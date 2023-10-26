https://ria.ru/20231026/izrail-1905290049.html

ЦАХАЛ провел танковый рейд в секторе Газа

ЦАХАЛ провел танковый рейд в секторе Газа - РИА Новости, 26.10.2023

ЦАХАЛ провел танковый рейд в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела ночной рейд с использованием танков на севере сектора Газа для подготовки к следующим этапам боевых действий, сообщили... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T07:51

2023-10-26T07:51

2023-10-26T11:18

израиль

север

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

россия

восточный иерусалим

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела ночной рейд с использованием танков на севере сектора Газа для подготовки к следующим этапам боевых действий, сообщили вооруженные силы еврейского государства в своем Telegram-канале."В ходе операции солдаты обнаружили и нанесли удар по многочисленным террористам, объектам террористической инфраструктуры и пунктам запуска противотанковых ракет, а также подготовили поле боя", — указано в материале.Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения Тель-Авив взял под контроль все населенные пункты у границы и начал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в палестинском анклаве превысило 6,5 тысячи, свыше 17 тысяч человек получили ранения. В Израиле погибли более 1,3 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 человек. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое попали в заложники, а семеро числятся пропавшими без вести.

https://ria.ru/20231026/izrail-1905287518.html

https://ria.ru/20231025/rezolyutsiya-1905267263.html

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израиль, север, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон