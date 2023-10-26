Страны Запада обеспокоились усилением военного влияния Ирана, сообщили СМИ
Bloomberg: Запад обеспокоился усилением влияния Ирана из-за его связей с Суданом
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Запад обеспокоен усилением военного влияния Ирана на фоне восстановления страной связей с Суданом, пишет агентство Блумберг со ссылкой неназванные источники.
"Западные державы обеспокоены тем, что возобновление сотрудничества между Суданом и Ираном после ... семилетней паузы... приведет к тому, что суданские военные получат иранское оружие и опыт в борьбе с конкурирующими Силами быстрого реагирования (суданская военизированная организация- ред.)", - передает Блумберг, ссылаясь на неназванных чиновников.
Как отмечает агентство со ссылкой на источники, установление более глубоких связей между Ираном и Суданом могут также положить конец попыткам США восстановить отношения Судана с Израилем. По данным агентства, одной из мер для восстановления отношений включает открытие посольств Израиля в стране, закрытых с 2016 года.
"США... также обеспокоены тем, что Иран может расширить свою программу производства беспилотников, в рамках которой, по данным США, беспилотники уже получило ливанское движение "Хезболлах", военное крыло палестинского движения ХАМАС... а также армия Эфиопии", - подчеркивает Блумберг, ссылаясь на неназванные источники.
С 15 апреля в Судане идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что продолжающиеся несколько месяцев бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным Международной организации ООН по миграции (МОМ), число внутренне перемещенных лиц в Судане превысило отметку в 7 миллионов человек.