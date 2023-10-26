https://ria.ru/20231026/luna-25-1905509610.html

Путин сообщил, что его расстроил инцидент с "Луной-25"

Путин сообщил, что его расстроил инцидент с "Луной-25" - РИА Новости, 26.10.2023

Путин сообщил, что его расстроил инцидент с "Луной-25"

Президент России Владимир Путин сообщил, что его расстроил инцидент с "Луной-25", но отметил, что это опыт, хоть и отрицательный. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T21:51

2023-10-26T21:51

2023-10-26T22:20

наука

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ркк "энергия"

космос

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космос - риа наука

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что его расстроил инцидент с "Луной-25", но отметил, что это опыт, хоть и отрицательный.На встрече Путина с молодыми учеными и специалистами космической отрасли один из участников Денис Демин сообщил, что команда, занимавшаяся проектом "Луна-25", была расстроена нештатной ситуацией."Меня тоже", - сказал Путин."Ошибки есть ошибки, здесь такая сложная сфера деятельности. Ну обидно, всем обидно, я вас уверяю. Но ничего, это же космонавтика, это освоение космоса, сложные задачи, все всё понимают.... Зато это отрицательный, но все-таки опыт, который будет использован в будущем, чтобы ошибок не было", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231026/luna-25-1905506116.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, ркк "энергия", космос, луна-25, космос - риа наука, россия