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Полиция в Татарстане выясняет обстоятельства конфликта со стрельбой - РИА Новости, 26.10.2023
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21:33 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/konflikt-1905506568.html
Полиция в Татарстане выясняет обстоятельства конфликта со стрельбой
Полиция в Татарстане выясняет обстоятельства конфликта со стрельбой - РИА Новости, 26.10.2023
Полиция в Татарстане выясняет обстоятельства конфликта со стрельбой
Полицейские установили и задержали 19-летнего жителя Набережных Челнов, который в Нижнекамске угрожал пистолетом собеседнику, сообщили РИА Новости в МВД по... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T21:33
2023-10-26T21:33
происшествия
россия
нижнекамск
набережные челны
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КАЗАНЬ, 26 окт – РИА Новости. Полицейские установили и задержали 19-летнего жителя Набережных Челнов, который в Нижнекамске угрожал пистолетом собеседнику, сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану. Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором молодой человек, стоя у подъезда одного из домов, громко нецензурно выражается и угрожает своему собеседнику пистолетом, а затем стреляет. Во втором фрагменте видео этот же молодой человек, как ни в чем не бывало, извиняется за произошедшее, обещая, что никому больше не будет причинять вред. "В распоряжении сотрудников управления МВД России по Нижнекамскому району оказалось видео, на котором зафиксирован конфликт двух молодых людей, один из которых производит выстрелы из предмета похожего на пистолет. В течение суток сотрудники уголовного розыска по данному факту установили и задержали 19-летнего жителя Набережных Челнов", - говорится в сообщении. Со слов фигуранта, он приехал в гости к друзьям, в тот момент, когда находился в подъезде дома №30 по улице 30 лет Победы в Нижнекамске, у него возник конфликт с ранее незнакомым мужчиной. Уже на улице молодой человек, по его словам, произвел несколько выстрелов в направлении пола. Как рассказал оперативникам задержанный, пневматический пистолет на тот момент не был заряжен и производились лишь холостые выстрелы. По информации МВД, в ходе конфликта никто не пострадал. Пистолет полицейскими изъят и направлен на экспертизу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20231024/stolknovenie-1905037802.html
россия
нижнекамск
набережные челны
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происшествия, россия, нижнекамск, набережные челны
Происшествия, Россия, Нижнекамск, Набережные Челны
Полиция в Татарстане выясняет обстоятельства конфликта со стрельбой

Полиция в Татарстане выясняет обстоятельства конфликта со стрельбой

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Полицейский автомобиль . Архивное фото
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КАЗАНЬ, 26 окт – РИА Новости. Полицейские установили и задержали 19-летнего жителя Набережных Челнов, который в Нижнекамске угрожал пистолетом собеседнику, сообщили РИА Новости в МВД по Татарстану.
Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором молодой человек, стоя у подъезда одного из домов, громко нецензурно выражается и угрожает своему собеседнику пистолетом, а затем стреляет. Во втором фрагменте видео этот же молодой человек, как ни в чем не бывало, извиняется за произошедшее, обещая, что никому больше не будет причинять вред.
«
"В распоряжении сотрудников управления МВД России по Нижнекамскому району оказалось видео, на котором зафиксирован конфликт двух молодых людей, один из которых производит выстрелы из предмета похожего на пистолет. В течение суток сотрудники уголовного розыска по данному факту установили и задержали 19-летнего жителя Набережных Челнов", - говорится в сообщении.
Со слов фигуранта, он приехал в гости к друзьям, в тот момент, когда находился в подъезде дома №30 по улице 30 лет Победы в Нижнекамске, у него возник конфликт с ранее незнакомым мужчиной. Уже на улице молодой человек, по его словам, произвел несколько выстрелов в направлении пола.
Как рассказал оперативникам задержанный, пневматический пистолет на тот момент не был заряжен и производились лишь холостые выстрелы.
По информации МВД, в ходе конфликта никто не пострадал. Пистолет полицейскими изъят и направлен на экспертизу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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