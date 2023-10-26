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Разработчики заместили 90 процентов зарубежных IT-решений, заявил Шадаев - РИА Новости, 26.10.2023
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15:55 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/it-resheniya-1905422173.html
Разработчики заместили 90 процентов зарубежных IT-решений, заявил Шадаев
Разработчики заместили 90 процентов зарубежных IT-решений, заявил Шадаев - РИА Новости, 26.10.2023
Разработчики заместили 90 процентов зарубежных IT-решений, заявил Шадаев
Российским производителям осталось заместить 10% IT-решений, которые ранее представляли иностранные разработчики, часть из них уже в работе, об этом рассказал... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T15:55
2023-10-26T15:55
экономика
технологии
максут шадаев
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российским производителям осталось заместить 10% IT-решений, которые ранее представляли иностранные разработчики, часть из них уже в работе, об этом рассказал глава Минцифры Максут Шадаев на форуме "РБК Tech". "В целом у нас острая потребность остается где-то в 10% тех решений, которые поставлялись зарубежными производителями, часть из них уже в работе, им предоставлены гранты. И я, кстати, очень горд, у нас очень хорошая конверсия получилась, мы подписали трех-четырехлетние контракты с заказчиками", - сказал Шадаев. Министр отметил, что объем господдержки составил чуть более 20 миллиардов рублей, а объем заявленных компаниями инвестиций - более 200 миллиардов рублей. "Это хороший коэффициент - один к девяти - один к десяти на один бюджетный рубль - компании активно вкладывают свои средства", - добавил он. По словам Шадева, вкладывать средства в импортозамещение IT-решений западных вендоров - это также задача бизнеса. "Это хороший механизм, когда крупные компании поддерживают российских разработчиков", - добавил министр.
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экономика, технологии, максут шадаев
Экономика, Технологии, Максут Шадаев
Разработчики заместили 90 процентов зарубежных IT-решений, заявил Шадаев

Шадаев: российским производителям осталось заместить 10% иностранных IТ-решений

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российским производителям осталось заместить 10% IT-решений, которые ранее представляли иностранные разработчики, часть из них уже в работе, об этом рассказал глава Минцифры Максут Шадаев на форуме "РБК Tech".
«
"В целом у нас острая потребность остается где-то в 10% тех решений, которые поставлялись зарубежными производителями, часть из них уже в работе, им предоставлены гранты. И я, кстати, очень горд, у нас очень хорошая конверсия получилась, мы подписали трех-четырехлетние контракты с заказчиками", - сказал Шадаев.
Министр отметил, что объем господдержки составил чуть более 20 миллиардов рублей, а объем заявленных компаниями инвестиций - более 200 миллиардов рублей. "Это хороший коэффициент - один к девяти - один к десяти на один бюджетный рубль - компании активно вкладывают свои средства", - добавил он.
По словам Шадева, вкладывать средства в импортозамещение IT-решений западных вендоров - это также задача бизнеса. "Это хороший механизм, когда крупные компании поддерживают российских разработчиков", - добавил министр.
Геймер во время игрового процесса - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
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ЭкономикаТехнологииМаксут Шадаев
 
 
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