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Экспортеры получат бесплатные консультации на платформе "Мой экспорт" - РИА Новости, 26.10.2023
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11:32 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/konsultatsii-1905330558.html
Экспортеры получат бесплатные консультации на платформе "Мой экспорт"
Экспортеры получат бесплатные консультации на платформе "Мой экспорт" - РИА Новости, 26.10.2023
Экспортеры получат бесплатные консультации на платформе "Мой экспорт"
Бесплатные консультации от ведущих экспертов в области экспорта можно получить на платформе "Мой экспорт", обратившись за помощью на B2B-маркетплейс... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T11:32
2023-10-26T11:32
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Бесплатные консультации от ведущих экспертов в области экспорта можно получить на платформе "Мой экспорт", обратившись за помощью на B2B-маркетплейс "Профессионалы экспорта", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."В современном бизнесе, где глобализация стала нормой, необходимо уметь преодолевать преграды для достижения успеха на мировом рынке. Сделать первые шаги в освоении новых бизнес-горизонтов, определиться с торговой площадкой или узнать, какие документы необходимы для торговли за рубежом, можно на бесплатных консультациях от ведущих экспертов в области экспорта. Их услуги можно получить на платформе "Мой экспорт", обратившись за помощью на B2B-маркетплейс "Профессионалы экспорта", - говорится в сообщении.На сервисе доступны три бесплатные тематические бизнес-консультации, где экспортер получит ответы на вопросы, которые касаются инициатив по выходу на внешние рынки."Независимо от того, только начинает ли компания свой экспортный путь или ищет новые возможности для расширения уже существующего бизнеса, "Профессионалы экспорта" гарантируют качественную поддержку, знания и опыт, необходимые для успешного выхода на мировые рынки. Сейчас на маркетплейсе доступно 35 услуг по 9 направлениям, в том числе с государственной поддержкой, предоставляемой Центрами поддержки экспорта", - рассказал директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов.Первая консультация - "Консультация по поиску иностранного покупателя" - поможет понять алгоритмы поиска надежных партнеров в других странах, а также определить, насколько конкретная продукция подходит для экспорта.Вторая консультация, которой может воспользоваться предприниматель, - "Консультация по логистике (базовый пакет)". Она дает возможность узнать индикативную стоимость перевозки и сопутствующих услуг для транспортировки груза за рубеж и ввоза груза в Россию."Консультация по работе на электронной торговой площадке" - третий вид бесплатной консультации, здесь расскажут о нюансах работы на онлайн-рынках. Специалист даст разъяснения относительно требований, которые предъявляются потенциальными площадками и их покупателями. Он также оценит наличие спроса на различные продукты и расскажет о механизмах продвижения товаров, ответит на вопросы и предоставит необходимые материалы.Количество консультаций, за которыми может обратиться экспортер, неограниченно. Предприниматель может заказывать их сколько угодно раз на любом этапе своего экспортного пути."Профессионалы экспорта" - маркетплейс B2B-услуг, с помощью которого российские компании могут найти квалифицированных специалистов в области ВЭД. Из личного кабинета на платформе "Мой экспорт" компании могут выбрать партнера, который предоставит им логистические, юридические или маркетинговые услуги, поможет выйти на зарубежный маркетплейс, подать таможенную декларацию, а также найти иностранного покупателя или поставщика, оказать помощь в сертификации товаров.Основная задача сервиса при создании базы партнеров на платформе - привлечение качественных поставщиков услуг из различных регионов России и зарубежных стран. На сегодняшний день на платформе зарегистрировано уже более 480 провайдеров, аккредитованных для предоставления услуг. Активная работа по привлечению профессиональных компаний и специалистов позволяет предложить широкий спектр услуг в сфере ВЭД.
https://ria.ru/20231025/eksport-1905221938.html
https://ria.ru/20231025/konferentsiya-1905129449.html
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Артем Смирнов
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РИА Новости
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4.7
96
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353
60
353
60
экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)

Экспортеры получат бесплатные консультации на платформе "Мой экспорт"

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт"
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Логотип цифровой платформы "Мой экспорт"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Бесплатные консультации от ведущих экспертов в области экспорта можно получить на платформе "Мой экспорт", обратившись за помощью на B2B-маркетплейс "Профессионалы экспорта", сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
"В современном бизнесе, где глобализация стала нормой, необходимо уметь преодолевать преграды для достижения успеха на мировом рынке. Сделать первые шаги в освоении новых бизнес-горизонтов, определиться с торговой площадкой или узнать, какие документы необходимы для торговли за рубежом, можно на бесплатных консультациях от ведущих экспертов в области экспорта. Их услуги можно получить на платформе "Мой экспорт", обратившись за помощью на B2B-маркетплейс "Профессионалы экспорта", - говорится в сообщении.
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На сервисе доступны три бесплатные тематические бизнес-консультации, где экспортер получит ответы на вопросы, которые касаются инициатив по выходу на внешние рынки.
"Независимо от того, только начинает ли компания свой экспортный путь или ищет новые возможности для расширения уже существующего бизнеса, "Профессионалы экспорта" гарантируют качественную поддержку, знания и опыт, необходимые для успешного выхода на мировые рынки. Сейчас на маркетплейсе доступно 35 услуг по 9 направлениям, в том числе с государственной поддержкой, предоставляемой Центрами поддержки экспорта", - рассказал директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов.
Первая консультация - "Консультация по поиску иностранного покупателя" - поможет понять алгоритмы поиска надежных партнеров в других странах, а также определить, насколько конкретная продукция подходит для экспорта.
Вторая консультация, которой может воспользоваться предприниматель, - "Консультация по логистике (базовый пакет)". Она дает возможность узнать индикативную стоимость перевозки и сопутствующих услуг для транспортировки груза за рубеж и ввоза груза в Россию.
"Консультация по работе на электронной торговой площадке" - третий вид бесплатной консультации, здесь расскажут о нюансах работы на онлайн-рынках. Специалист даст разъяснения относительно требований, которые предъявляются потенциальными площадками и их покупателями. Он также оценит наличие спроса на различные продукты и расскажет о механизмах продвижения товаров, ответит на вопросы и предоставит необходимые материалы.
Количество консультаций, за которыми может обратиться экспортер, неограниченно. Предприниматель может заказывать их сколько угодно раз на любом этапе своего экспортного пути.
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"Профессионалы экспорта" - маркетплейс B2B-услуг, с помощью которого российские компании могут найти квалифицированных специалистов в области ВЭД. Из личного кабинета на платформе "Мой экспорт" компании могут выбрать партнера, который предоставит им логистические, юридические или маркетинговые услуги, поможет выйти на зарубежный маркетплейс, подать таможенную декларацию, а также найти иностранного покупателя или поставщика, оказать помощь в сертификации товаров.
Основная задача сервиса при создании базы партнеров на платформе - привлечение качественных поставщиков услуг из различных регионов России и зарубежных стран. На сегодняшний день на платформе зарегистрировано уже более 480 провайдеров, аккредитованных для предоставления услуг. Активная работа по привлечению профессиональных компаний и специалистов позволяет предложить широкий спектр услуг в сфере ВЭД.
 
ЭкономикаРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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