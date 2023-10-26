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Путин сообщил, что его расстроил инцидент с "Луной-25" - РИА Новости, 26.10.2023
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Наука
 
21:51 26.10.2023 (обновлено: 22:20 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/luna-25-1905509610.html
Путин сообщил, что его расстроил инцидент с "Луной-25"
Путин сообщил, что его расстроил инцидент с "Луной-25" - РИА Новости, 26.10.2023
Путин сообщил, что его расстроил инцидент с "Луной-25"
Президент России Владимир Путин сообщил, что его расстроил инцидент с "Луной-25", но отметил, что это опыт, хоть и отрицательный. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T21:51
2023-10-26T22:20
наука
владимир путин
ркк "энергия"
космос
луна-25
космос - риа наука
россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что его расстроил инцидент с "Луной-25", но отметил, что это опыт, хоть и отрицательный.На встрече Путина с молодыми учеными и специалистами космической отрасли один из участников Денис Демин сообщил, что команда, занимавшаяся проектом "Луна-25", была расстроена нештатной ситуацией."Меня тоже", - сказал Путин."Ошибки есть ошибки, здесь такая сложная сфера деятельности. Ну обидно, всем обидно, я вас уверяю. Но ничего, это же космонавтика, это освоение космоса, сложные задачи, все всё понимают.... Зато это отрицательный, но все-таки опыт, который будет использован в будущем, чтобы ошибок не было", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231026/luna-25-1905506116.html
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владимир путин, ркк "энергия", космос, луна-25, космос - риа наука, россия
Наука, Владимир Путин, РКК "Энергия", Космос, Луна-25, Космос - РИА Наука, Россия
Путин сообщил, что его расстроил инцидент с "Луной-25"

Путин сообщил, что его расстроил инцидент с "Луной-25": это обидно, но это опыт

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин посетил ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королёва"
Президент РФ В. Путин посетил ПАО РКК Энергия им. С.П. Королёва - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ В. Путин посетил ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королёва"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что его расстроил инцидент с "Луной-25", но отметил, что это опыт, хоть и отрицательный.
На встрече Путина с молодыми учеными и специалистами космической отрасли один из участников Денис Демин сообщил, что команда, занимавшаяся проектом "Луна-25", была расстроена нештатной ситуацией.
«
"Меня тоже", - сказал Путин.
«
"Ошибки есть ошибки, здесь такая сложная сфера деятельности. Ну обидно, всем обидно, я вас уверяю. Но ничего, это же космонавтика, это освоение космоса, сложные задачи, все всё понимают.... Зато это отрицательный, но все-таки опыт, который будет использован в будущем, чтобы ошибок не было", - сказал Путин.
Президент РФ В. Путин посетил ПАО РКК Энергия им. С.П. Королёва - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Путин заявил, что причины сбоя с "Луной-25" уже понятны
26 октября, 21:31
 
НаукаВладимир ПутинРКК "Энергия"КосмосЛуна-25Космос - РИА НаукаРоссия
 
 
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