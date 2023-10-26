https://ria.ru/20231026/kurs-1905460024.html

Центробанк повысил курс доллара до 93,56 рубля

Центробанк повысил курс доллара до 93,56 рубля - РИА Новости, 26.10.2023

Центробанк повысил курс доллара до 93,56 рубля

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 4,23 копейки - до 12,7507 рубля, курс доллара - на 41,09 копейки, до 93,5616 рубля, курс РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T17:50

2023-10-26T17:50

2023-10-26T17:50

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 4,23 копейки - до 12,7507 рубля, курс доллара - на 41,09 копейки, до 93,5616 рубля, курс евро - на 8,33 копейки, до 98,7376 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

https://ria.ru/20231025/dollar-1905062504.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа