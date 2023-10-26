https://ria.ru/20231026/kazan-1905418956.html

"МБ Банк" открыл в Казани офис для оказания услуг исламского банкинга

"МБ Банк" открыл в Казани офис для оказания услуг исламского банкинга - РИА Новости, 26.10.2023

"МБ Банк" открыл в Казани офис для оказания услуг исламского банкинга

"Мир Бизнес Банк" (100% акций принадлежат крупнейшему исламскому банку "Банк Мелли Иран") в четверг открыл в Казани обновленный офис, где будут оказываться в... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T15:44

2023-10-26T15:44

2023-10-26T15:44

экономика

россия

казань

иран

рустам минниханов

сбербанк россии

республика татарстан

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КАЗАНЬ, 26 окт – РИА Новости. "Мир Бизнес Банк" (100% акций принадлежат крупнейшему исламскому банку "Банк Мелли Иран") в четверг открыл в Казани обновленный офис, где будут оказываться в том числе услуги исламского банкинга, передает корреспондент РИА Новости. С 1 сентября текущего года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане стартовал двухлетний эксперимент по внедрению исламского банкинга. Соответствующий закон власти РФ приняли этим летом. "Деятельность "Мир Бизнес Банка" - это конкретный пример реализации татарстанско-иранского сотрудничества. Созданное в 2019 году подразделение банка в Казани развивается, его деятельность способствует развитию товарооборота между Республикой Иран и предприятиями нашей республики", - сказал на церемонии открытия заместитель премьер-министра Татарстана - министр экономики Мидхат Шагиахметов. Замминистра экономики Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Шарифзаде отметил, что "Банк Мелли Иран" - один из крупнейших банков в Иране и на 100% государственный банк, который предоставляет все свои услуги на основе законов шариата и ислама. Созданная "МБ Банком" дочерняя компания "Мирас ФК" планирует играть ключевую роль в развитии исламских финансов в Татарстане и России, войдя в эксперимент по исламским финансам, который реализуется в четырех регионах РФ. Основные сделки "Мирас ФК" будет проводить под наблюдением духовного управления мусульман Татарстана в рамках исламских договоров. В декабре прошлого года Сбербанк открыл в Казани первый в России офис партнерского финансирования, который позволяет мусульманам получать банковские услуги в соответствии с требованиям законодательства РФ и нормами шариата. Глава Татарстана Рустам Минниханов отмечал на открытии офиса Сбербанка, что Россия придает большое значение укреплению дружественных связей с мусульманскими странами и одним из перспективных направлений сотрудничества является система исламского финансирования. По мнению Минниханова, подобная модель может выступить в качестве альтернативы западным рынкам капитала и торговым площадкам.

https://ria.ru/20230804/banking-1888242988.html

https://ria.ru/20230901/sberbank-1893540486.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, казань, иран, рустам минниханов, сбербанк россии