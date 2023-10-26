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Капремонт моста через канал имени Москвы стартовал на северо-западе столицы - РИА Новости, 26.10.2023
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12:00 26.10.2023 (обновлено: 14:04 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/kapremont-1905384012.html
Капремонт моста через канал имени Москвы стартовал на северо-западе столицы
Капремонт моста через канал имени Москвы стартовал на северо-западе столицы - РИА Новости, 26.10.2023
Капремонт моста через канал имени Москвы стартовал на северо-западе столицы
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта пешеходного моста через канал имени Москвы на северо-западе столицы,... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T12:00
2023-10-26T14:04
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
городское хозяйство москвы
петр бирюков
комплекс городского хозяйства москвы
капремонт
мосты
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта пешеходного моста через канал имени Москвы на северо-западе столицы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году обновим пешеходный мост "Тушинский у 7-го шлюза", который с момента ввода в эксплуатацию в 1975 году ни разу капитально не ремонтировался", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что этот пешеходный мост связывает жилые кварталы на разных берегах канала имени Москвы. По нему жители центральной части района Покровское-Стрешнево могут попасть в одноименный природно-исторический парк. "В рамках проекта восстановим конструкции металлического пролетного строения, отремонтируем железобетонные опоры сооружения. Заменим конструкции лестничных сходов, металлическое перильное ограждение, уложим прочное асфальтобетонное покрытие", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на время ремонта движение по мосту будет полностью закрыто для пешеходов. Завершить работы планируется до конца этого года.
https://ria.ru/20231010/kapremont-1901743749.html
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общество, москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы, капремонт, мосты
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Москва, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Комплекс городского хозяйства Москвы, Капремонт, Мосты

Капремонт моста через канал имени Москвы стартовал на северо-западе столицы

© Фото : Telegram/Городское хозяйство Москвы Капремонт пешеходного моста через канал имени Москвы стартовал на северо-западе столицы
Капремонт пешеходного моста через канал имени Москвы стартовал на северо-западе столицы - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Фото : Telegram/Городское хозяйство Москвы
Капремонт пешеходного моста через канал имени Москвы стартовал на северо-западе столицы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта пешеходного моста через канал имени Москвы на северо-западе столицы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году обновим пешеходный мост "Тушинский у 7-го шлюза", который с момента ввода в эксплуатацию в 1975 году ни разу капитально не ремонтировался", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что этот пешеходный мост связывает жилые кварталы на разных берегах канала имени Москвы. По нему жители центральной части района Покровское-Стрешнево могут попасть в одноименный природно-исторический парк.
"В рамках проекта восстановим конструкции металлического пролетного строения, отремонтируем железобетонные опоры сооружения. Заменим конструкции лестничных сходов, металлическое перильное ограждение, уложим прочное асфальтобетонное покрытие", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на время ремонта движение по мосту будет полностью закрыто для пешеходов. Завершить работы планируется до конца этого года.
Капремонт 1-го Бауманского моста на востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Капремонт 1-го Бауманского моста стартовал на востоке Москвы
10 октября, 13:11
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваГородское хозяйство МосквыПетр БирюковКомплекс городского хозяйства МосквыКапремонтМосты
 
 
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