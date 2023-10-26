https://ria.ru/20231026/khrabrost-1905505995.html

Путин назвал действия 32-го инженерно-саперного полка образцом храбрости

Путин назвал действия 32-го инженерно-саперного полка образцом храбрости - РИА Новости, 26.10.2023

Путин назвал действия 32-го инженерно-саперного полка образцом храбрости

Президент России Владимир Путин в своем поздравлении командованию и личному составу 32-го инженерно-саперного полка отметил, что умелые и решительные действия... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T21:30

2023-10-26T21:30

2023-10-26T21:30

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем поздравлении командованию и личному составу 32-го инженерно-саперного полка отметил, что умелые и решительные действия полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с присвоением 32 инженерно-сапёрному полку почётного наименования "гвардейский". Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - говорится в сообщении. Президент убеждён, что гвардейцы, будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, а также надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан. В заключение Путин пожелал командованию и личному составу 32-му гвардейского инженерно-саперного полка крепкого здоровья и успехов.

https://ria.ru/20231026/deystviya-1905503338.html

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россия, владимир путин