https://ria.ru/20231026/kurdyumovka-1905284131.html

ВС России отбили пять атак у Курдюмовки и уничтожили более 500 боевиков ВСУ

ВС России отбили пять атак у Курдюмовки и уничтожили более 500 боевиков ВСУ - РИА Новости, 26.10.2023

ВС России отбили пять атак у Курдюмовки и уничтожили более 500 боевиков ВСУ

Российская армия отбила пять атак ВСУ у Курдюмовки и других населенных пунктов Донецкого направления, противник потерял на этом участке фронта свыше 500... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T05:03

2023-10-26T05:03

2023-10-26T05:10

специальная военная операция на украине

вадим астафьев

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российская армия отбила пять атак ВСУ у Курдюмовки и других населенных пунктов Донецкого направления, противник потерял на этом участке фронта свыше 500 военных, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Юг" Вадим Астафьев."Подразделения группировки успешно отразили пять атак штурмовых групп 24-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районе Курдюмовки, Андреевки, Кирово и Малоильиновки", - сказал он.По данным Астафьева, в ходе контрбатарейной борьбы на данном участке фронта противник потерял более 500 военнослужащих, 122-миллиметровую самоходную гаубицу "Гвоздика", 105-миллиметровое орудие M119, танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вадим астафьев, вооруженные силы украины, в мире