным ВНИИ ГОЧС, всего в 2023 году институтом запланировано научное сопровождение опытной эксплуатации и ведомственных приемочных испытаний 11 единиц различной аварийно-спасательной, инженерной и специальной техники, оборудования и имущества.
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россия, балашиха, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), внии гочс, безопасность
Россия, Балашиха, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ВНИИ ГОЧС, Безопасность
МЧС испытало новейший металлодетектор для обнаружения снарядов и мин

Специалисты ВНИИ ГОЧС испытали металлодетектор для обнаружения снарядов и мин

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМужчина с металлодетектором
Мужчина с металлодетектором - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мужчина с металлодетектором. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) завершили приемочные испытания новейшего металлодетектора, позволяющего обнаруживать различные боеприпасы, в том числе противотанковые мины на дне водоемов, комплекс рекомендован для принятия на снабжение МЧС России.
«
"Успешно завершены приемочные испытания металлодетектора. Проверка способности и эффективности обнаружения прибором мин, установленных в разных типах грунта, проходила на двух площадках: на полигоне центрального научно-исследовательского испытательного института инженерных войск имени Д.М. Карбышева и Ногинского спасательного центра МЧС", - рассказали РИА Новости в ВНИИ ГОЧС.
Там отметили, что оценка состава, комплектности и маркировки испытываемого образца, его прочность при транспортировке, а также стойкость к климатическим воздействиям проводились на испытательной базе ВНИИПО МЧС России в подмосковной Балашихе.
"Одна из задач, которую отрабатывали спасатели – поиск с помощью прибора противотанковых мин на дне водоёма на участках брода глубиной не менее одного метра. Проверка прошла успешно – "опасности" были найдены", - отметил заместитель начальника ВНИИ ГОЧС Владимир Мошков, добавив, что металлодетектор рекомендован для принятия на снабжение МЧС России.
По данным ВНИИ ГОЧС, всего в 2023 году институтом запланировано научное сопровождение опытной эксплуатации и ведомственных приемочных испытаний 11 единиц различной аварийно-спасательной, инженерной и специальной техники, оборудования и имущества.
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РоссияБалашихаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ВНИИ ГОЧСБезопасность
 
 
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