https://ria.ru/20231026/lgoty-1905512189.html

Путин: вопрос о системе льгот специалистам космической сферы будет продуман

Путин: вопрос о системе льгот специалистам космической сферы будет продуман - РИА Новости, 26.10.2023

Путин: вопрос о системе льгот специалистам космической сферы будет продуман

Президент России Владимир Путин пообещал подумать над организацией системы льгот при оформлении ипотеки специалистами в космической отрасли. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T22:02

2023-10-26T22:02

2023-10-26T23:08

космос - риа наука

министерство финансов рф (минфин россии)

россия

владимир путин

наука

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал подумать над организацией системы льгот при оформлении ипотеки специалистами в космической отрасли. "Для космической отрасли, конечно, должна быть своя система льготирования. Точно сейчас не буду говорить конкретных цифр, потому что было бы некорректно, это нужно с правительством обсуждать, с Минфином прежде всего, сравнивать различные условия, но то, что для космической отрасли, имея в виду ее важность для страны, для государства, ее как бы потенциал и перспективы развития, нам, конечно же, нужно здесь кадры удерживать, молодых специалистов, это совершенно очевидно, а жилье – это один из фундаментальных показателей привлекательности работы. Обязательно подумаем над этим. Очень важно", - сказал Путин в рамках встречи с молодыми учеными и специалистами космической отрасли."У нас большой набор льготирования по ипотеке, сотрудники космической отрасли не попадают ни в одну из них. И это при том, что зарплата, скажем, достаточно скромная. Так мы здесь не удержим кадры. Я прошу правительство подготовить дополнительные меры на этот счет", - сказал Путин на совещании по вопросу развития ракетно-космической отрасли.

https://ria.ru/20231026/zarplaty-1905507826.html

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космос - риа наука, министерство финансов рф (минфин россии), россия, владимир путин