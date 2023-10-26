https://ria.ru/20231026/kakhovskaya_ges-1905289435.html

Каховскую ГЭС придется отстраивать заново, уверен Сальдо

Каховскую ГЭС придется отстраивать заново, уверен Сальдо - РИА Новости, 26.10.2023

Каховскую ГЭС придется отстраивать заново, уверен Сальдо

Остатки Каховской ГЭС не подлежат восстановлению, её придется отстраивать заново, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T07:35

2023-10-26T07:35

2023-10-26T07:35

херсонская область

россия

владимир сальдо

владимир путин

каховская гэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876575609_0:256:2731:1792_1920x0_80_0_0_d1620556bb1380a2d824dc54d6efeb5e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости. Остатки Каховской ГЭС не подлежат восстановлению, её придется отстраивать заново, сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Каховская ГЭС — плотина, машинный зал, шлюз — полностью разрушена, она более не существует как гидроэнергетический промышленный объект. Её придётся создавать заново — сначала разобрать развалины, затем строить новую ГЭС", - сказал Сальдо. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

https://ria.ru/20231010/uscherb-1901782240.html

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , россия, владимир сальдо, владимир путин, каховская гэс