https://ria.ru/20231026/kakhovskaya_ges-1905289435.html
Каховскую ГЭС придется отстраивать заново, уверен Сальдо
Каховскую ГЭС придется отстраивать заново, уверен Сальдо - РИА Новости, 26.10.2023
Каховскую ГЭС придется отстраивать заново, уверен Сальдо
Остатки Каховской ГЭС не подлежат восстановлению, её придется отстраивать заново, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T07:35
2023-10-26T07:35
2023-10-26T07:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Остатки Каховской ГЭС не подлежат восстановлению, её придется отстраивать заново, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Каховская ГЭС — плотина, машинный зал, шлюз — полностью разрушена, она более не существует как гидроэнергетический промышленный объект. Её придётся создавать заново — сначала разобрать развалины, затем строить новую ГЭС", - сказал Сальдо. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
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Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Владимир Путин, Каховская ГЭС
Каховскую ГЭС придется отстраивать заново, уверен Сальдо
Губернатор Херсонской области Сальдо: Каховскую ГЭС придется отстраивать заново