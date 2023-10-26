https://ria.ru/20231026/lebedyan-1905352621.html

Центр амбулаторной онкологической помощи откроется в липецком райцентре

Центр амбулаторной онкологической помощи откроется в липецком райцентре - РИА Новости, 26.10.2023

Центр амбулаторной онкологической помощи откроется в липецком райцентре

Завершается реконструкция помещений Центральной районной больницы в городе Лебедянь Липецкой области, на базе которой откроется центр амбулаторной... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T12:46

2023-10-26T12:46

2023-10-26T12:46

липецкая область

игорь артамонов

медучреждения

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ЛИПЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Завершается реконструкция помещений Центральной районной больницы в городе Лебедянь Липецкой области, на базе которой откроется центр амбулаторной онкологической помощи, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, центр создается по региональному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями". На реконструкцию из регионального бюджета было выделено 30,6 миллиона рублей. Строители уже заканчивают отделочные работы, ведется монтаж оборудования. Артамонов отметил, что медицинская помощь центра будет доступна жителям четырех районов региона — Лебедянского, Данковского, Лев-Толстовского и Чаплыгинского. Здесь будут вести прием пациентов два врача-онколога, врач-эндоскопист, врач ультразвуковой диагностики и врач-рентгенолог. Центр будет оснащен современным диагностическим оборудованием таким, как аппараты для проведения ультразвуковых исследований, колоноскопии, гастрофиброскопии, биопсии, клинико-лабораторных исследований и рентгенографии. "В Липецкой области ведется большая работа над тем, чтобы обеспечить жителей региона качественной и доступной медицинской помощью. Своевременная диагностика онкологических заболеваний — вопрос, которому уделяется пристальное внимание. Центры амбулаторной онкологической помощи будут помогать людям получать консультации, обследования и лечение в непосредственной близости от дома", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20231026/predprinimateli-1905314670.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, медучреждения