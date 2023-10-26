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Центробанк повысил курс доллара до 93,56 рубля - РИА Новости, 26.10.2023
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
17:50 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/kurs-1905460024.html
Центробанк повысил курс доллара до 93,56 рубля
Центробанк повысил курс доллара до 93,56 рубля - РИА Новости, 26.10.2023
Центробанк повысил курс доллара до 93,56 рубля
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 4,23 копейки - до 12,7507 рубля, курс доллара - на 41,09 копейки, до 93,5616 рубля, курс РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T17:50
2023-10-26T17:50
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 4,23 копейки - до 12,7507 рубля, курс доллара - на 41,09 копейки, до 93,5616 рубля, курс евро - на 8,33 копейки, до 98,7376 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
https://ria.ru/20231025/dollar-1905062504.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Центробанк повысил курс доллара до 93,56 рубля

Центробанк повысил курс доллара до 93,56 рубля, евро — до 98,74 рубля

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка России. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 4,23 копейки - до 12,7507 рубля, курс доллара - на 41,09 копейки, до 93,5616 рубля, курс евро - на 8,33 копейки, до 98,7376 рубля, следует из данных Банка России.
ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Эксперт спрогнозировал курс доллара в I квартале 2024 года
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Московская биржа
 
 
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