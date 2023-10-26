https://ria.ru/20231026/it-1905391795.html
Шадаев рассказал об интересе к российским IT-продуктам за рубежом
Шадаев рассказал об интересе к российским IT-продуктам за рубежом - РИА Новости, 26.10.2023
Шадаев рассказал об интересе к российским IT-продуктам за рубежом
Российскими IT-продуктами интересуются Ближний Восток, Латинская Америка и страны Азии, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в интервью телеканалу "Россия... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T14:23
2023-10-26T14:23
2023-10-26T15:13
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российскими IT-продуктами интересуются Ближний Восток, Латинская Америка и страны Азии, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в интервью телеканалу "Россия 24". "Ими (российскими разработками и IT-продуктами - ред.) интересуются страны, дружественные для России. И Ближний Восток ... и Латинская Америка, и там даже страны Азии смотрят, что интересного у нас есть", - рассказал министр.Он отметил, что азиатский рынок очень конкурентный, а китайские производители достаточно давно продвигают свои технологии и решения. По его словам, чтобы России конкурировать на азиатском рынке, нужно предоставлять льготный кредит. Шадаев добавил, что сейчас министерство прорабатывают эту возможность, чтобы уравнять позиции российских разработчиков с "хорошими" конкурентами.Министр объяснил, что для конкуренции с Китаем, например, длинные кредиты должны предоставляться на 5-10 лет со ставкой от 1% до 5%.Ранее в октябре он сообщил, что Минцифры рассматривает возможность создания совместных производств с дружественными странами, которые могут помочь в ускоренном замещении решений тех производителей, которые ушли, при этом самым сложным в организации производства является выпуск базовых станций.
https://ria.ru/20231026/it-1905376663.html
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ближний восток, максут шадаев, азия, латинская америка, россия, экономика, технологии
Ближний Восток, Максут Шадаев, Азия, Латинская Америка, Россия, Экономика, Технологии
Шадаев рассказал об интересе к российским IT-продуктам за рубежом
Шадаев: IT-продуктами РФ интересуются Ближний Восток, Азия и Латинская Америка
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости.
Российскими IT-продуктами интересуются Ближний Восток, Латинская Америка и страны Азии, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в интервью телеканалу "Россия 24".
"Ими (российскими разработками и IT-продуктами - ред.) интересуются страны, дружественные для России. И Ближний Восток ... и Латинская Америка, и там даже страны Азии смотрят, что интересного у нас есть", - рассказал министр.
Он отметил, что азиатский рынок очень конкурентный, а китайские производители достаточно давно продвигают свои технологии и решения. По его словам, чтобы России конкурировать на азиатском рынке, нужно предоставлять льготный кредит. Шадаев добавил, что сейчас министерство прорабатывают эту возможность, чтобы уравнять позиции российских разработчиков с "хорошими" конкурентами.
Министр объяснил, что для конкуренции с Китаем, например, длинные кредиты должны предоставляться на 5-10 лет со ставкой от 1% до 5%.
Ранее в октябре он сообщил, что Минцифры рассматривает возможность создания совместных производств с дружественными странами, которые могут помочь в ускоренном замещении решений тех производителей, которые ушли, при этом самым сложным в организации производства является выпуск базовых станций.
Доля отечественных производителей на IT-рынке в России выросла двое