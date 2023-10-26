https://ria.ru/20231026/kolomoyskiy-1905356187.html

Коломойский передал права на медиахолдинг "1+1" трудовому коллективу

Коломойский передал права на медиахолдинг "1+1" трудовому коллективу - РИА Новости, 26.10.2023

Коломойский передал права на медиахолдинг "1+1" трудовому коллективу

Арестованный украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) заявил, что на пять лет передал свои корпоративные... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T12:55

2023-10-26T12:55

2023-10-26T12:55

в мире

киев

игорь коломойский

служба безопасности украины

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Арестованный украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) заявил, что на пять лет передал свои корпоративные права на медиахолдинг "1+1" трудовому коллективу в лице гендиректора компании Ярослава Пахольчука. "Мною принято решение о передаче принадлежащих мне корпоративных прав в управление трудовому коллективу, в лице Пахольчука Ярослава Валерьевича, генерального директора ООО "Телерадиокомпания студия 1+1", который как представитель будет действовать в интересах компаний и по поручению трудового коллектива", — приводятся слова из заявления Коломойского на сайте телеканала "1+1". Отмечается, что полномочия по управлению корпоративными правами предусматривают возможность управляющему принимать от своего имени любые необходимые решения, кроме отчуждения или обременения корпоративных прав, принадлежащих Коломойскому, и получения дивидендов. Коломойский при этом остается конечным владельцем группы. Соответствующее решение было принято на пять лет. Кроме этого, Коломойский по объективным причинам не может полноценно осуществлять свои полномочия, поэтому эти обязанности были возложены на Пахольчука, который руководит "1+1" с 2019 года. СБУ 2 сентября предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в размере 3,891 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов). По данным украинского Бюро экономической безопасности, Коломойский подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, "полученным преступным путем".

https://ria.ru/20231024/kolomoyskiy-1904952621.html

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

в мире, киев, игорь коломойский, служба безопасности украины