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Лавров: Запад науськивает киевский режим, чтобы тот продолжал войну - РИА Новости, 26.10.2023
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14:07 26.10.2023 (обновлено: 14:28 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/lavrov-1905385630.html
Лавров: Запад науськивает киевский режим, чтобы тот продолжал войну
Лавров: Запад науськивает киевский режим, чтобы тот продолжал войну - РИА Новости, 26.10.2023
Лавров: Запад науськивает киевский режим, чтобы тот продолжал войну
Москва не избегает серьезных предложений, которые могли бы способствовать снижению уровня конфронтации в отношениях с Украиной и Западом, однако таких... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T14:07
2023-10-26T14:28
в мире
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МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Москва не избегает серьезных предложений, которые могли бы способствовать снижению уровня конфронтации в отношениях с Украиной и Западом, однако таких предложений не поступает, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.В ходе общения с журналистами в Минске российского министра спросили, что необходимо для снижения градуса конфронтации."Сейчас на первом плане, наверное, не расслабляться, не позволить им нанести нам поражение", - сказал Лавров, подчеркнув, что Москва не уходит от переговоров."Мы никогда не избегаем серьезных предложений, просто серьезные предложения не поступают, после того как в апреле 2022 года их сорвали англосаксы... А если уж на поле боя, то на поле боя", - отметил глава МИД РФ."Мы знаем, что Запад продолжает науськивать киевский режим, чтобы тот продолжал войну. А если уж про переговоры заходит речь, то пусть отменит (Владимир) Зеленский декрет, который он подписал год назад, которым он сам себе и всем своим официальным лицам запретил вести переговоры с правительством Владимира Путина", - сказал Лавров.
https://ria.ru/20231020/pomosch-1903977089.html
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в мире
В мире
Лавров: Запад науськивает киевский режим, чтобы тот продолжал войну

Лавров: Запад науськивает киевский режим, чтобы тот продолжал войну

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Москва не избегает серьезных предложений, которые могли бы способствовать снижению уровня конфронтации в отношениях с Украиной и Западом, однако таких предложений не поступает, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
В ходе общения с журналистами в Минске российского министра спросили, что необходимо для снижения градуса конфронтации.
"Сейчас на первом плане, наверное, не расслабляться, не позволить им нанести нам поражение", - сказал Лавров, подчеркнув, что Москва не уходит от переговоров.
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"Мы никогда не избегаем серьезных предложений, просто серьезные предложения не поступают, после того как в апреле 2022 года их сорвали англосаксы... А если уж на поле боя, то на поле боя", - отметил глава МИД РФ.
"Мы знаем, что Запад продолжает науськивать киевский режим, чтобы тот продолжал войну. А если уж про переговоры заходит речь, то пусть отменит (Владимир) Зеленский декрет, который он подписал год назад, которым он сам себе и всем своим официальным лицам запретил вести переговоры с правительством Владимира Путина", - сказал Лавров.
 
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