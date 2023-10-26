https://ria.ru/20231026/kupyanskoe-1905386267.html
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 26.10.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 340 военнослужащих, российские подразделения отразили 10 атак противника,... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T14:08
2023-10-26T14:08
2023-10-26T14:21
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 340 военнослужащих, российские подразделения отразили 10 атак противника, сообщили в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили шесть атак штурмовых групп 41-й, 54-й, 67-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах Синьковки Харьковской области и Сергеевки Луганской народной республики."Потери противника составили до 225 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в Минобороны.На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр", при поддержке авиации и артиллерии отразили четыре атаки штурмовых формирований 24-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Червоной Дибровы, Петровского Луганской народной республики и Торского Донецкой народной республики."Потери противника составили более 120 военнослужащих, две боевые машины пехоты, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20231026/fitso-1905308836.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях потеряли до 340 военных
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 340 военнослужащих, российские подразделения отразили 10 атак противника, сообщили в Минобороны РФ.
На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили шесть атак штурмовых групп 41-й, 54-й, 67-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ
в районах Синьковки Харьковской области
и Сергеевки Луганской народной республики
.
"Потери противника составили до 225 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в Минобороны.
На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр", при поддержке авиации и артиллерии отразили четыре атаки штурмовых формирований 24-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Червоной Дибровы, Петровского Луганской народной республики и Торского Донецкой народной республики.
"Потери противника составили более 120 военнослужащих, две боевые машины пехоты, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - уточнили в министерстве.
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