https://ria.ru/20231026/konflikt-1905506568.html

Полиция в Татарстане выясняет обстоятельства конфликта со стрельбой

Полиция в Татарстане выясняет обстоятельства конфликта со стрельбой - РИА Новости, 26.10.2023

Полиция в Татарстане выясняет обстоятельства конфликта со стрельбой

Полицейские установили и задержали 19-летнего жителя Набережных Челнов, который в Нижнекамске угрожал пистолетом собеседнику, сообщили РИА Новости в МВД по... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T21:33

2023-10-26T21:33

2023-10-26T21:33

происшествия

россия

нижнекамск

набережные челны

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777533365_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_2fac50082c1675eaedab8a4bf6cd64ae.jpg

КАЗАНЬ, 26 окт – РИА Новости. Полицейские установили и задержали 19-летнего жителя Набережных Челнов, который в Нижнекамске угрожал пистолетом собеседнику, сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану. Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором молодой человек, стоя у подъезда одного из домов, громко нецензурно выражается и угрожает своему собеседнику пистолетом, а затем стреляет. Во втором фрагменте видео этот же молодой человек, как ни в чем не бывало, извиняется за произошедшее, обещая, что никому больше не будет причинять вред. "В распоряжении сотрудников управления МВД России по Нижнекамскому району оказалось видео, на котором зафиксирован конфликт двух молодых людей, один из которых производит выстрелы из предмета похожего на пистолет. В течение суток сотрудники уголовного розыска по данному факту установили и задержали 19-летнего жителя Набережных Челнов", - говорится в сообщении. Со слов фигуранта, он приехал в гости к друзьям, в тот момент, когда находился в подъезде дома №30 по улице 30 лет Победы в Нижнекамске, у него возник конфликт с ранее незнакомым мужчиной. Уже на улице молодой человек, по его словам, произвел несколько выстрелов в направлении пола. Как рассказал оперативникам задержанный, пневматический пистолет на тот момент не был заряжен и производились лишь холостые выстрелы. По информации МВД, в ходе конфликта никто не пострадал. Пистолет полицейскими изъят и направлен на экспертизу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20231024/stolknovenie-1905037802.html

россия

нижнекамск

набережные челны

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, нижнекамск, набережные челны