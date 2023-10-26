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Посол России в Израиле рассказал о консульской помощи гражданам - РИА Новости, 26.10.2023
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09:19 26.10.2023 (обновлено: 09:20 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/izrail-1905298134.html
Посол России в Израиле рассказал о консульской помощи гражданам
Посол России в Израиле рассказал о консульской помощи гражданам - РИА Новости, 26.10.2023
Посол России в Израиле рассказал о консульской помощи гражданам
Граждане России независимо от своих политических взглядов получают консульскую, дипломатическую помощь от российских дипломатов в Израиле, заявил посол РФ в... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T09:19
2023-10-26T09:20
россия
израиль
анатолий викторов
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Граждане России независимо от своих политических взглядов получают консульскую, дипломатическую помощь от российских дипломатов в Израиле, заявил посол РФ в стране Анатолий Викторов в эфире канала "Соловьев LIVE". "Здесь даже обсуждать нечего. Я даже вот вчера в разговоре с мамой находящегося в заложниках - она уверяла нас, что очень положительно относится к России, за что я ее отдельно поблагодарил, конечно, - но я ей даже в том разговоре сказал: независимо от того, как вы относились или какие у вас взгляды, мы обязаны и наш долг и совесть - юридически оказывать всем поддержку. Политические взгляды не имеют никакого отношения к обязанности нас как консульского учреждения оказывать всю необходимую помощь", - сказал посол РФ в ответ на вопрос о том, оказывается ли консульская, дипломатическая поддержка согражданам независимо от взглядов.
https://ria.ru/20231024/posolstvo-1904982827.html
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россия, израиль, анатолий викторов, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Россия, Израиль, Анатолий Викторов, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Посол России в Израиле рассказал о консульской помощи гражданам

Посол России в Израиле: помощь гражданам оказывается независимо от их взглядов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМитинг в Тель-Авиве за освобождение удерживаемых ХАМАС в секторе Газа заложников
Митинг в Тель-Авиве за освобождение удерживаемых ХАМАС в секторе Газа заложников - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Митинг в Тель-Авиве за освобождение удерживаемых ХАМАС в секторе Газа заложников. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Граждане России независимо от своих политических взглядов получают консульскую, дипломатическую помощь от российских дипломатов в Израиле, заявил посол РФ в стране Анатолий Викторов в эфире канала "Соловьев LIVE".
"Здесь даже обсуждать нечего. Я даже вот вчера в разговоре с мамой находящегося в заложниках - она уверяла нас, что очень положительно относится к России, за что я ее отдельно поблагодарил, конечно, - но я ей даже в том разговоре сказал: независимо от того, как вы относились или какие у вас взгляды, мы обязаны и наш долг и совесть - юридически оказывать всем поддержку. Политические взгляды не имеют никакого отношения к обязанности нас как консульского учреждения оказывать всю необходимую помощь", - сказал посол РФ в ответ на вопрос о том, оказывается ли консульская, дипломатическая поддержка согражданам независимо от взглядов.
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РоссияИзраильАнатолий ВикторовОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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