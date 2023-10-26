https://ria.ru/20231026/lavrov-1905320368.html
Лавров рассказал об ответе на размещение США ядерного оружия в ЕС
Лавров рассказал об ответе на размещение США ядерного оружия в ЕС - РИА Новости, 26.10.2023
Лавров рассказал об ответе на размещение США ядерного оружия в ЕС
Россия вынуждена прибегать к "компенсирующим мерам" в ответ на размещение США ядерного оружия в Европе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T10:53
2023-10-26T10:53
2023-10-26T11:06
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МИНСК, 26 окт - РИА Новости. Россия вынуждена прибегать к "компенсирующим мерам" в ответ на размещение США ядерного оружия в Европе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Министр подчеркнул, что в результате политики Запада в Европе разрушена система мер доверия и контроля над вооружениями, что включает в себя выход США из целого ряда договоров по безопасности."Повышенные стратегические риски создаются в следствие передового базирования американского ядерного оружия в ряде европейских стран и осуществления так называемых "совместных ядерных миссий". Это имеет крайне дестабилизирующий заряд. На фоне общего возрастания угроз со стороны НАТО вынуждает нас прибегать к компенсирующим мерам", - сказал Лавров на Международной конференции высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, европа, в мире, сергей лавров, нато
Россия, США, Европа, В мире, Сергей Лавров, НАТО
Лавров рассказал об ответе на размещение США ядерного оружия в ЕС
Лавров: Россия вынуждена компенсировать размещение США ядерного оружия в Европе