https://ria.ru/20231026/konkurs-1905515688.html
Путин поддержал идею конкурса космических проектов
Путин поддержал идею конкурса космических проектов - РИА Новости, 26.10.2023
Путин поддержал идею конкурса космических проектов
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания национального конкурса проектов ракетно-космической отрасли, но предложил еще раз подумать над его слоганом. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T22:26
2023-10-26T22:26
2023-10-26T23:07
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КОРОЛЕВ (Московская область), 26 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания национального конкурса проектов ракетно-космической отрасли, но предложил еще раз подумать над его слоганом. В ходе встречи президента с молодыми учеными и специалистами космической отрасли один из участников предложил создать в РФ национальный конкурс технических проектов ракетно-космической отрасли, победители конкурса могли бы быть поддержаны грантами. Он также предложил девиз для такого конкурса: "Каждое дело движется людьми, горящими желанием это самое дело двигать". "Идея хорошая, слоган какой-то длинноватый... отрубите (часть - ред.), сделайте ярким. Сама по себе идея, мне кажется, очень хорошая. Надо поддержать", - сказал Путин. Он отметил, что в стране много хороших начинаний в различных сферах, связанных с поиском наиболее перспективных предложений и людей, которые эти предложения формулируют. "Имея в виду важность и значимость отрасли, конечно, можно и нужно организовать, давайте сделаем это. Интересно, почему нет? С удовольствием. Я думаю, что это будет привлекать внимание тысяч людей и поднимать престиж космической деятельности", - сказал президент.
https://ria.ru/20231026/konkurntsiya-1905515178.html
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космос - риа наука, россия, владимир путин
Космос - РИА Наука, Россия, Владимир Путин, Наука
Путин поддержал идею конкурса космических проектов
Путин поддержал идею национального конкурса проектов ракетно-космической отрасли
КОРОЛЕВ (Московская область), 26 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания национального конкурса проектов ракетно-космической отрасли, но предложил еще раз подумать над его слоганом.
В ходе встречи президента с молодыми учеными и специалистами космической отрасли один из участников предложил создать в РФ национальный конкурс технических проектов ракетно-космической отрасли, победители конкурса могли бы быть поддержаны грантами. Он также предложил девиз для такого конкурса: "Каждое дело движется людьми, горящими желанием это самое дело двигать".
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«
"Идея хорошая, слоган какой-то длинноватый... отрубите (часть - ред.), сделайте ярким. Сама по себе идея, мне кажется, очень хорошая. Надо поддержать", - сказал Путин.
Он отметил, что в стране много хороших начинаний в различных сферах, связанных с поиском наиболее перспективных предложений и людей, которые эти предложения формулируют.
«
"Имея в виду важность и значимость отрасли, конечно, можно и нужно организовать, давайте сделаем это. Интересно, почему нет? С удовольствием. Я думаю, что это будет привлекать внимание тысяч людей и поднимать престиж космической деятельности", - сказал президент.
Путин заявил о необходимости увеличить действующую орбитальную группировку