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В американском Льюинстоне, где произошла стрельба, временно закроют школы - РИА Новости, 26.10.2023
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08:26 26.10.2023 (обновлено: 09:45 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/lyuinston-1905292411.html
В американском Льюинстоне, где произошла стрельба, временно закроют школы
В американском Льюинстоне, где произошла стрельба, временно закроют школы - РИА Новости, 26.10.2023
В американском Льюинстоне, где произошла стрельба, временно закроют школы
Все общественные школы и муниципальные здания в американском городе Льюистон (штат Мэн), где произошла массовая стрельба, будут закрыты в четверг, сообщили... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T08:26
2023-10-26T09:45
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Все общественные школы и муниципальные здания в американском городе Льюистон (штат Мэн), где произошла массовая стрельба, будут закрыты в четверг, сообщили местные власти."В школах Льюистона в четверг занятий не будет", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте общественных школ города.Администрация города также сообщила в своем аккаунте в социальных сетях, что "все муниципальные здания Льюистона будут закрыты" 26 октября. Мероприятия, запланированные на этот день, также отменяются.Согласно последним данным, которые приводят американские СМИ, массовая стрельба в штате Мэн унесла жизни не менее 22 человек, порядка 60 получили ранения. К выяснению обстоятельств случившегося подключились сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР). Полиция сообщала, что причастный к массовой стрельбе 40-летний Роберт Кард еще на свободе.Президент США Джо Байден проинформирован о случившемся.
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В американском Льюинстоне, где произошла стрельба, временно закроют школы

В Льюинстоне в США после стрельбы не будут работать школы и мунициальные здания

© AP Photo / Steven SenneСотрудники специальных служб около неотложной помощи Центрального медицинского центра штата Мэн
Сотрудники специальных служб около неотложной помощи Центрального медицинского центра штата Мэн - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / Steven Senne
Сотрудники специальных служб около неотложной помощи Центрального медицинского центра штата Мэн
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Все общественные школы и муниципальные здания в американском городе Льюистон (штат Мэн), где произошла массовая стрельба, будут закрыты в четверг, сообщили местные власти.
«
"В школах Льюистона в четверг занятий не будет", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте общественных школ города.
Администрация города также сообщила в своем аккаунте в социальных сетях, что "все муниципальные здания Льюистона будут закрыты" 26 октября. Мероприятия, запланированные на этот день, также отменяются.
Согласно последним данным, которые приводят американские СМИ, массовая стрельба в штате Мэн унесла жизни не менее 22 человек, порядка 60 получили ранения. К выяснению обстоятельств случившегося подключились сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР). Полиция сообщала, что причастный к массовой стрельбе 40-летний Роберт Кард еще на свободе.
Президент США Джо Байден проинформирован о случившемся.
Подозреваемый в массовой стрельбе в штате Мэн в США. Кадр с камер наблюдения
Устроивший стрельбу в штате Мэн работал оружейным инструктором, пишут СМИ
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