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Путин назвал действия 32-го инженерно-саперного полка образцом храбрости - РИА Новости, 26.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:30 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/khrabrost-1905505995.html
Путин назвал действия 32-го инженерно-саперного полка образцом храбрости
Путин назвал действия 32-го инженерно-саперного полка образцом храбрости - РИА Новости, 26.10.2023
Путин назвал действия 32-го инженерно-саперного полка образцом храбрости
Президент России Владимир Путин в своем поздравлении командованию и личному составу 32-го инженерно-саперного полка отметил, что умелые и решительные действия... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T21:30
2023-10-26T21:30
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем поздравлении командованию и личному составу 32-го инженерно-саперного полка отметил, что умелые и решительные действия полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с присвоением 32 инженерно-сапёрному полку почётного наименования "гвардейский". Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - говорится в сообщении. Президент убеждён, что гвардейцы, будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, а также надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан. В заключение Путин пожелал командованию и личному составу 32-му гвардейского инженерно-саперного полка крепкого здоровья и успехов.
https://ria.ru/20231026/deystviya-1905503338.html
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Путин назвал действия 32-го инженерно-саперного полка образцом храбрости

Путин: решительность 32-го инженерно-саперного полка — это образец храбрости

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем поздравлении командованию и личному составу 32-го инженерно-саперного полка отметил, что умелые и решительные действия полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с присвоением 32 инженерно-сапёрному полку почётного наименования "гвардейский". Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - говорится в сообщении.
Президент убеждён, что гвардейцы, будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, а также надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан.
В заключение Путин пожелал командованию и личному составу 32-му гвардейского инженерно-саперного полка крепкого здоровья и успехов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Путин назвал действия 119-й бригады в зоне СВО образцом воинского долга
26 октября, 21:10
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир Путин
 
 
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