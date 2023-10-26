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Депутат призвал прописать в законе маркировку контента, созданного ИИ - РИА Новости, 26.10.2023
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10:06 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/khinshteyn-1905307529.html
Депутат призвал прописать в законе маркировку контента, созданного ИИ
Депутат призвал прописать в законе маркировку контента, созданного ИИ - РИА Новости, 26.10.2023
Депутат призвал прописать в законе маркировку контента, созданного ИИ
Законодатели обсуждают структура Цифрового кодекса, следует учесть в работе концепцию защиты прав человека в цифровом пространстве, а также прописать в законе... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T10:06
2023-10-26T10:06
общество
александр хинштейн
госдума рф
технологии
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Законодатели обсуждают структура Цифрового кодекса, следует учесть в работе концепцию защиты прав человека в цифровом пространстве, а также прописать в законе маркировку контента, созданного технологией искусственного интеллекта, сообщил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн. "Сейчас идет активная работа по формированию четкой и понятной структуры этого документа, с основными разделами и стратегическими направлениями. Вместе с коллегами приняли решение учесть в работе концепцию защиты прав человека в цифровом пространстве, которая была представлена президенту, проанализировать отраслевое законодательство и возможные риски - дискриминацию пользователей, которые намеренно отказываются от использования интернета и электронных услуг, а также прописать в законе маркировку искусственного интеллекта и ОРД", - написал он в своем Telegram - канале. По словам Хинштейна, в цифровом кодексе планируется прописать все основные понятия по каждому из направлений: интернет, связь, СМИ, защита персональных данных, ИТ-телефония, почтовая и спецсвязь. А также закрепить права и обязанности всех сторон: пользователей, отрасли и государства.
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общество, александр хинштейн, госдума рф, технологии
Общество, Александр Хинштейн, Госдума РФ, Технологии
Депутат призвал прописать в законе маркировку контента, созданного ИИ

Хинштейн: надо прописать в законе маркировку контента, созданного ИИ

© iStock.com / agsandrewИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© iStock.com / agsandrew
Информационные технологии. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Законодатели обсуждают структура Цифрового кодекса, следует учесть в работе концепцию защиты прав человека в цифровом пространстве, а также прописать в законе маркировку контента, созданного технологией искусственного интеллекта, сообщил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн.
"Сейчас идет активная работа по формированию четкой и понятной структуры этого документа, с основными разделами и стратегическими направлениями. Вместе с коллегами приняли решение учесть в работе концепцию защиты прав человека в цифровом пространстве, которая была представлена президенту, проанализировать отраслевое законодательство и возможные риски - дискриминацию пользователей, которые намеренно отказываются от использования интернета и электронных услуг, а также прописать в законе маркировку искусственного интеллекта и ОРД", - написал он в своем Telegram - канале.
По словам Хинштейна, в цифровом кодексе планируется прописать все основные понятия по каждому из направлений: интернет, связь, СМИ, защита персональных данных, ИТ-телефония, почтовая и спецсвязь. А также закрепить права и обязанности всех сторон: пользователей, отрасли и государства.
Хакеры - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Власти Британии спрогнозировали появление "неожиданных" угроз от ИИ
26 октября, 02:13
 
ОбществоАлександр ХинштейнГосдума РФТехнологии
 
 
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