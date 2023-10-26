https://ria.ru/20231026/khamas-1905331620.html

Армия Израиля заявила, что проинформировала семьи удерживаемых ХАМАС людей

Армия Израиля заявила, что проинформировала семьи удерживаемых ХАМАС людей - РИА Новости, 26.10.2023

Армия Израиля заявила, что проинформировала семьи удерживаемых ХАМАС людей

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что проинформировала 224 семьи о том, что их родственники удерживаются палестинским движением ХАМАС в секторе Газа,... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T11:35

2023-10-26T11:35

2023-10-26T11:47

израиль

в мире

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что проинформировала 224 семьи о том, что их родственники удерживаются палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, сообщает газета Haaretz.Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля, бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что число людей, которые числятся в списке заложников ХАМАС в секторе Газа, возросло до 222."Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что на сегодня армия проинформировала 224 семьи о том, что их родственники находятся в заложниках у ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении.

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израиль, в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году