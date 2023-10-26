ЦАХАЛ провел танковый рейд в секторе Газа
ЦАХАЛ провел танковый рейд на севере сектора Газа
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские солдаты недалеко от границы с сектором Газа
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела ночной рейд с использованием танков на севере сектора Газа для подготовки к следующим этапам боевых действий, сообщили вооруженные силы еврейского государства в своем Telegram-канале.
"В ходе операции солдаты обнаружили и нанесли удар по многочисленным террористам, объектам террористической инфраструктуры и пунктам запуска противотанковых ракет, а также подготовили поле боя", — указано в материале.
Конфликт на Ближнем Востоке
Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в палестинском анклаве превысило 6,5 тысячи, свыше 17 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.