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Генконсульство России в Стамбуле приостановило прием в гражданство - РИА Новости, 26.10.2023
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17:52 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/grazhdanstvo-1905460425.html
Генконсульство России в Стамбуле приостановило прием в гражданство
Генконсульство России в Стамбуле приостановило прием в гражданство - РИА Новости, 26.10.2023
Генконсульство России в Стамбуле приостановило прием в гражданство
Генеральное консульство РФ в Стамбуле приостановило с четверга регистрацию на ряд процедур, в том числе на прием в российское гражданство и выход из него,... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T17:52
2023-10-26T17:52
россия
стамбул
турция
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СТАМБУЛ, 26 окт - РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Стамбуле приостановило с четверга регистрацию на ряд процедур, в том числе на прием в российское гражданство и выход из него, сообщили РИА Новости в дипмиссии. "С 26 октября 2023 года генеральным консульством России в Стамбуле временно приостановлена регистрация новых заявлений о приеме в российское гражданство или выходе из российского гражданства, удостоверения у детей российского гражданства по рождению, а также прием от российских граждан уведомлений о приобретении гражданства иностранного государства", - сообщили в консульстве. О возобновлении записи будет сообщено дополнительно, отметили дипломаты. Лица, уже имеющие запись на прием в консульство по указанным вопросам, будут проинформированы о новой дате и времени приема в индивидуальном порядке. При этом прием заявлений о проведении проверок наличия или отсутствия российского гражданства продолжается с учетом требований, установленных совместным приказом МВД России и МИД России от 9 октября 2023 года №753/20664.
https://ria.ru/20231015/grazhdanstvo-1902915469.html
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россия, стамбул, турция
Россия, Стамбул, Турция
Генконсульство России в Стамбуле приостановило прием в гражданство

Генконсульство РФ в Стамбуле приостановило прием в гражданство и выход из него

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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СТАМБУЛ, 26 окт - РИА Новости. Генеральное консульство РФ в Стамбуле приостановило с четверга регистрацию на ряд процедур, в том числе на прием в российское гражданство и выход из него, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
"С 26 октября 2023 года генеральным консульством России в Стамбуле временно приостановлена регистрация новых заявлений о приеме в российское гражданство или выходе из российского гражданства, удостоверения у детей российского гражданства по рождению, а также прием от российских граждан уведомлений о приобретении гражданства иностранного государства", - сообщили в консульстве.
О возобновлении записи будет сообщено дополнительно, отметили дипломаты.
Лица, уже имеющие запись на прием в консульство по указанным вопросам, будут проинформированы о новой дате и времени приема в индивидуальном порядке.
При этом прием заявлений о проведении проверок наличия или отсутствия российского гражданства продолжается с учетом требований, установленных совместным приказом МВД России и МИД России от 9 октября 2023 года №753/20664.
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