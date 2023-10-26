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ВС России отбили пять атак у Курдюмовки и уничтожили более 500 боевиков ВСУ - РИА Новости, 26.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 26.10.2023 (обновлено: 05:10 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/kurdyumovka-1905284131.html
ВС России отбили пять атак у Курдюмовки и уничтожили более 500 боевиков ВСУ
ВС России отбили пять атак у Курдюмовки и уничтожили более 500 боевиков ВСУ - РИА Новости, 26.10.2023
ВС России отбили пять атак у Курдюмовки и уничтожили более 500 боевиков ВСУ
Российская армия отбила пять атак ВСУ у Курдюмовки и других населенных пунктов Донецкого направления, противник потерял на этом участке фронта свыше 500... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T05:03
2023-10-26T05:10
специальная военная операция на украине
вадим астафьев
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российская армия отбила пять атак ВСУ у Курдюмовки и других населенных пунктов Донецкого направления, противник потерял на этом участке фронта свыше 500 военных, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Юг" Вадим Астафьев."Подразделения группировки успешно отразили пять атак штурмовых групп 24-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районе Курдюмовки, Андреевки, Кирово и Малоильиновки", - сказал он.По данным Астафьева, в ходе контрбатарейной борьбы на данном участке фронта противник потерял более 500 военнослужащих, 122-миллиметровую самоходную гаубицу "Гвоздика", 105-миллиметровое орудие M119, танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.
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вадим астафьев, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, В мире
ВС России отбили пять атак у Курдюмовки и уничтожили более 500 боевиков ВСУ

Российские военные отбили под Курдюмовкой на Донецком направлении пять атак ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российская армия отбила пять атак ВСУ у Курдюмовки и других населенных пунктов Донецкого направления, противник потерял на этом участке фронта свыше 500 военных, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Юг" Вадим Астафьев.
"Подразделения группировки успешно отразили пять атак штурмовых групп 24-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районе Курдюмовки, Андреевки, Кирово и Малоильиновки", - сказал он.
По данным Астафьева, в ходе контрбатарейной борьбы на данном участке фронта противник потерял более 500 военнослужащих, 122-миллиметровую самоходную гаубицу "Гвоздика", 105-миллиметровое орудие M119, танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.
 
Специальная военная операция на УкраинеВадим АстафьевВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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