https://ria.ru/20231026/izrail-1905298134.html

Посол России в Израиле рассказал о консульской помощи гражданам

Посол России в Израиле рассказал о консульской помощи гражданам - РИА Новости, 26.10.2023

Посол России в Израиле рассказал о консульской помощи гражданам

Граждане России независимо от своих политических взглядов получают консульскую, дипломатическую помощь от российских дипломатов в Израиле, заявил посол РФ в... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T09:19

2023-10-26T09:19

2023-10-26T09:20

россия

израиль

анатолий викторов

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Граждане России независимо от своих политических взглядов получают консульскую, дипломатическую помощь от российских дипломатов в Израиле, заявил посол РФ в стране Анатолий Викторов в эфире канала "Соловьев LIVE". "Здесь даже обсуждать нечего. Я даже вот вчера в разговоре с мамой находящегося в заложниках - она уверяла нас, что очень положительно относится к России, за что я ее отдельно поблагодарил, конечно, - но я ей даже в том разговоре сказал: независимо от того, как вы относились или какие у вас взгляды, мы обязаны и наш долг и совесть - юридически оказывать всем поддержку. Политические взгляды не имеют никакого отношения к обязанности нас как консульского учреждения оказывать всю необходимую помощь", - сказал посол РФ в ответ на вопрос о том, оказывается ли консульская, дипломатическая поддержка согражданам независимо от взглядов.

https://ria.ru/20231024/posolstvo-1904982827.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, израиль, анатолий викторов, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире