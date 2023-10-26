Рейтинг@Mail.ru
Центр амбулаторной онкологической помощи откроется в липецком райцентре - РИА Новости, 26.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
 
12:46 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/lebedyan-1905352621.html
Центр амбулаторной онкологической помощи откроется в липецком райцентре
Центр амбулаторной онкологической помощи откроется в липецком райцентре - РИА Новости, 26.10.2023
Центр амбулаторной онкологической помощи откроется в липецком райцентре
Завершается реконструкция помещений Центральной районной больницы в городе Лебедянь Липецкой области, на базе которой откроется центр амбулаторной... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T12:46
2023-10-26T12:46
липецкая область
игорь артамонов
медучреждения
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887732875_0:278:3071:2005_1920x0_80_0_0_6d597f517f37d0efae53341b75b8f46e.jpg
ЛИПЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Завершается реконструкция помещений Центральной районной больницы в городе Лебедянь Липецкой области, на базе которой откроется центр амбулаторной онкологической помощи, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, центр создается по региональному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями". На реконструкцию из регионального бюджета было выделено 30,6 миллиона рублей. Строители уже заканчивают отделочные работы, ведется монтаж оборудования. Артамонов отметил, что медицинская помощь центра будет доступна жителям четырех районов региона — Лебедянского, Данковского, Лев-Толстовского и Чаплыгинского. Здесь будут вести прием пациентов два врача-онколога, врач-эндоскопист, врач ультразвуковой диагностики и врач-рентгенолог. Центр будет оснащен современным диагностическим оборудованием таким, как аппараты для проведения ультразвуковых исследований, колоноскопии, гастрофиброскопии, биопсии, клинико-лабораторных исследований и рентгенографии. "В Липецкой области ведется большая работа над тем, чтобы обеспечить жителей региона качественной и доступной медицинской помощью. Своевременная диагностика онкологических заболеваний — вопрос, которому уделяется пристальное внимание. Центры амбулаторной онкологической помощи будут помогать людям получать консультации, обследования и лечение в непосредственной близости от дома", - сказал Артамонов.
https://ria.ru/20231026/predprinimateli-1905314670.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887732875_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_e85be1d3686150c044f8c941f8b7aaf1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь артамонов, медучреждения
Липецкая область, Игорь Артамонов, Медучреждения

Центр амбулаторной онкологической помощи откроется в липецком райцентре

© Фото : правительство Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Фото : правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Завершается реконструкция помещений Центральной районной больницы в городе Лебедянь Липецкой области, на базе которой откроется центр амбулаторной онкологической помощи, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, центр создается по региональному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями". На реконструкцию из регионального бюджета было выделено 30,6 миллиона рублей. Строители уже заканчивают отделочные работы, ведется монтаж оборудования.
Липецкие предприниматели получили гранты Легкий старт на развитие - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Липецкие предприниматели получили гранты "Легкий старт" на развитие
26 октября, 10:32
Артамонов отметил, что медицинская помощь центра будет доступна жителям четырех районов региона — Лебедянского, Данковского, Лев-Толстовского и Чаплыгинского. Здесь будут вести прием пациентов два врача-онколога, врач-эндоскопист, врач ультразвуковой диагностики и врач-рентгенолог. Центр будет оснащен современным диагностическим оборудованием таким, как аппараты для проведения ультразвуковых исследований, колоноскопии, гастрофиброскопии, биопсии, клинико-лабораторных исследований и рентгенографии.
"В Липецкой области ведется большая работа над тем, чтобы обеспечить жителей региона качественной и доступной медицинской помощью. Своевременная диагностика онкологических заболеваний — вопрос, которому уделяется пристальное внимание. Центры амбулаторной онкологической помощи будут помогать людям получать консультации, обследования и лечение в непосредственной близости от дома", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновМедучреждения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала