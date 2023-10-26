https://ria.ru/20231026/kosmos-1905511704.html

Путин ознакомился с перспективными проектами ракетно-космической отрасли

Путин ознакомился с перспективными проектами ракетно-космической отрасли - РИА Новости, 26.10.2023

Путин ознакомился с перспективными проектами ракетно-космической отрасли

Президент России Владимир Путин осмотрел выставку-экспозицию перспективных задач и проектов ракетно-космической отрасли, где представлены демонстраторы... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T20:13

2023-10-26T20:13

2023-10-26T22:25

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КОРОЛЕВ (Московская область), 26 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин осмотрел выставку-экспозицию перспективных задач и проектов ракетно-космической отрасли, где представлены демонстраторы космических аппаратов "Скиф-Д" и "Марафон IoT", новейшая комплексная система мониторинга околоземного космического пространства "Млечный путь" и перспективная многоразовая двухступенчатая ракета-носитель среднего класса "Амур-СПГ", передает корреспондент РИА Новости.Аппараты проекта "Сфера"На выставке представлены аппараты федерального проекта "Сфера" — демонстраторы космических аппаратов "Скиф-Д" и "Марафон IoT", а также макеты серийных космических аппаратов."Скиф-Д" — первый космический аппарат среднеорбитальной системы спутниковой связи, создаваемой в рамках федерального проекта "Сфера". Космический аппарат успешно выведен на орбиту 22 октября 2022 года с космодрома Восточный.Система "Скиф" должна включать 12 космических аппаратов на круговых полярных орбитах высотой 8070 километров, расположенные в трех орбитальных плоскостях, по четыре космических аппарата в каждой. Работа системы позволит обеспечить круглосуточным широкополосным спутниковым интернетом всю территорию России, включая районы Крайнего Севера и Арктики.В состав группировки "Марафон-IoT" должны войти 264 аппарата весом 50-75 килограммов каждый. Они будут размещаться в 12 орбитальных плоскостях на высоте около 750 километров, срок активного существования каждого аппарата составит не менее 5 лет. Работа системы позволит обеспечить связь для IoT устройств ("интернета вещей"), передачу управляющих команд на беспилотные летательные аппараты, а также передачу данных для авиационной системы автоматического зависимого наблюдения вещательного типа.Двигатели МКС И "Млечный путь"На выставке также представлены двигатели малых космических аппаратов производства Центра Келдыша, калининградского АО "ОКБ "Факел" и корпорации ВНИИЭМ и новейшая комплексная система мониторинга околоземного космического пространства "Млечный путь".Архитектура системы "Млечный путь" будет состоять из наземного и космического сегментов, построенных на оптических, радиолокационных и радиотехнических средствах мониторинга.Вся измерительная информация о техногенной обстановке, космической погоде и опасных астероидах будет обрабатываться в информационно–аналитическом центре системы "Млечный путь".С помощью наземных телескопов будет осуществляться наблюдение высоких орбит, мониторинг низких орбит планируется осуществлять барьерными и следящими радиолокаторами. Важное место в системе займут средства мониторинга радиоизлучений космических аппаратов. Задачи, которые не могут быть качественно решены наземными средствами наблюдения, будут возложены на космический сегмент системы.Система "Млечный путь" должна стать центром притяжения для объединения международных партнеров в вопросах управления космическим движением, обеспечивая защиту инвестиций в космическую деятельность."Амур-СПГ"На выставке представлены и новинки космической техники: перспективная ракета-носитель "Амур-СПГ" и транспортный энергетический модуль "Амур-СПГ".Путину рассказали, что работа над транспортным энергетическим модулем на базе ядерной установки идет в РФ давно, и за последние годы совершен качественный скачок вперед. В частности, были отработаны отдельные ключевые технологии: газоохлаждаемый ядерный реактор, система преобразования энергии, электродвигательные установки плазменного и ионного типа. Также создана уникальная стендовая база, где сейчас проходят огневые испытания ключевого элемента - системы преобразования тепловой энергии ядерного реактора в электричество.Перспективная многоразовая двухступенчатая ракета-носитель среднего класса "Амур-СПГ" будет иметь многоразовую (до 10 раз) возвращаемую первую ступень, оснащенную двигателями РД-0169, которые работают на кислороде и сжиженном природном газе - метане.Ракета-носитель "Амур-СПГ" создается в соответствии с мировыми трендами современного ракетостроения, включая многоразовое использование, применение современных аддитивных технологий и композиционных материалов, использование сжиженного природного газа в виде топлива, снижение стоимости пусковой услуги и проектирование под заданную стоимость.Первый космический ракетный комплекс "Амур-СПГ" будет создан на космодроме Восточный.Транспортно-энергетический модуль — разрабатываемое российское космическое транспортное средство (межорбитальный буксир). Создание модуля является частью разработки на базе ядерной энергодвигательной установки, совместного проекта группы предприятий, входящих в состав "Роскосмоса" и "Росатома".Модуль создается как транспортное средство для решения большого спектра задач, в том числе для доставки грузов на орбиту Луны, геостационарную орбиту, траектории к планетам Солнечной системы (как к Марсу, так и далее), а также для борьбы с мусором на орбите Земли.

https://ria.ru/20231026/lgoty-1905512189.html

https://ria.ru/20231026/kosmos-1905514918.html

https://ria.ru/20231004/iskusstvo-1899988357.html

https://ria.ru/20231026/sotrudnichestvo-1905507200.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

наука, россия, владимир путин, роскосмос, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", арктика, луна