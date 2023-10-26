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Шадаев рассказал об интересе к российским IT-продуктам за рубежом - РИА Новости, 26.10.2023
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14:23 26.10.2023 (обновлено: 15:13 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/it-1905391795.html
Шадаев рассказал об интересе к российским IT-продуктам за рубежом
Шадаев рассказал об интересе к российским IT-продуктам за рубежом - РИА Новости, 26.10.2023
Шадаев рассказал об интересе к российским IT-продуктам за рубежом
Российскими IT-продуктами интересуются Ближний Восток, Латинская Америка и страны Азии, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в интервью телеканалу "Россия... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T14:23
2023-10-26T15:13
ближний восток
максут шадаев
азия
латинская америка
россия
экономика
технологии
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российскими IT-продуктами интересуются Ближний Восток, Латинская Америка и страны Азии, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в интервью телеканалу "Россия 24". "Ими (российскими разработками и IT-продуктами - ред.) интересуются страны, дружественные для России. И Ближний Восток ... и Латинская Америка, и там даже страны Азии смотрят, что интересного у нас есть", - рассказал министр.Он отметил, что азиатский рынок очень конкурентный, а китайские производители достаточно давно продвигают свои технологии и решения. По его словам, чтобы России конкурировать на азиатском рынке, нужно предоставлять льготный кредит. Шадаев добавил, что сейчас министерство прорабатывают эту возможность, чтобы уравнять позиции российских разработчиков с "хорошими" конкурентами.Министр объяснил, что для конкуренции с Китаем, например, длинные кредиты должны предоставляться на 5-10 лет со ставкой от 1% до 5%.Ранее в октябре он сообщил, что Минцифры рассматривает возможность создания совместных производств с дружественными странами, которые могут помочь в ускоренном замещении решений тех производителей, которые ушли, при этом самым сложным в организации производства является выпуск базовых станций.
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ближний восток
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ближний восток, максут шадаев, азия, латинская америка, россия, экономика, технологии
Ближний Восток, Максут Шадаев, Азия, Латинская Америка, Россия, Экономика, Технологии
Шадаев рассказал об интересе к российским IT-продуктам за рубежом

Шадаев: IT-продуктами РФ интересуются Ближний Восток, Азия и Латинская Америка

© Depositphotos.com / EdZbarzhyvetskyПрограммист за компьютером
Программист за компьютером - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Depositphotos.com / EdZbarzhyvetsky
Программист за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Российскими IT-продуктами интересуются Ближний Восток, Латинская Америка и страны Азии, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в интервью телеканалу "Россия 24".
"Ими (российскими разработками и IT-продуктами - ред.) интересуются страны, дружественные для России. И Ближний Восток ... и Латинская Америка, и там даже страны Азии смотрят, что интересного у нас есть", - рассказал министр.
Он отметил, что азиатский рынок очень конкурентный, а китайские производители достаточно давно продвигают свои технологии и решения. По его словам, чтобы России конкурировать на азиатском рынке, нужно предоставлять льготный кредит. Шадаев добавил, что сейчас министерство прорабатывают эту возможность, чтобы уравнять позиции российских разработчиков с "хорошими" конкурентами.
Министр объяснил, что для конкуренции с Китаем, например, длинные кредиты должны предоставляться на 5-10 лет со ставкой от 1% до 5%.
Ранее в октябре он сообщил, что Минцифры рассматривает возможность создания совместных производств с дружественными странами, которые могут помочь в ускоренном замещении решений тех производителей, которые ушли, при этом самым сложным в организации производства является выпуск базовых станций.
Программирование - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Доля отечественных производителей на IT-рынке в России выросла двое
26 октября, 13:47
 
Ближний ВостокМаксут ШадаевАзияЛатинская АмерикаРоссияЭкономикаТехнологии
 
 
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