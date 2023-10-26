https://ria.ru/20231026/luna-25-1905509610.html
Путин сообщил, что его расстроил инцидент с "Луной-25"
Путин сообщил, что его расстроил инцидент с "Луной-25" - РИА Новости, 26.10.2023
Путин сообщил, что его расстроил инцидент с "Луной-25"
Президент России Владимир Путин сообщил, что его расстроил инцидент с "Луной-25", но отметил, что это опыт, хоть и отрицательный. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T21:51
2023-10-26T21:51
2023-10-26T22:20
наука
владимир путин
ркк "энергия"
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что его расстроил инцидент с "Луной-25", но отметил, что это опыт, хоть и отрицательный.На встрече Путина с молодыми учеными и специалистами космической отрасли один из участников Денис Демин сообщил, что команда, занимавшаяся проектом "Луна-25", была расстроена нештатной ситуацией."Меня тоже", - сказал Путин."Ошибки есть ошибки, здесь такая сложная сфера деятельности. Ну обидно, всем обидно, я вас уверяю. Но ничего, это же космонавтика, это освоение космоса, сложные задачи, все всё понимают.... Зато это отрицательный, но все-таки опыт, который будет использован в будущем, чтобы ошибок не было", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231026/luna-25-1905506116.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Наука, Владимир Путин, РКК "Энергия", Космос, Луна-25, Космос - РИА Наука, Россия
Путин сообщил, что его расстроил инцидент с "Луной-25"
Путин сообщил, что его расстроил инцидент с "Луной-25": это обидно, но это опыт