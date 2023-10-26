https://ria.ru/20231026/lyuinston-1905292411.html

В американском Льюинстоне, где произошла стрельба, временно закроют школы

В американском Льюинстоне, где произошла стрельба, временно закроют школы - РИА Новости, 26.10.2023

В американском Льюинстоне, где произошла стрельба, временно закроют школы

Все общественные школы и муниципальные здания в американском городе Льюистон (штат Мэн), где произошла массовая стрельба, будут закрыты в четверг, сообщили... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T08:26

2023-10-26T08:26

2023-10-26T09:45

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Все общественные школы и муниципальные здания в американском городе Льюистон (штат Мэн), где произошла массовая стрельба, будут закрыты в четверг, сообщили местные власти."В школах Льюистона в четверг занятий не будет", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте общественных школ города.Администрация города также сообщила в своем аккаунте в социальных сетях, что "все муниципальные здания Льюистона будут закрыты" 26 октября. Мероприятия, запланированные на этот день, также отменяются.Согласно последним данным, которые приводят американские СМИ, массовая стрельба в штате Мэн унесла жизни не менее 22 человек, порядка 60 получили ранения. К выяснению обстоятельств случившегося подключились сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР). Полиция сообщала, что причастный к массовой стрельбе 40-летний Роберт Кард еще на свободе.Президент США Джо Байден проинформирован о случившемся.

https://ria.ru/20231026/strelba-1905286981.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, в мире