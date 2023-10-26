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Малайзийская газета назвала действия Израиля "европейским холокостом" - РИА Новости, 26.10.2023
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01:37 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/izrail-1905276290.html
Малайзийская газета назвала действия Израиля "европейским холокостом"
Малайзийская газета назвала действия Израиля "европейским холокостом" - РИА Новости, 26.10.2023
Малайзийская газета назвала действия Израиля "европейским холокостом"
Малайзийская англоязычная газета New Straits Times выступила с заявлением, что продолжающиеся потери со стороны гражданского населения Палестины из-за действий... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T01:37
2023-10-26T01:37
израиль
палестина
россия
наполеон бонапарт
владимир путин
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Малайзийская англоязычная газета New Straits Times выступила с заявлением, что продолжающиеся потери со стороны гражданского населения Палестины из-за действий Израиля являются "европейским холокостом". "В режиме Тель-Авива не осталось ни грамма человечности. Он использует все имеющиеся у него средства, чтобы уничтожить палестинцев. Европейский Холокост добрался и до Ближнего Востока… Высокомерие - твое имя, Тель-Авив", - говорится в официальном заявлении руководства газеты. New Straits Times подчеркнула, что вина за события на Ближнем Востоке также лежит и на западных союзниках Израиля. "Семя этого высокомерия было посеяно Наполеоном Бонапартом, когда в 1799 году он пообещал европейским евреям дом в Палестине. Тогда этого не произошло, но коварство Великобритании, Соединенных Штатов и Европы катастрофическим образом сделало это обещание возможным в 1948 году. Более современный пример израильского высокомерия разыгрался на заседании Совета Безопасности ООН во вторник", - отметила газета. По ее оценке, на полях ООН Запад позаботился только о том, чтобы резолюция о гуманитарном прекращении огня ни к чему не привела - вместо этого западные страны "либо отправляют, либо готовятся отправить авианосцы, оружие и солдат, чтобы помочь Израилю". Издание также раскритиковало "раболепные" западные СМИ, продолжающие распространять "ложную информацию о конфликте". "Торговля такими жалкими предрассудками – это не журналистика. Разве война в Ираке ничему вас не научила? Напрашивается вопрос: в каком мире вы живете?" - обратилась газета к западным коллегам. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 6,5 тысяч человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231026/rezolyutsiya-1905276105.html
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израиль, палестина, россия, наполеон бонапарт, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Палестина, Россия, Наполеон Бонапарт, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Малайзийская газета назвала действия Израиля "европейским холокостом"

Малайзийская газета NST назвала действия Израиля в Газе европейским холокостом

© AP Photo / Fatima ShbairПалестинцы ищут выживших в здании, разрушенном в результате израильской бомбардировки в секторе Газа
Палестинцы ищут выживших в здании, разрушенном в результате израильской бомбардировки в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Палестинцы ищут выживших в здании, разрушенном в результате израильской бомбардировки в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Малайзийская англоязычная газета New Straits Times выступила с заявлением, что продолжающиеся потери со стороны гражданского населения Палестины из-за действий Израиля являются "европейским холокостом".
«
"В режиме Тель-Авива не осталось ни грамма человечности. Он использует все имеющиеся у него средства, чтобы уничтожить палестинцев. Европейский Холокост добрался и до Ближнего Востока… Высокомерие - твое имя, Тель-Авив", - говорится в официальном заявлении руководства газеты.
New Straits Times подчеркнула, что вина за события на Ближнем Востоке также лежит и на западных союзниках Израиля.
"Семя этого высокомерия было посеяно Наполеоном Бонапартом, когда в 1799 году он пообещал европейским евреям дом в Палестине. Тогда этого не произошло, но коварство Великобритании, Соединенных Штатов и Европы катастрофическим образом сделало это обещание возможным в 1948 году. Более современный пример израильского высокомерия разыгрался на заседании Совета Безопасности ООН во вторник", - отметила газета.
По ее оценке, на полях ООН Запад позаботился только о том, чтобы резолюция о гуманитарном прекращении огня ни к чему не привела - вместо этого западные страны "либо отправляют, либо готовятся отправить авианосцы, оружие и солдат, чтобы помочь Израилю".
Издание также раскритиковало "раболепные" западные СМИ, продолжающие распространять "ложную информацию о конфликте".
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"Торговля такими жалкими предрассудками – это не журналистика. Разве война в Ираке ничему вас не научила? Напрашивается вопрос: в каком мире вы живете?" - обратилась газета к западным коллегам.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Число жертв в секторе Газа превысило 6,5 тысяч человек, свыше 17 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по конфликту на Ближнем Востоке в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
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ИзраильПалестинаРоссияНаполеон БонапартВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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