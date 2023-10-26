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Коломойский передал права на медиахолдинг "1+1" трудовому коллективу - РИА Новости, 26.10.2023
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12:55 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/kolomoyskiy-1905356187.html
Коломойский передал права на медиахолдинг "1+1" трудовому коллективу
Коломойский передал права на медиахолдинг "1+1" трудовому коллективу - РИА Новости, 26.10.2023
Коломойский передал права на медиахолдинг "1+1" трудовому коллективу
Арестованный украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) заявил, что на пять лет передал свои корпоративные... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T12:55
2023-10-26T12:55
в мире
киев
игорь коломойский
служба безопасности украины
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Арестованный украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) заявил, что на пять лет передал свои корпоративные права на медиахолдинг "1+1" трудовому коллективу в лице гендиректора компании Ярослава Пахольчука. "Мною принято решение о передаче принадлежащих мне корпоративных прав в управление трудовому коллективу, в лице Пахольчука Ярослава Валерьевича, генерального директора ООО "Телерадиокомпания студия 1+1", который как представитель будет действовать в интересах компаний и по поручению трудового коллектива", — приводятся слова из заявления Коломойского на сайте телеканала "1+1". Отмечается, что полномочия по управлению корпоративными правами предусматривают возможность управляющему принимать от своего имени любые необходимые решения, кроме отчуждения или обременения корпоративных прав, принадлежащих Коломойскому, и получения дивидендов. Коломойский при этом остается конечным владельцем группы. Соответствующее решение было принято на пять лет. Кроме этого, Коломойский по объективным причинам не может полноценно осуществлять свои полномочия, поэтому эти обязанности были возложены на Пахольчука, который руководит "1+1" с 2019 года. СБУ 2 сентября предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в размере 3,891 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов). По данным украинского Бюро экономической безопасности, Коломойский подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, "полученным преступным путем".
https://ria.ru/20231024/kolomoyskiy-1904952621.html
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в мире, киев, игорь коломойский, служба безопасности украины
В мире, Киев, Игорь Коломойский, Служба безопасности Украины
Коломойский передал права на медиахолдинг "1+1" трудовому коллективу

Коломойский на пять лет передал права на медиахолдинг "1+1" трудовому коллективу

© РИА Новости / Михаил Маркив | Перейти в медиабанкИгорь Коломойский
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Михаил Маркив
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Игорь Коломойский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Арестованный украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) заявил, что на пять лет передал свои корпоративные права на медиахолдинг "1+1" трудовому коллективу в лице гендиректора компании Ярослава Пахольчука.
«
"Мною принято решение о передаче принадлежащих мне корпоративных прав в управление трудовому коллективу, в лице Пахольчука Ярослава Валерьевича, генерального директора ООО "Телерадиокомпания студия 1+1", который как представитель будет действовать в интересах компаний и по поручению трудового коллектива", — приводятся слова из заявления Коломойского на сайте телеканала "1+1".
Отмечается, что полномочия по управлению корпоративными правами предусматривают возможность управляющему принимать от своего имени любые необходимые решения, кроме отчуждения или обременения корпоративных прав, принадлежащих Коломойскому, и получения дивидендов. Коломойский при этом остается конечным владельцем группы.
Соответствующее решение было принято на пять лет. Кроме этого, Коломойский по объективным причинам не может полноценно осуществлять свои полномочия, поэтому эти обязанности были возложены на Пахольчука, который руководит "1+1" с 2019 года.
СБУ 2 сентября предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в размере 3,891 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов). По данным украинского Бюро экономической безопасности, Коломойский подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, "полученным преступным путем".
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
СМИ: суд отказал Коломойскому в переводе под домашний арест
24 октября, 15:40
 
В миреКиевИгорь КоломойскийСлужба безопасности Украины
 
 
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