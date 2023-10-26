Рейтинг@Mail.ru
Армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 250 объектам ХАМАС - РИА Новости, 26.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:29 26.10.2023 (обновлено: 10:33 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/izrail-1905313763.html
Армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 250 объектам ХАМАС
Армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 250 объектам ХАМАС - РИА Новости, 26.10.2023
Армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 250 объектам ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за сутки нанесла удары по более 250 объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, включая ракетные установки... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T10:29
2023-10-26T10:33
в мире
израиль
хамас
украинский демократический альянс за реформы (удар)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902325169_0:124:2849:1727_1920x0_80_0_0_8ce4f1f1342e053015ca29535329da70.jpg
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за сутки нанесла удары по более 250 объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, включая ракетные установки и оперативные командные центры."За прошедший день истребители ЦАХАЛ нанесли удары по более чем 250 террористическим объектам ХАМАС в секторе Газа, включая инфраструктуру террористов, центры оперативного командования, шахты туннелей и ракетные установки", - говорится в заявлении ведомства.
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902325169_191:0:2659:1851_1920x0_80_0_0_31c527532c170625979b3512072b0d3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, хамас, украинский демократический альянс за реформы (удар), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 250 объектам ХАМАС

Армия обороны Израиля нанесла удары по более чем 250 объектам ХАМАС

© AP Photo / Ariel SchalitЗенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за сутки нанесла удары по более 250 объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, включая ракетные установки и оперативные командные центры.
"За прошедший день истребители ЦАХАЛ нанесли удары по более чем 250 террористическим объектам ХАМАС в секторе Газа, включая инфраструктуру террористов, центры оперативного командования, шахты туннелей и ракетные установки", - говорится в заявлении ведомства.
 
В миреИзраильХАМАСУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала