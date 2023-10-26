https://ria.ru/20231026/iran-1905428195.html

Страны Запада обеспокоились усилением военного влияния Ирана, сообщили СМИ

Страны Запада обеспокоились усилением военного влияния Ирана, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.10.2023

Страны Запада обеспокоились усилением военного влияния Ирана, сообщили СМИ

Запад обеспокоен усилением военного влияния Ирана на фоне восстановления страной связей с Суданом, пишет агентство Блумберг со ссылкой неназванные источники. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T16:16

2023-10-26T16:16

2023-10-26T16:17

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Запад обеспокоен усилением военного влияния Ирана на фоне восстановления страной связей с Суданом, пишет агентство Блумберг со ссылкой неназванные источники. "Западные державы обеспокоены тем, что возобновление сотрудничества между Суданом и Ираном после ... семилетней паузы... приведет к тому, что суданские военные получат иранское оружие и опыт в борьбе с конкурирующими Силами быстрого реагирования (суданская военизированная организация- ред.)", - передает Блумберг, ссылаясь на неназванных чиновников. Как отмечает агентство со ссылкой на источники, установление более глубоких связей между Ираном и Суданом могут также положить конец попыткам США восстановить отношения Судана с Израилем. По данным агентства, одной из мер для восстановления отношений включает открытие посольств Израиля в стране, закрытых с 2016 года. "США... также обеспокоены тем, что Иран может расширить свою программу производства беспилотников, в рамках которой, по данным США, беспилотники уже получило ливанское движение "Хезболлах", военное крыло палестинского движения ХАМАС... а также армия Эфиопии", - подчеркивает Блумберг, ссылаясь на неназванные источники. С 15 апреля в Судане идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило отметку в 7 миллионов человек.

https://ria.ru/20231024/konflikt-1905038324.html

https://ria.ru/20231026/iran-1905283258.html

судан

иран

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судан, иран, в мире, сша, хамас