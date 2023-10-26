https://ria.ru/20231026/lgoty-1905512189.html
Путин: вопрос о системе льгот специалистам космической сферы будет продуман
Путин: вопрос о системе льгот специалистам космической сферы будет продуман - РИА Новости, 26.10.2023
Путин: вопрос о системе льгот специалистам космической сферы будет продуман
Президент России Владимир Путин пообещал подумать над организацией системы льгот при оформлении ипотеки специалистами в космической отрасли. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T22:02
2023-10-26T22:02
2023-10-26T23:08
космос - риа наука
министерство финансов рф (минфин россии)
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владимир путин
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал подумать над организацией системы льгот при оформлении ипотеки специалистами в космической отрасли. "Для космической отрасли, конечно, должна быть своя система льготирования. Точно сейчас не буду говорить конкретных цифр, потому что было бы некорректно, это нужно с правительством обсуждать, с Минфином прежде всего, сравнивать различные условия, но то, что для космической отрасли, имея в виду ее важность для страны, для государства, ее как бы потенциал и перспективы развития, нам, конечно же, нужно здесь кадры удерживать, молодых специалистов, это совершенно очевидно, а жилье – это один из фундаментальных показателей привлекательности работы. Обязательно подумаем над этим. Очень важно", - сказал Путин в рамках встречи с молодыми учеными и специалистами космической отрасли."У нас большой набор льготирования по ипотеке, сотрудники космической отрасли не попадают ни в одну из них. И это при том, что зарплата, скажем, достаточно скромная. Так мы здесь не удержим кадры. Я прошу правительство подготовить дополнительные меры на этот счет", - сказал Путин на совещании по вопросу развития ракетно-космической отрасли.
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космос - риа наука, министерство финансов рф (минфин россии), россия, владимир путин
Космос - РИА Наука, Министерство финансов РФ (Минфин России), Россия, Владимир Путин, Наука
Путин: вопрос о системе льгот специалистам космической сферы будет продуман
Путин пообещал проработать вопрос о системе льгот специалистам космической сферы