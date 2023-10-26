https://ria.ru/20231026/konkurs-1905515688.html

Путин поддержал идею конкурса космических проектов

Путин поддержал идею конкурса космических проектов - РИА Новости, 26.10.2023

Путин поддержал идею конкурса космических проектов

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания национального конкурса проектов ракетно-космической отрасли, но предложил еще раз подумать над его слоганом. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T22:26

2023-10-26T22:26

2023-10-26T23:07

космос - риа наука

россия

владимир путин

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КОРОЛЕВ (Московская область), 26 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания национального конкурса проектов ракетно-космической отрасли, но предложил еще раз подумать над его слоганом. В ходе встречи президента с молодыми учеными и специалистами космической отрасли один из участников предложил создать в РФ национальный конкурс технических проектов ракетно-космической отрасли, победители конкурса могли бы быть поддержаны грантами. Он также предложил девиз для такого конкурса: "Каждое дело движется людьми, горящими желанием это самое дело двигать". "Идея хорошая, слоган какой-то длинноватый... отрубите (часть - ред.), сделайте ярким. Сама по себе идея, мне кажется, очень хорошая. Надо поддержать", - сказал Путин. Он отметил, что в стране много хороших начинаний в различных сферах, связанных с поиском наиболее перспективных предложений и людей, которые эти предложения формулируют. "Имея в виду важность и значимость отрасли, конечно, можно и нужно организовать, давайте сделаем это. Интересно, почему нет? С удовольствием. Я думаю, что это будет привлекать внимание тысяч людей и поднимать престиж космической деятельности", - сказал президент.

https://ria.ru/20231026/konkurntsiya-1905515178.html

https://ria.ru/20231026/gruppirovka-1905514580.html

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космос - риа наука, россия, владимир путин