https://ria.ru/20231026/kupyanskoe-1905386267.html

Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 26.10.2023

Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 340 военнослужащих, российские подразделения отразили 10 атак противника,... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T14:08

2023-10-26T14:08

2023-10-26T14:21

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 340 военнослужащих, российские подразделения отразили 10 атак противника, сообщили в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили шесть атак штурмовых групп 41-й, 54-й, 67-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах Синьковки Харьковской области и Сергеевки Луганской народной республики."Потери противника составили до 225 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в Минобороны.На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр", при поддержке авиации и артиллерии отразили четыре атаки штурмовых формирований 24-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Червоной Дибровы, Петровского Луганской народной республики и Торского Донецкой народной республики."Потери противника составили более 120 военнослужащих, две боевые машины пехоты, а также самоходная артиллерийская установка "Акация", - уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20231026/fitso-1905308836.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность