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Лавров прокомментировал сообщения о приостановке инспекций по ДНСВ - РИА Новости, 26.10.2023
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14:10 26.10.2023 (обновлено: 14:33 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/lavrov-1905387203.html
Лавров прокомментировал сообщения о приостановке инспекций по ДНСВ
Лавров прокомментировал сообщения о приостановке инспекций по ДНСВ - РИА Новости, 26.10.2023
Лавров прокомментировал сообщения о приостановке инспекций по ДНСВ
Диалог по стратегической стабильности предполагает наличие соответствующих условий, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T14:10
2023-10-26T14:33
сша
киев
сергей лавров
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МИНСК, 26 окт - РИА Новости. Диалог по стратегической стабильности предполагает наличие соответствующих условий, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.В ходе общения с журналистами в Минске его спросили, возможно ли возобновление диалога о стратстабильности с США в нынешних условиях."Стратегическая стабильность предполагает наличие условий для того, чтобы достигать каких-то договоренностей, которые будут в равной степени отображать заинтересованность и отвечать на озабоченность участников такой переговорной работы", - сказал он журналистам, отметив, что именно так был выстроен ДСНВ, который продолжает свое действие.Лавров напомнил, что Москва приостановила процесс инспекций, сохранив при этом приверженность всем обязательствам этого договора. "Инспекции мы прекратили, потому что инспекции - это мера взаимного доверия. Какого-либо доверия между нами с США не осталось, они его разрушили, подорвав все те принципы, которые изложены в преамбуле этого договора", - отметил министр."Кроме этого, еще и практические соображения: они все время просят эти инспекции возобновить, а инспекции осуществляются на ядерных объектах, объектах, связанных с хранением ядерного оружия. А когда киевский режим с использованием западных вооружений атакует, скажем, как это было не так давно, базы наших стратегических бомбардировщиков на российской территории, наверное, возникает еще больше вопросов, для чего прямо сейчас бежать и инспектировать наши объекты?" - сказал министр.Он подчеркнул, что "договор действует, мы привержены тем параметрам, которые есть".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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сша, киев, сергей лавров
США, Киев, Сергей Лавров
Лавров прокомментировал сообщения о приостановке инспекций по ДНСВ

Лавров прокомментировал сообщения о приостановке инспекций по ДНСВ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МИНСК, 26 окт - РИА Новости. Диалог по стратегической стабильности предполагает наличие соответствующих условий, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
В ходе общения с журналистами в Минске его спросили, возможно ли возобновление диалога о стратстабильности с США в нынешних условиях.
«
"Стратегическая стабильность предполагает наличие условий для того, чтобы достигать каких-то договоренностей, которые будут в равной степени отображать заинтересованность и отвечать на озабоченность участников такой переговорной работы", - сказал он журналистам, отметив, что именно так был выстроен ДСНВ, который продолжает свое действие.
Лавров напомнил, что Москва приостановила процесс инспекций, сохранив при этом приверженность всем обязательствам этого договора. "Инспекции мы прекратили, потому что инспекции - это мера взаимного доверия. Какого-либо доверия между нами с США не осталось, они его разрушили, подорвав все те принципы, которые изложены в преамбуле этого договора", - отметил министр.
«
"Кроме этого, еще и практические соображения: они все время просят эти инспекции возобновить, а инспекции осуществляются на ядерных объектах, объектах, связанных с хранением ядерного оружия. А когда киевский режим с использованием западных вооружений атакует, скажем, как это было не так давно, базы наших стратегических бомбардировщиков на российской территории, наверное, возникает еще больше вопросов, для чего прямо сейчас бежать и инспектировать наши объекты?" - сказал министр.
Он подчеркнул, что "договор действует, мы привержены тем параметрам, которые есть".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
 
СШАКиевСергей Лавров
 
 
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