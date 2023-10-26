https://ria.ru/20231026/kosmos-1905507956.html

Статус стран будет зависеть от развития космической сферы, заявил Путин

Статус стран будет зависеть от развития космической сферы, заявил Путин - РИА Новости, 26.10.2023

Статус стран будет зависеть от развития космической сферы, заявил Путин

Жизнь человечества скоро станет невозможной без развития космической сферы, от этого зависит существование отдельных стран, их статус на мировой арене и... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T21:41

2023-10-26T21:41

2023-10-26T21:41

наука

космос - риа наука

россия

владимир путин

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КОРОЛЕВ (Московская область), 26 окт - РИА Новости. Жизнь человечества скоро станет невозможной без развития космической сферы, от этого зависит существование отдельных стран, их статус на мировой арене и качество развития, заявил президент России Владимир Путин. "Все вы уже работаете в этой интересной очень перспективной сфере, без которой жизнь - не только развитие, жизнь человечества - скоро станет совершенно невозможной. И существование отдельных стран, их статус на мировой арене, их качество развития стран без космоса невозможно", - сказал он на встрече с молодыми учеными и специалистами космической отрасли. Путин отметил, что "все это становится все интереснее и интереснее, масштабнее, все более захватывает". "Вот я сейчас только посмотрел математическую модель того, что будет в космосе происходить в 2030 году. Ну уже такую оторопь вызывает", - отметил глава государства. Он привел мнение специалистов о том, что если сегодня приходится корректировать МКС два раза в год, то к 2030 году отдельные космические аппараты придется корректировать два раза в сутки. "Потому что их такое огромное количество вокруг появляется. И все они не просто так, не считая мусора, все они не просто так, они выполняют какую-то задачу. Выполняют важные задачи", - пояснил он.

https://ria.ru/20231026/sotrudnichestvo-1905507200.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, россия, владимир путин