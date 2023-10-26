https://ria.ru/20231026/grazhdanstvo-1905460425.html

Генконсульство России в Стамбуле приостановило прием в гражданство

Генконсульство России в Стамбуле приостановило прием в гражданство - РИА Новости, 26.10.2023

Генконсульство России в Стамбуле приостановило прием в гражданство

Генеральное консульство РФ в Стамбуле приостановило с четверга регистрацию на ряд процедур, в том числе на прием в российское гражданство и выход из него,... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T17:52

2023-10-26T17:52

2023-10-26T17:52

россия

стамбул

турция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794079339_0:146:3130:1907_1920x0_80_0_0_cc08e0f722146f481bcaa167f089afd4.jpg

СТАМБУЛ, 26 окт - РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Стамбуле приостановило с четверга регистрацию на ряд процедур, в том числе на прием в российское гражданство и выход из него, сообщили РИА Новости в дипмиссии. "С 26 октября 2023 года генеральным консульством России в Стамбуле временно приостановлена регистрация новых заявлений о приеме в российское гражданство или выходе из российского гражданства, удостоверения у детей российского гражданства по рождению, а также прием от российских граждан уведомлений о приобретении гражданства иностранного государства", - сообщили в консульстве. О возобновлении записи будет сообщено дополнительно, отметили дипломаты. Лица, уже имеющие запись на прием в консульство по указанным вопросам, будут проинформированы о новой дате и времени приема в индивидуальном порядке. При этом прием заявлений о проведении проверок наличия или отсутствия российского гражданства продолжается с учетом требований, установленных совместным приказом МВД России и МИД России от 9 октября 2023 года №753/20664.

https://ria.ru/20231015/grazhdanstvo-1902915469.html

россия

стамбул

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, стамбул, турция