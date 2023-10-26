https://ria.ru/20231026/kapremont-1905384012.html

Капремонт моста через канал имени Москвы стартовал на северо-западе столицы

Капремонт моста через канал имени Москвы стартовал на северо-западе столицы - РИА Новости, 26.10.2023

Капремонт моста через канал имени Москвы стартовал на северо-западе столицы

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта пешеходного моста через канал имени Москвы на северо-западе столицы,... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T12:00

2023-10-26T12:00

2023-10-26T14:04

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта пешеходного моста через канал имени Москвы на северо-западе столицы, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году обновим пешеходный мост "Тушинский у 7-го шлюза", который с момента ввода в эксплуатацию в 1975 году ни разу капитально не ремонтировался", - отметил Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что этот пешеходный мост связывает жилые кварталы на разных берегах канала имени Москвы. По нему жители центральной части района Покровское-Стрешнево могут попасть в одноименный природно-исторический парк. "В рамках проекта восстановим конструкции металлического пролетного строения, отремонтируем железобетонные опоры сооружения. Заменим конструкции лестничных сходов, металлическое перильное ограждение, уложим прочное асфальтобетонное покрытие", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что на время ремонта движение по мосту будет полностью закрыто для пешеходов. Завершить работы планируется до конца этого года.

https://ria.ru/20231010/kapremont-1901743749.html

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