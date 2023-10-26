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МИД Италии назвал ХАМАС террористической организацией - РИА Новости, 26.10.2023
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00:31 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/italiya-1905272746.html
МИД Италии назвал ХАМАС террористической организацией
МИД Италии назвал ХАМАС террористической организацией - РИА Новости, 26.10.2023
МИД Италии назвал ХАМАС террористической организацией
Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что Рим считает палестинское движение ХАМАС террористической организацией, и он намерен изучить просьбу о... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T00:31
2023-10-26T00:31
италия
турция
рим
реджеп тайип эрдоган
маттео сальвини
хамас
антонио таяни
в мире
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РИМ, 26 окт – РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что Рим считает палестинское движение ХАМАС террористической организацией, и он намерен изучить просьбу о вызове турецкого посла после заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В среду Эрдоган в парламенте Турции заявил, что движение, боевое крыло которого напало на Израиль, борется за освобождение палестинского народа. Министр транспорта и инфраструктуры Италии, вице-премьер Маттео Сальвини назвал отвратительными заявления президента Турции. По его словам, он намерен предложить Таяни "направить официальный протест и вызвать посла Турции". "Я выслушаю просьбу Сальвини, поговорю с ним, чтобы понять, в чем заключаются его предложения, но одно можно сказать наверняка: для Италии ХАМАС – террористическая организация", - приводит слова Таяни в Генуе агентство askanews.
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италия, турция, рим, реджеп тайип эрдоган, маттео сальвини, хамас, антонио таяни, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Италия, Турция, Рим, Реджеп Тайип Эрдоган, Маттео Сальвини, ХАМАС, Антонио Таяни, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МИД Италии назвал ХАМАС террористической организацией

Глава МИД Италии Таяни: Рим считает движение ХАМАС террористической организацией

© AP Photo / Yousef MasoudПалестинские бойцы на захваченном израильском танке
Палестинские бойцы на захваченном израильском танке - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo / Yousef Masoud
Палестинские бойцы на захваченном израильском танке. Архивное фото
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РИМ, 26 окт – РИА Новости. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что Рим считает палестинское движение ХАМАС террористической организацией, и он намерен изучить просьбу о вызове турецкого посла после заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
В среду Эрдоган в парламенте Турции заявил, что движение, боевое крыло которого напало на Израиль, борется за освобождение палестинского народа. Министр транспорта и инфраструктуры Италии, вице-премьер Маттео Сальвини назвал отвратительными заявления президента Турции. По его словам, он намерен предложить Таяни "направить официальный протест и вызвать посла Турции".
Палестинские бойцы в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
В ХАМАС назвали иностранных заложников в Газе гостями
25 октября, 23:47
"Я выслушаю просьбу Сальвини, поговорю с ним, чтобы понять, в чем заключаются его предложения, но одно можно сказать наверняка: для Италии ХАМАС – террористическая организация", - приводит слова Таяни в Генуе агентство askanews.
 
ИталияТурцияРимРеджеп Тайип ЭрдоганМаттео СальвиниХАМАСАнтонио ТаяниВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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