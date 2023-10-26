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Армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 250 объектам ХАМАС
Армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 250 объектам ХАМАС - РИА Новости, 26.10.2023
Армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 250 объектам ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за сутки нанесла удары по более 250 объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, включая ракетные установки... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T10:29
2023-10-26T10:29
2023-10-26T10:33
в мире
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хамас
украинский демократический альянс за реформы (удар)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за сутки нанесла удары по более 250 объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, включая ракетные установки и оперативные командные центры."За прошедший день истребители ЦАХАЛ нанесли удары по более чем 250 террористическим объектам ХАМАС в секторе Газа, включая инфраструктуру террористов, центры оперативного командования, шахты туннелей и ракетные установки", - говорится в заявлении ведомства.
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в мире, израиль, хамас, украинский демократический альянс за реформы (удар), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 250 объектам ХАМАС
Армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 250 объектам ХАМАС