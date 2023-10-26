Капремонт моста через канал имени Москвы стартовал на северо-западе столицы
© Фото : Telegram/Городское хозяйство Москвы Капремонт пешеходного моста через канал имени Москвы стартовал на северо-западе столицы
© Фото : Telegram/Городское хозяйство Москвы
Капремонт пешеходного моста через канал имени Москвы стартовал на северо-западе столицы
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта пешеходного моста через канал имени Москвы на северо-западе столицы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году обновим пешеходный мост "Тушинский у 7-го шлюза", который с момента ввода в эксплуатацию в 1975 году ни разу капитально не ремонтировался", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что этот пешеходный мост связывает жилые кварталы на разных берегах канала имени Москвы. По нему жители центральной части района Покровское-Стрешнево могут попасть в одноименный природно-исторический парк.
"В рамках проекта восстановим конструкции металлического пролетного строения, отремонтируем железобетонные опоры сооружения. Заменим конструкции лестничных сходов, металлическое перильное ограждение, уложим прочное асфальтобетонное покрытие", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на время ремонта движение по мосту будет полностью закрыто для пешеходов. Завершить работы планируется до конца этого года.