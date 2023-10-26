https://ria.ru/20231026/lavrov-1905387203.html

Лавров прокомментировал сообщения о приостановке инспекций по ДНСВ

Лавров прокомментировал сообщения о приостановке инспекций по ДНСВ - РИА Новости, 26.10.2023

Лавров прокомментировал сообщения о приостановке инспекций по ДНСВ

Диалог по стратегической стабильности предполагает наличие соответствующих условий, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T14:10

2023-10-26T14:10

2023-10-26T14:33

сша

киев

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/13/1580499919_166:0:2906:1541_1920x0_80_0_0_6a03c9e2986e1983789ee5e8f52983d9.jpg

МИНСК, 26 окт - РИА Новости. Диалог по стратегической стабильности предполагает наличие соответствующих условий, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.В ходе общения с журналистами в Минске его спросили, возможно ли возобновление диалога о стратстабильности с США в нынешних условиях."Стратегическая стабильность предполагает наличие условий для того, чтобы достигать каких-то договоренностей, которые будут в равной степени отображать заинтересованность и отвечать на озабоченность участников такой переговорной работы", - сказал он журналистам, отметив, что именно так был выстроен ДСНВ, который продолжает свое действие.Лавров напомнил, что Москва приостановила процесс инспекций, сохранив при этом приверженность всем обязательствам этого договора. "Инспекции мы прекратили, потому что инспекции - это мера взаимного доверия. Какого-либо доверия между нами с США не осталось, они его разрушили, подорвав все те принципы, которые изложены в преамбуле этого договора", - отметил министр."Кроме этого, еще и практические соображения: они все время просят эти инспекции возобновить, а инспекции осуществляются на ядерных объектах, объектах, связанных с хранением ядерного оружия. А когда киевский режим с использованием западных вооружений атакует, скажем, как это было не так давно, базы наших стратегических бомбардировщиков на российской территории, наверное, возникает еще больше вопросов, для чего прямо сейчас бежать и инспектировать наши объекты?" - сказал министр.Он подчеркнул, что "договор действует, мы привержены тем параметрам, которые есть".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, киев, сергей лавров