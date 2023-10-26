https://ria.ru/20231026/konventsiya-1905430356.html

В Госдуму внесли проект о ратификации конвенции СНГ по исполнению наказаний

В Госдуму внесли проект о ратификации конвенции СНГ по исполнению наказаний - РИА Новости, 26.10.2023

В Госдуму внесли проект о ратификации конвенции СНГ по исполнению наказаний

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации конвенции стран СНГ о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы,... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T16:25

2023-10-26T16:25

2023-10-26T17:49

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации конвенции стран СНГ о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, он доступен в думской электронной базе."Ратифицировать Конвенцию государств - участников Содружества Независимых Государств о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, подписанную в городе Ашхабаде 11 октября 2019 года", - говорится в тексте законопроекта.Конвенцией предполагается регулирование мер уголовно-правового характера, не связанных с лишением свободы, конвенция не применяется к вопросам, связанным с исполнением судебных решений об установлении принудительных мер медицинского характера, а также приговоров, которыми в качестве наказания определены штраф или другие имущественные наказания и конфискация."Осужденный или его законный представитель может обратиться с ходатайством о передаче исполнения наказания к Государству назначения наказания или Государству исполнения наказания", - говорится в тексте конвенции.Конвенцией установлено, что компетентной орган страны на основании ходатайства осужденного обращается с запросом о передаче исполнения наказания к органу друг страны.Предусматриваются основания для отказа в передаче, в том числе, когда наказание не считается преступлением в государстве, гражданином которого является осужденный. Основанием для отказа в передаче исполнения наказания также является отсутствие контроля за условно осужденным и за соблюдением условий отсрочки отбывания наказания в соответствии с национальным законодательством государства, гражданином которого является осужденный."Передача исполнения наказания Государству исполнения наказания лишает Государство назначения наказания полномочий, касающихся исполнения оставшейся неотбытой части наказания, не связанного с лишением свободы, и (или) меры уголовно-правового характера, назначенных осужденному", - говорится в конвенции.В конвенции указано, что помилование и амнистия лица, в отношении которого вынесено решение о признании и исполнении судебного решения, осуществляются как страной назначения наказания, так и страной исполнения наказания в соответствии со своим законодательством.

https://ria.ru/20231026/sng-1905410717.html

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