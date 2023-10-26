https://ria.ru/20231026/kinzhal-1905335313.html

"Сложно перехватить": в США пришли в ужас от мощного российского оружия

"Сложно перехватить": в США пришли в ужас от мощного российского оружия - РИА Новости, 26.10.2023

"Сложно перехватить": в США пришли в ужас от мощного российского оружия

Российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые активно применяются в зоне спецоперации на Украине, представляют серьезную опасность, поскольку их практически РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T11:56

2023-10-26T11:56

2023-10-26T11:56

украина

денис мантуров

миг-31

су-34

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые активно применяются в зоне спецоперации на Украине, представляют серьезную опасность, поскольку их практически невозможно обнаружить и перехватить, пишет американский журнал Military Watch Magazine."Кинжал" может поражать цели на расстоянии 2000 километров, эта ракета обладает высокой маневренностью и способностью совершать полет по квазибаллистической траектории на малых высотах, поэтому ее сложно отследить, перехватить, а иногда даже обнаружить во время полета", – отметил автор статьи.Теперь не только самолеты МиГ-31 могут быть оснащены этими гиперзвуковыми ракетами, но и с недавнего времени истребители Су-34, говорится в материале.Российская армия в мае поразила гиперзвуковой ракетой "Кинжал" ЗРК Patriot на Украине. Американская система ПВО не сумела ее перехватить. Как отмечал вице-премьер Денис Мантуров, на сегодняшний день только отечественные зенитки способны уничтожать ракеты такого типа.

https://ria.ru/20231019/stolknovenie-1903748007.html

https://ria.ru/20231010/burevestnik-1901777161.html

украина

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украина, денис мантуров, миг-31, су-34