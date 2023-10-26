Статус стран будет зависеть от развития космической сферы, заявил Путин
Путин: жизнь человечества скоро будет невозможной без развития космической сферы
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин общается с молодыми учеными во время посещения ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королёва"
Президент РФ Владимир Путин общается с молодыми учеными во время посещения ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королёва"
КОРОЛЕВ (Московская область), 26 окт - РИА Новости. Жизнь человечества скоро станет невозможной без развития космической сферы, от этого зависит существование отдельных стран, их статус на мировой арене и качество развития, заявил президент России Владимир Путин.
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"Все вы уже работаете в этой интересной очень перспективной сфере, без которой жизнь - не только развитие, жизнь человечества - скоро станет совершенно невозможной. И существование отдельных стран, их статус на мировой арене, их качество развития стран без космоса невозможно", - сказал он на встрече с молодыми учеными и специалистами космической отрасли.
Путин отметил, что "все это становится все интереснее и интереснее, масштабнее, все более захватывает".
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"Вот я сейчас только посмотрел математическую модель того, что будет в космосе происходить в 2030 году. Ну уже такую оторопь вызывает", - отметил глава государства.
Он привел мнение специалистов о том, что если сегодня приходится корректировать МКС два раза в год, то к 2030 году отдельные космические аппараты придется корректировать два раза в сутки.
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"Потому что их такое огромное количество вокруг появляется. И все они не просто так, не считая мусора, все они не просто так, они выполняют какую-то задачу. Выполняют важные задачи", - пояснил он.