https://ria.ru/20231026/kurdyumovka-1905284131.html
ВС России отбили пять атак у Курдюмовки и уничтожили более 500 боевиков ВСУ
ВС России отбили пять атак у Курдюмовки и уничтожили более 500 боевиков ВСУ - РИА Новости, 26.10.2023
ВС России отбили пять атак у Курдюмовки и уничтожили более 500 боевиков ВСУ
Российская армия отбила пять атак ВСУ у Курдюмовки и других населенных пунктов Донецкого направления, противник потерял на этом участке фронта свыше 500... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T05:03
2023-10-26T05:03
2023-10-26T05:10
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вадим астафьев
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российская армия отбила пять атак ВСУ у Курдюмовки и других населенных пунктов Донецкого направления, противник потерял на этом участке фронта свыше 500 военных, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Юг" Вадим Астафьев."Подразделения группировки успешно отразили пять атак штурмовых групп 24-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районе Курдюмовки, Андреевки, Кирово и Малоильиновки", - сказал он.По данным Астафьева, в ходе контрбатарейной борьбы на данном участке фронта противник потерял более 500 военнослужащих, 122-миллиметровую самоходную гаубицу "Гвоздика", 105-миллиметровое орудие M119, танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.
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вадим астафьев, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, В мире
ВС России отбили пять атак у Курдюмовки и уничтожили более 500 боевиков ВСУ
Российские военные отбили под Курдюмовкой на Донецком направлении пять атак ВСУ
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российская армия отбила пять атак ВСУ у Курдюмовки и других населенных пунктов Донецкого направления, противник потерял на этом участке фронта свыше 500 военных, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Юг" Вадим Астафьев.
"Подразделения группировки успешно отразили пять атак штурмовых групп 24-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районе Курдюмовки, Андреевки, Кирово и Малоильиновки", - сказал он.
По данным Астафьева, в ходе контрбатарейной борьбы на данном участке фронта противник потерял более 500 военнослужащих, 122-миллиметровую самоходную гаубицу "Гвоздика", 105-миллиметровое орудие M119, танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.