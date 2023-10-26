https://ria.ru/20231026/kompanii-1905506374.html

Путин обсудил с молодыми учеными перспективы России в космосе

Путин обсудил с молодыми учеными перспективы России в космосе - РИА Новости, 26.10.2023

Путин обсудил с молодыми учеными перспективы России в космосе

Владимир Путин провел встречу с молодыми учеными и специалистами космической отрасли в ПАО РКК "Энергия" имени Сергея Королева. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T21:32

2023-10-26T21:32

2023-10-26T23:45

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Владимир Путин провел встречу с молодыми учеными и специалистами космической отрасли в ПАО РКК "Энергия" имени Сергея Королева.О развитии космической отраслиПрезидент отметил, что жизнь человечества скоро станет невозможной без развития этой сферы. По его словам, от этого зависит само существование отдельных стран, их статус на мировой арене и качество развития. Глава государства добавил, что "все это становится все интереснее и интереснее, масштабнее, все более захватывает"."Вот я сейчас только посмотрел математическую модель того, что будет в космосе происходить в 2030 году. Ну уже такую оторопь вызывает", — сказал он.Путин привел мнение специалистов о том, что если сегодня приходится корректировать МКС два раза в год, то к 2030-му с отдельными космическими аппаратами это нужно будет делать дважды в сутки, так как их с каждым днем становится все больше и каждый из них выполняет важные задачи.О частных космических компанияхПрезидент отметил, что Россия заинтересована в привлечении частных предприятий к совместной работе в этой сфере. Он добавил, что для этого необходимо создать условия."Но самое главное условие, я уже об этом упомянул, рынок надо создать, с тем чтобы было выгодно работать в этой сфере", — сказал Путин.Он также призвал отправлять часть средств не напрямую в государственные компании, производящие компоненты для этой отрасли, а тем, кто потребляет такие услуги, чтобы они могли их заказывать. То есть повысить роль заказчика."Самое главное — создать условия, рынок чтобы был. Так, чтобы платили за эти услуги, первые шаги надо сделать, а потом, уверен, дело дальше пойдет. И тогда будет интересно с коммерческой точки зрения там работать, вот мы по этому пути и пойдем, даже сомнений нет", — добавил президент.О бюрократии в отраслиВо время встречи один из ее участников Антон Куликов указал на проблему бюрократической нагрузки на космическую отрасль. По его словам, современной "нормативке" не хватает гибкости, которая позволила бы сконцентрировать внимание на критически важных элементах и ослабить контроль там, где это допустимо.Президент отметил, что в последние годы власти уделяют очень много внимания вопросу "разбюрокрачивания" различных сфер деятельности."Судя по тому, что вы сказали, космическая сфера деятельности тоже нуждается в этой расчистке нормативных завалов, которые были созданы за многие десятилетия", — подчеркнул Путин.Он добавил, что в целом нужно приспосабливать нормативную базу к реалиям сегодняшнего дня. По его словам, с одной стороны, необходимо обеспечить безопасность в космической отрасли, с другой — избавить ее от избыточных требований.Об инциденте с "Луной-25"Владимир Путин также сообщил, что его огорчил инцидент с лунной станцией "Луна-25", но отметил, что это опыт, пусть и отрицательный."Ошибки есть ошибки, здесь такая сложная сфера деятельности. Ну обидно, всем обидно, я вас уверяю. Но ничего, это же космонавтика, это освоение космоса, сложные задачи, все всё понимают. Тем более что, как Юрий Иванович (Борисов, глава "Роскосмоса". — Прим. ред.) сказал, в целом все понятно, что произошло, из-за чего произошло. Зато это отрицательный, но все-таки опыт, который будет использован в будущем, чтобы ошибок не было", — отметил он.Глава государства подчеркнул, что причина произошедшего кроется не в излишках нормативной базы. По его словам, "избыточность регулирования и забюрокраченность не избавляют нас от подобных инцидентов". Путин заверил, что Россия продолжит изучение Луны и не собирается закрывать эту программу.О зарплатах и льготахПрезидент заявил, что его удивили зарплаты специалистов в космической отрасли. "Я, честно говоря, даже не ожидал, когда смотрел материал к сегодняшнему совещанию. Даже немножко был удивлен… Упустили, согласен", — отметил он.Путин подчеркнул, что власти займутся вопросом повышения зарплат. Он добавил, что такие проблемы не решаются "в один щелчок", но точно нужно над этим думать и двигаться вперед.Глава государства также пообещал подумать над организацией системы льгот при оформлении ипотеки специалистами космической отрасли. По его словам, этот вопрос необходимо обсудить с правительством, прежде всего с Министерством финансов. "Нам, конечно же, нужно здесь кадры удерживать, молодых специалистов, это совершенно очевидно, а жилье — это один из фундаментальных показателей привлекательности работы", — сказал Путин.О новых планахГлава государства подчеркнул, что сотрудничество с Россией в космической отрасли продолжается и будет осуществляться в будущем. По его словам, у страны есть все возможности быть лучшей в этой сфере. Кроме того, необходимо привлекать талантливых зарубежных специалистов, получивших необходимое образование, к работе в космической отрасли, добавил Путин. Он отметил, что это также может способствовать развитию отношений с другими странами в этой сфере."Более того, поскольку их прислали из других стран, можно подумать, как нам выстраивать отношения в этой сфере с нашими партнерами, чтобы они навсегда не теряли этих людей", — подчеркнул президент.Путин также призвал не допускать "разрывов" в развитии пилотируемой космонавтики и делать все вовремя. По его словам, без этого невозможно эффективно развивать саму отрасль. Глава государства пояснил, что если своевременно не будут сделаны финансовые заделы, а значит, и технологические, технические, то тогда "может возникнуть разрыв в пилотируемой космонавтике".Кроме того, президент затронул тему развития закрытых административно-территориальных образований, где работают специалисты ракетно-космической отрасли. Он подчеркнул, что в ЗАТО будут улучшать социальную инфраструктуру.

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https://ria.ru/20231004/luna-25-1900316158.html

https://ria.ru/20231012/nauka-1901549031.html

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россия, космос - риа наука, экономика, владимир путин