https://ria.ru/20231026/izrail-1905298134.html
Посол России в Израиле рассказал о консульской помощи гражданам
Посол России в Израиле рассказал о консульской помощи гражданам - РИА Новости, 26.10.2023
Посол России в Израиле рассказал о консульской помощи гражданам
Граждане России независимо от своих политических взглядов получают консульскую, дипломатическую помощь от российских дипломатов в Израиле, заявил посол РФ в... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T09:19
2023-10-26T09:19
2023-10-26T09:20
россия
израиль
анатолий викторов
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Граждане России независимо от своих политических взглядов получают консульскую, дипломатическую помощь от российских дипломатов в Израиле, заявил посол РФ в стране Анатолий Викторов в эфире канала "Соловьев LIVE". "Здесь даже обсуждать нечего. Я даже вот вчера в разговоре с мамой находящегося в заложниках - она уверяла нас, что очень положительно относится к России, за что я ее отдельно поблагодарил, конечно, - но я ей даже в том разговоре сказал: независимо от того, как вы относились или какие у вас взгляды, мы обязаны и наш долг и совесть - юридически оказывать всем поддержку. Политические взгляды не имеют никакого отношения к обязанности нас как консульского учреждения оказывать всю необходимую помощь", - сказал посол РФ в ответ на вопрос о том, оказывается ли консульская, дипломатическая поддержка согражданам независимо от взглядов.
https://ria.ru/20231024/posolstvo-1904982827.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, израиль, анатолий викторов, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Россия, Израиль, Анатолий Викторов, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Посол России в Израиле рассказал о консульской помощи гражданам
Посол России в Израиле: помощь гражданам оказывается независимо от их взглядов