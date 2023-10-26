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Армия Израиля заявила, что проинформировала семьи удерживаемых ХАМАС людей
Армия Израиля заявила, что проинформировала семьи удерживаемых ХАМАС людей - РИА Новости, 26.10.2023
Армия Израиля заявила, что проинформировала семьи удерживаемых ХАМАС людей
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что проинформировала 224 семьи о том, что их родственники удерживаются палестинским движением ХАМАС в секторе Газа,... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T11:35
2023-10-26T11:35
2023-10-26T11:47
израиль
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хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что проинформировала 224 семьи о том, что их родственники удерживаются палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, сообщает газета Haaretz.Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля, бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что число людей, которые числятся в списке заложников ХАМАС в секторе Газа, возросло до 222."Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что на сегодня армия проинформировала 224 семьи о том, что их родственники находятся в заложниках у ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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израиль, в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, В мире, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия Израиля заявила, что проинформировала семьи удерживаемых ХАМАС людей
Армия Израиля заявила, что проинформировала 224 семьи удерживаемых ХАМАС людей