https://ria.ru/20231026/it-1905391795.html

Шадаев рассказал об интересе к российским IT-продуктам за рубежом

Шадаев рассказал об интересе к российским IT-продуктам за рубежом - РИА Новости, 26.10.2023

Шадаев рассказал об интересе к российским IT-продуктам за рубежом

Российскими IT-продуктами интересуются Ближний Восток, Латинская Америка и страны Азии, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в интервью телеканалу "Россия... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T14:23

2023-10-26T14:23

2023-10-26T15:13

ближний восток

максут шадаев

азия

латинская америка

россия

экономика

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155590/75/1555907596_0:0:3068:1726_1920x0_80_0_0_8b1835def1e73bb40b440baf00222cf3.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российскими IT-продуктами интересуются Ближний Восток, Латинская Америка и страны Азии, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в интервью телеканалу "Россия 24". "Ими (российскими разработками и IT-продуктами - ред.) интересуются страны, дружественные для России. И Ближний Восток ... и Латинская Америка, и там даже страны Азии смотрят, что интересного у нас есть", - рассказал министр.Он отметил, что азиатский рынок очень конкурентный, а китайские производители достаточно давно продвигают свои технологии и решения. По его словам, чтобы России конкурировать на азиатском рынке, нужно предоставлять льготный кредит. Шадаев добавил, что сейчас министерство прорабатывают эту возможность, чтобы уравнять позиции российских разработчиков с "хорошими" конкурентами.Министр объяснил, что для конкуренции с Китаем, например, длинные кредиты должны предоставляться на 5-10 лет со ставкой от 1% до 5%.Ранее в октябре он сообщил, что Минцифры рассматривает возможность создания совместных производств с дружественными странами, которые могут помочь в ускоренном замещении решений тех производителей, которые ушли, при этом самым сложным в организации производства является выпуск базовых станций.

https://ria.ru/20231026/it-1905376663.html

ближний восток

азия

латинская америка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ближний восток, максут шадаев, азия, латинская америка, россия, экономика, технологии