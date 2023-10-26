В американском Льюинстоне, где произошла стрельба, временно закроют школы
В Льюинстоне в США после стрельбы не будут работать школы и мунициальные здания
© AP Photo / Steven SenneСотрудники специальных служб около неотложной помощи Центрального медицинского центра штата Мэн
© AP Photo / Steven Senne
Сотрудники специальных служб около неотложной помощи Центрального медицинского центра штата Мэн
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Все общественные школы и муниципальные здания в американском городе Льюистон (штат Мэн), где произошла массовая стрельба, будут закрыты в четверг, сообщили местные власти.
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"В школах Льюистона в четверг занятий не будет", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте общественных школ города.
Администрация города также сообщила в своем аккаунте в социальных сетях, что "все муниципальные здания Льюистона будут закрыты" 26 октября. Мероприятия, запланированные на этот день, также отменяются.
Согласно последним данным, которые приводят американские СМИ, массовая стрельба в штате Мэн унесла жизни не менее 22 человек, порядка 60 получили ранения. К выяснению обстоятельств случившегося подключились сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР). Полиция сообщала, что причастный к массовой стрельбе 40-летний Роберт Кард еще на свободе.
Президент США Джо Байден проинформирован о случившемся.