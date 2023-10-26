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Армия Израиля заявила, что проинформировала семьи удерживаемых ХАМАС людей - РИА Новости, 26.10.2023
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11:35 26.10.2023 (обновлено: 11:47 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/khamas-1905331620.html
Армия Израиля заявила, что проинформировала семьи удерживаемых ХАМАС людей
Армия Израиля заявила, что проинформировала семьи удерживаемых ХАМАС людей - РИА Новости, 26.10.2023
Армия Израиля заявила, что проинформировала семьи удерживаемых ХАМАС людей
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что проинформировала 224 семьи о том, что их родственники удерживаются палестинским движением ХАМАС в секторе Газа,... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T11:35
2023-10-26T11:47
израиль
в мире
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что проинформировала 224 семьи о том, что их родственники удерживаются палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, сообщает газета Haaretz.Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля, бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что число людей, которые числятся в списке заложников ХАМАС в секторе Газа, возросло до 222."Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что на сегодня армия проинформировала 224 семьи о том, что их родственники находятся в заложниках у ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении.
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израиль, в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля заявила, что проинформировала семьи удерживаемых ХАМАС людей

Армия Израиля заявила, что проинформировала 224 семьи удерживаемых ХАМАС людей

© AP Photo / Leo CorreaЗапуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа
Запуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / Leo Correa
Запуск ракет в сторону Израиля из сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что проинформировала 224 семьи о том, что их родственники удерживаются палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, сообщает газета Haaretz.
Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля, бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что число людей, которые числятся в списке заложников ХАМАС в секторе Газа, возросло до 222.
"Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что на сегодня армия проинформировала 224 семьи о том, что их родственники находятся в заложниках у ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении.
 
ИзраильВ миреХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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