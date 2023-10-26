https://ria.ru/20231026/italiya-1905272746.html

МИД Италии назвал ХАМАС террористической организацией

МИД Италии назвал ХАМАС террористической организацией - РИА Новости, 26.10.2023

МИД Италии назвал ХАМАС террористической организацией

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что Рим считает палестинское движение ХАМАС террористической организацией, и он намерен изучить просьбу о... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T00:31

2023-10-26T00:31

2023-10-26T00:31

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РИМ, 26 окт – РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что Рим считает палестинское движение ХАМАС террористической организацией, и он намерен изучить просьбу о вызове турецкого посла после заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В среду Эрдоган в парламенте Турции заявил, что движение, боевое крыло которого напало на Израиль, борется за освобождение палестинского народа. Министр транспорта и инфраструктуры Италии, вице-премьер Маттео Сальвини назвал отвратительными заявления президента Турции. По его словам, он намерен предложить Таяни "направить официальный протест и вызвать посла Турции". "Я выслушаю просьбу Сальвини, поговорю с ним, чтобы понять, в чем заключаются его предложения, но одно можно сказать наверняка: для Италии ХАМАС – террористическая организация", - приводит слова Таяни в Генуе агентство askanews.

https://ria.ru/20231025/zalozhniki-1905270282.html

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